Gyors gól Bécsben, így áll most a Győr kulcsfontosságú Konferencialiga-selejtezője

Az ETO FC Bécsben próbálja meg kiharcolni a főtáblás szereplés jogát. A Konferencialiga idei selejtezőjének rájátszását záró játéknapon a Rapid Wien vendégeként szerepel a győri együttes, amely hazai pályán egygólos előnyt szerzett. Kövesse az eseményeket helyszíni, folyamatosan frissülő tudósításunkkal!

Hatos Szabolcs
2025. 08. 28. 19:32
A Konferencialiga-selejtező rájátszásában másodszor feszülhetett egymásnak a visszavágón feketében szereplő ETO és a Rapid Fotó: Csudai Sándor
Egy évvel ezelőtt a Paks és a Puskás Akadémia, az idén az ETO FC vívta ki az esélyt arra, hogy a már biztos Európa-liga-főtáblás Ferencváros mellett magyar csapatként európai kupamérkőzéseket játszhasson az ősszel is. A Konferencialiga kvalifikációjának korábbi szakaszában az örmény Pjunyik Jerevánt és a svéd AIK-ot is idegenbeli vereség után hazai győzelemmel búcsúztató ETO a rájátszáskör első, Győrben lejátszott meccsét 2-1-re megnyerte a magyar válogatott Bolla Bendegúzzal kiálló Rapid Wien ellen, így annak tudatában utazhatott a csütörtöki, bécsi visszavágóra, hogy akár egy döntetlennel is elérheti célját.

A bécsi csapat otthona megtelt a Konferencialiga-selejtező rájátszásának kulcsfontosságú meccsére.
A bécsi csapat otthona megtelt a Konferencialiga-selejtező rájátszásának kulcsfontosságú meccsére (Fotó: Csudai Sándor)

 

Hamar visszakapaszkodott a Konferencialiga-főtábláért zajló versenybe a Rapid

A Győrt mintegy 1800 szurkolója kísérte el, ők az aréna egyik szögletzászlója mögötti szektort színültig megtöltötték, és egységesen, fehérbe öltözve szurkoltak. Nem ők voltak az egyedüli magyar drukkerek a lelátón, a Rapid és az FTC közötti több évtizedes barátság jegyében érkeztek a budapesti csapat mezét viselő drukkerek is a Weststadionba.

Persze a hangulatos létesítmény hazai nézőknek fenntartott tribünjei is megteltek (22250 fő volt a hivatalos nézőszám), a Kl tavalyi negyeddöntőse is nagy lehetőség előtt állt. A hangos szurkolásnak gyorsan meglett az eredménye, a Bollát is a kezdők közé nevező Rapid hamar ledolgozta hátrányát: noha a 7. percben előbb egy védő blokkolt, majd a győri kapus, Samuel Petrás védett, a támadás végén a kipattanóra lecsapó Claudy Mbuyi közeli találatával a házigazda megszerezte a vezetést, összesítésben 2-2-re alakítva az állást.

A Rapid vezetőgóljának pillanata
A Rapid vezető góljának pillanata (Fotó: Csudai Sándor)

A vezetés birtokában is fölényben játszottak a vendéglátók, az ETO sokáig nem is igen jutott át ellenfele térfelére. A 26. minutumban hazai részről Janis Antiste lőtt fölé, majd kettővel később Petrás-kapusnak kellett védenie Petter Dahl tíz méterről leadott lövését. A félidő hajrájában is sokkal inkább benne volt az újabb gól a 2021 őszén Fradi-edzőként Budapesten dolgozó Peter Stöger által felkészített Rapid játékában, ám a rendes játékidő ráadásában Claudiu Bumba révén a Győrnek is volt egy nagy lehetősége – a Rapid kapuját védő Niklas Held hárított bravúrral. 

A szünetben 1-0-ra vezetett a hazai csapat, így döntetlenre állt a párharc.

 

Zajlik a második félidő

A szünet után is támadóbban lépett fel a Rapid, az 52. percben például Antiste lőtt a tizenhatoson kívülről mellé. Az első óra végéhez közeledve kibújt a szorításból, szögleteket végezhetett el az ETO, de igazán komolyan nem forgott veszélyben a bécsiek kapuja. A 62. percben a győrieké igen, Petrásnak kellett védenie.

Cikkünk frissül!

