Itt tart a nyomozás a Dudás Miklós-ügyben

Január 5-én találták meg Dudás Miklós holttestét a XVIII. kerületben található otthonában. A világbajnok kajakozóra gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett, valamint a sportoló édesanyja bukkant rá. Az eddigi információk alapján addigra már több nap is eltelhetett a halála óta. A lakásban ott volt a család kutyája is, amely gazdája mellett maradt. Mivel a sportolót zárt ajtók mögött találták meg, az ügyben eleinte az ilyenkor szokásos közigazgatási hatósági eljárás indult. A vizsgálat azonban rövid időn belül más irányt vett, miután a rendőrök olyan adatokhoz jutottak, amelyek indokolttá tették az eset alaposabb feltárását – idézte fel az Origo szombati cikkében, amelyből kiderül, hol tart ma a nyomozás.

Amikor a közösségi médiában híre ment Dudás Miklós halálának, a család egyik ismerőse egy kommentben azt állította, hogy a sportolóra „vérbe fagyva” találtak rá. A megjegyzés hamar elterjedt, de akkor még senki sem tudta, pontosan mire utalhat.

A későbbi boncolás során az igazságügyi orvos szakértő olyan sérüléseket talált a világbajnok kajakozó testén, amelyek miatt felmerült a bűncselekmény gyanúja.

Ezután a hatóságok bűnügyi eljárást indítottak annak tisztázására, hogy mi vezetett Dudás Miklós halálához. Halált okozó testi sértés miatt nyomoznak. Az ügy egyik legrejtélyesebb részlete, hogy a sportolót zárt lakásban találták meg. Amennyiben valóban megölték, és a lakásban tették, az egyik kulcskérdés az,

hogyan hagyhatta el a feltételezett elkövető Dudás otthonát úgy, hogy az ajtót kulcsra zárták belülről.

Ez csupán egy a sok kérdés közül, amelyekre a nyomozóknak választ kell találniuk. Az is kiderült már korábban, hogy a biztonsági kamerák felvételei aligha segítik érdemben a vizsgálatot: vagy egyáltalán nincs ilyen rendszer a környéken, vagy csak kevés, korlátozott felvétel áll rendelkezésre, amelyeken a sportoló mozgása sem követhető egyértelműen.

Hol tart a nyomozás Dudás Miklós-ügyében?

Sokan szeretnék tudni, mi vezethetett oda, hogy a világbajnok kajakozó ilyen fiatalon meghalt, de talán a legnehezebb helyzetben a kedvese, Szigligeti Ivett van, aki egyre nehezebben viseli a bizonytalanságot. Egy pár nappal ezelőtti interjúban arról beszélt, csalódott a rendőrségben, mert úgy érzi, nem haladnak a munkával a nyomozók.