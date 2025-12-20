NB IETO FCPuskás Akadémia

Ha újra legyőzi riválisát, biztosan az élen tölti a karácsonyt az ETO FC

A szombati játéknap rangadóját Győrben rendezik. A házigazda ETO FC a Puskás Akadémiát látja vendégül az NB I 18., idei utolsó fordulójában, melyet megelőzően több csapat is versenyben van azért, hogy a pontverseny élén töltse az ünnepeket. A Puskás pillanatnyilag nem tartozik ebbe a körbe, vendégsiker esetén azonban újra bejelentkezhet a bajnoki versenybe a felcsúti klub. Ha a győriek nyernek, mindenképpen elsőként tölthetik a szünetet.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 20. 6:35
Bánáti Kevin (zöld-fehérben) és az ETO maga mögött tarthatja az NB I-es tabellán a Ferencvárost, ha szombaton legyőzi a Puskás Akadémiát. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Nem tét nélküli az évzáró hétvége: a 18. forduló előtt még négy klub, az ETO FC, az FTC, a Debrecen és a Paks is reménykedhetett abban, hogy a tabella élén zárja a 2025-ös évet. A forduló előtt az eddig 32 pontot gyűjtött győriek vezették a pontversenyt, megelőzve a 31 pontos Ferencvárost és a címvédő múlt heti legyőzésével ugyancsak 31 ponttal álló Debrecent. Negyedik a 30 ponttal álló Paksi FC, ötödik pedig kissé lemaradva, 28 szerzett ponttal a Puskás Akadémia. Szombaton 18 órától Győrben találkozik egymással az ETO és a Puskás, ahol ha hazai siker születik, biztosan az élen tölti a karácsonyt a győri együttes.

Az ETO FC játékosainak volt oka az örömre az eddigiekben, a csapat az élről várhatta az NB I utolsó idei fordulóját.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Az újoncév után az NB I élére állt az ETO

Az ETO FC által megtett út mindenképpen figyelemre méltó. Az előző szezonban még újoncként végzett negyedikként a csapat, de mivel az előtte végző Paks nyerte meg a Magyar Kupát, a kupadöntőben alulmaradt Ferencváros pedig szintén megelőzte a Győrt, az ETO lehetőséget kapott arra, hogy Magyarországot képviselve elinduljon a Konferencialiga kvalifikációjában. Ott egészen a rájátszásig menetelt az együttes, az első, győri meccsen egygólos előnyt is szerzett a bécsi Rapid ellen, a visszavágón azonban megfordította az állást az osztrák klub, és elütötte a további európai kupaszerepléstől az ETO-t.

A Borbély Balázs vezetőedző által felkészített csapat a nyári kupakötelezettségek és a kiesés ellenére sem esett össze, és szépen gyűjtögette a pontokat az NB I-ben.

Szeptember végén, hazai pályán ugyan kikapott 2-0-ra a Ferencváros elleni rangadón, de előtte legyőzte vendégségben a Puskást, majd a Kazincbarcika elleni, elmaradt meccsének pótlása után, december elején már a közvetlen élmezőnyben állt. Múlt szombati, nyíregyházi sikerével a győri csapat átvette a vezetést a tabellán, és mivel az FTC kikapott a Debrecentől, ott is maradt.

 

A legutóbbi négy meccséből hármat megnyert a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia az előző bajnokság ezüstérmeseként indult a Konferencialiga selejtezőjében, ahol a második fordulóban kezdett. A ciprusi Arisz Limasszol elleni párharc első meccsét idegenben 2-0-ra veszítette el a Puskás, amely a felcsúti visszavágón 3-2-re kapott ki, így 5-2-es összesítéssel búcsúzott. 

A bajnokságban sem brillírozott Hornyák Zsolt vezetőedző csapata, amely több vereséggel indította a 2025/2026-os bajnoki szezont, pont nélkül maradt Kisvárdán, valamint a Debrecen és az ETO elleni hazai meccseken is. A felcsútiak a visszafogott szezonkezdés után az év második felére magukra találtak, ez pedig eredményességben is megmutatkozik. A csapat az utóbbi négy meccséből hármat megnyert, legyőzte a Kisvárdát, az akkor éllovas Debrecent, legutóbb pedig a Diósgyőrt, viszont vendéglátóként – nagy küzdelemben – 2-1-re alulmaradt a Ferencvárossal szemben.

A Puskás Akadémia leggólerősebb játékosa jelenleg a magyar válogatott Lukács Dániel
A Puskás Akadémia leggólerősebb játékosa jelenleg a magyar válogatott Lukács Dániel, aki 11 gólos az NB I-ben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az ETO és a Puskás között jelenleg négy pont van, így az előzés vendégsiker esetén sem lehetséges. Amennyiben azonban vissza tudna vágni a korábbi vereségért a Puskás Akadémia, tovább sűrítené az élmezőnyt, amely a bajnokság 2026-os folytatása előtt már így is meglehetősen zsúfolt.

Ez történt a Puskás és az ETO legutóbbi, szeptemberi bajnokiján:

Az NB I 18. fordulójának programja
Pénteken játszották
Diósgyőr–Ferencváros 0-1

Szombat
Zalaegerszeg–MTK Budapest 13.00
Paksi FC–Nyíregyháza 15.30
ETO FC–Puskás Akadémia 18.00

Vasárnap
Újpest–Kazincbarcika 15.00
Debrecen–Kisvárda 17.30
A bajnokság állása ITT látható!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

