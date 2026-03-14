dudás miklóshalálszigligeti ivettkovács lajoshalált okozó testi sértésbalesetmegvertékvilágbajnoknyomozásorigo

Itt tart a nyomozás a Dudás Miklós-ügyben

Az Origo megkereste a budapesti rendőrséget, hogy megtudja, hol tart a nyomozás a világbajnok kajakozó ügyében. Dudás Miklós rejtélyes halála körül továbbra is sok a tisztázatlan részlet, miközben érdemi válasz egyelőre alig született a felmerült kérdésekre. Válaszoltak a rendőrök.

Munkatársunktól
2026. 03. 14. 16:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 5-én találták meg Dudás Miklós holttestét a XVIII. kerületben található otthonában. A világbajnok kajakozóra gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett, valamint a sportoló édesanyja bukkant rá. Az eddigi információk alapján addigra már több nap is eltelhetett a halála óta. A lakásban ott volt a család kutyája is, amely gazdája mellett maradt. Mivel a sportolót zárt ajtók mögött találták meg, az ügyben eleinte az ilyenkor szokásos közigazgatási hatósági eljárás indult. A vizsgálat azonban rövid időn belül más irányt vett, miután a rendőrök olyan adatokhoz jutottak, amelyek indokolttá tették az eset alaposabb feltárását – idézte fel az Origo szombati cikkében, amelyből kiderül, hol tart ma a nyomozás.

Rendőrök Dudás Miklós otthonánál 2026. január 5-én
Fotó: Máté Krisztián

Amikor a közösségi médiában híre ment Dudás Miklós halálának, a család egyik ismerőse egy kommentben azt állította, hogy a sportolóra „vérbe fagyva” találtak rá. A megjegyzés hamar elterjedt, de akkor még senki sem tudta, pontosan mire utalhat.

A későbbi boncolás során az igazságügyi orvos szakértő olyan sérüléseket talált a világbajnok kajakozó testén, amelyek miatt felmerült a bűncselekmény gyanúja.

Ezután a hatóságok bűnügyi eljárást indítottak annak tisztázására, hogy mi vezetett Dudás Miklós halálához. Halált okozó testi sértés miatt nyomoznak. Az ügy egyik legrejtélyesebb részlete, hogy a sportolót zárt lakásban találták meg. Amennyiben valóban megölték, és a lakásban tették, az egyik kulcskérdés az,

hogyan hagyhatta el a feltételezett elkövető Dudás otthonát úgy, hogy az ajtót kulcsra zárták belülről.

Ez csupán egy a sok kérdés közül, amelyekre a nyomozóknak választ kell találniuk. Az is kiderült már korábban, hogy a biztonsági kamerák felvételei aligha segítik érdemben a vizsgálatot: vagy egyáltalán nincs ilyen rendszer a környéken, vagy csak kevés, korlátozott felvétel áll rendelkezésre, amelyeken a sportoló mozgása sem követhető egyértelműen.

 

Hol tart a nyomozás Dudás Miklós-ügyében?

Sokan szeretnék tudni, mi vezethetett oda, hogy a világbajnok kajakozó ilyen fiatalon meghalt, de talán a legnehezebb helyzetben a kedvese, Szigligeti Ivett van, aki egyre nehezebben viseli a bizonytalanságot. Egy pár nappal ezelőtti interjúban arról beszélt, csalódott a rendőrségben, mert úgy érzi, nem haladnak a munkával a nyomozók.

Az Origo megkereste a BRFK-t, hogy kiderítse, megakadt-e a folyamat. Tudni kell, hogy egy ilyen ügy felderítése a valóságban jóval bonyolultabb és lassabb folyamat, mint ahogyan azt például az amerikai krimisorozatokban lehet látni. A rendőrség az alábbi választ adta:

Tájékoztatjuk, hogy a nyomozás szakértők bevonásával továbbra is folyamatban van.

A szakértőknek több hónap áll rendelkezésükre a szakvélemények elkészítésére. Mivel január óta már két hónap telt el, elképzelhető, hogy a nyomozók mostanra kapták kézhez az egyes dokumentumokat. Arra a kérdésre, mennyi idő áll a szakértők rendelkezésére, a rendőrség a következő jogszabályi rendelkezésre hivatkozott: „A szakvéleményre vonatkozó kérdésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 189. § (6) bekezdése értelmében a szakvélemény – ide nem értve a magánszakértői véleményt – előterjesztésének határideje a két hónapot nem haladhatja meg. Ez a határidő a szakértőnek a határidő lejárta előtt előterjesztett kérelmére egy alkalommal, legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható.”

Azt nem tudni, mely szakterületek szakértőit vonták be az eljárásba. Amint a szakvélemények a nyomozókhoz kerülnek, a vizsgálat érdemi része is tovább haladhat.

Szigligeti Ivettnek még várnia kell arra, hogy kiderüljön: valóban bűncselekmény történt-e a kedvesével, és ha igen, ki a felelős Dudás Miklós haláláért. Hogy mit mondott még az egykori sportoló menyasszonya, megtudhatja, ha ide kattint. Arról pedig, hogy mi történhetett a világbajnok kajakozóval, többet megtudhat, ha elolvassa az Origo januári interjúját, amit az ország egyik legjobb nyomozójával, Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredessel készített.

 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

  • szóbeli bántalmazás,
  • lelki bántalmazás,
  • fizikai bántalmazás,
  • szexuális erőszak,
  • csalás,
  • online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Borítókép: Dudás Miklós (Fotó: Oroszi Beáta)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
