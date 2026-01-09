Orbán Balázs Winston Marshallnak: a liberális világrend korszaka lezárult

Mi jön a liberális világrend után, és mit jelent ez Európa, illetve Magyarország számára. Erről beszélgettem Winston Marshall brit politikai kommentátorral, a világhírű Mumford & Sons zenekar egykori tagjával – írta a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs emlékeztetett, hogy ma már egy többpólusú világrend van, amelyben Magyarország a szuverenitás megőrzését választotta.
Az nem kérdés, hogy a hidegháború utáni világrend ma már nem működik. Francis Fukuyama »a történelem végéről« szóló tézise mára érvényét vesztette: a világ többpólusúvá vált, eltérő civilizációs és politikai logikák erősödtek meg, és Európa nem tudott ehhez alkalmazkodni. Ennek következménye a politikai súly és az önbizalom meggyengülése
– írta bejegyzésében Orbán Balázs.
