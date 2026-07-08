Irán és Amerika ismét egymásnak feszült

A NATO főtitkára szerint jogos volt Amerika lépése. Mar Rutte jelenleg a szövetség vezetőivel – köztük Donald Trumppal – Ankarában tartózkodik egy kétnapos csúcstalálkozón, amely tegnap kezdődött.

Szerintem ez feltétlenül szükséges volt, mert amikor tűzszünet van, és Irán alapvetően megsérti a tűzszünetet – láttuk, mi történt tegnap a hajók megtámadásával –, szerintem létfontosságú, hogy az Egyesült Államok erőteljesen reagáljon

– fogalmazott a NATO-főtitkár. a Sky News tudósítása szerint.