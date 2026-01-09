Orbán BalázsEurópaMagyarország

Orbán Balázs Winston Marshallnak: a liberális világrend korszaka lezárult

A miniszterelnök politikai igazgatója Winston Marshall brit politikai kommentátorral, a világhírű Mumford & Sons zenekar egykori tagjával beszélgetett. Orbán Balázs az interjúban elmondta, hogy milyennek látja a liberális világrend utáni korszakot Magyarország és Európa számára.

2026. 01. 09. 22:21
Mi jön a liberális világrend után, és mit jelent ez Európa, illetve Magyarország számára. Erről beszélgettem Winston Marshall brit politikai kommentátorral, a világhírű Mumford & Sons zenekar egykori tagjával – írta a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs emlékeztetett, hogy ma már egy többpólusú világrend van, amelyben Magyarország a szuverenitás megőrzését választotta.

Orbán Balázs szerint a világ már nem lesz ugyan olyan mint volt
Orbán Balázs szerint a világ már nem lesz ugyan olyan mint volt 
Fotó: Facebook/Orbán Balázs 

Az nem kérdés, hogy a hidegháború utáni világrend ma már nem működik. Francis Fukuyama »a történelem végéről« szóló tézise mára érvényét vesztette: a világ többpólusúvá vált, eltérő civilizációs és politikai logikák erősödtek meg, és Európa nem tudott ehhez alkalmazkodni. Ennek következménye a politikai súly és az önbizalom meggyengülése

– írta bejegyzésében Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország ebben a nemzetközi környezetben a saját történelmi tapasztalatából indul ki. Egy egyedi nyelvű, tengerrel nem rendelkező ország számára, amely mindig nagyhatalmak között élt, a szuverenitás megőrzése nem elvi kérdés, hanem a túlélés feltétele.

Orbán Balázs szerint ugyanakkor ez a szemlélet a migráció kérdésében vált különösen szembetűnővé. A bevándorlás körüli nemzetközi vitában Nyugat-Európa ma egy már kialakult helyzettel szembesül: a politikai vita arról szól, miként lehet kezelni vagy részben visszafordítani az elmúlt évtizedek döntéseinek a következményeit.

Magyarország ezzel szemben abból indult ki, hogy a problémát meg kell előzni, mivel a nyugat-európai tapasztalatok szerint a tömeges bevándorlás párhuzamos társadalmakhoz, tartós társadalmi feszültségekhez és az ígért gazdasági előnyök elmaradásához vezetett

–hangsúlyozta. 

Orbán Balázs szerint ugyanez a gondolkodás jelenik meg az Európai Unióhoz és az ukrajnai háborúhoz való viszonyban is. „Európa a nemzetek közössége, nem pedig önállósult politikai központ. Amikor Brüsszel ideológiai alapon, pénzügyi és jogi eszközökkel próbál döntéseket kikényszeríteni, az nem együttműködés, hanem politikai nyomásgyakorlás” – fogalmazott.  

Az ukrajnai háború pedig ennek a logikának a legsúlyosabb következménye: kudarcba fulladt stratégia, amely százezrek életébe került, gazdaságilag meggyengítette Európát, és folyamatos eszkalációs kockázatot hordoz. A magyar álláspont világos: számunkra a győzelem nem a háború folytatásában vagy eszkalációjában értelmezhető, hanem abban, ha sikerül megállítani az öldöklést és lezárni a konfliktust

– nyomatékosította Orbán Balázs. 

A teljes beszélgetés holnaptól elérhető a The Winston Marshall Show YouTube-csatornáján és a Substacken.

Borítókép:  Winston Marshall, politikai kommentátor és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook/Orbán Balázs)

 

