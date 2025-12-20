Ha újra legyőzi riválisát, biztosan az élen tölti a karácsonyt az ETO FC

Nem tét nélküli az évzáró hétvége: a 18. forduló előtt még négy klub, az ETO FC, az FTC, a Debrecen és a Paks is reménykedhetett abban, hogy a tabella élén zárja a 2025-ös évet. A forduló előtt az eddig 32 pontot gyűjtött győriek vezették a pontversenyt, megelőzve a 31 pontos Ferencvárost és a címvédő múlt heti legyőzésével ugyancsak 31 ponttal álló Debrecent. Negyedik a 30 ponttal álló Paksi FC, ötödik pedig kissé lemaradva, 28 szerzett ponttal a Puskás Akadémia. Szombaton 18 órától Győrben találkozik egymással az ETO és a Puskás, ahol ha hazai siker születik, biztosan az élen tölti a karácsonyt a győri együttes.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az újoncév után az NB I élére állt az ETO

Az ETO FC által megtett út mindenképpen figyelemre méltó. Az előző szezonban még újoncként végzett negyedikként a csapat, de mivel az előtte végző Paks nyerte meg a Magyar Kupát, a kupadöntőben alulmaradt Ferencváros pedig szintén megelőzte a Győrt, az ETO lehetőséget kapott arra, hogy Magyarországot képviselve elinduljon a Konferencialiga kvalifikációjában. Ott egészen a rájátszásig menetelt az együttes, az első, győri meccsen egygólos előnyt is szerzett a bécsi Rapid ellen, a visszavágón azonban megfordította az állást az osztrák klub, és elütötte a további európai kupaszerepléstől az ETO-t.

A Borbély Balázs vezetőedző által felkészített csapat a nyári kupakötelezettségek és a kiesés ellenére sem esett össze, és szépen gyűjtögette a pontokat az NB I-ben.

Szeptember végén, hazai pályán ugyan kikapott 2-0-ra a Ferencváros elleni rangadón, de előtte legyőzte vendégségben a Puskást, majd a Kazincbarcika elleni, elmaradt meccsének pótlása után, december elején már a közvetlen élmezőnyben állt. Múlt szombati, nyíregyházi sikerével a győri csapat átvette a vezetést a tabellán, és mivel az FTC kikapott a Debrecentől, ott is maradt.

A legutóbbi négy meccséből hármat megnyert a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia az előző bajnokság ezüstérmeseként indult a Konferencialiga selejtezőjében, ahol a második fordulóban kezdett. A ciprusi Arisz Limasszol elleni párharc első meccsét idegenben 2-0-ra veszítette el a Puskás, amely a felcsúti visszavágón 3-2-re kapott ki, így 5-2-es összesítéssel búcsúzott.