Orbán Balázs Winston Marshallnak: a liberális világrend korszaka lezárult

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország ebben a nemzetközi környezetben a saját történelmi tapasztalatából indul ki. Egy egyedi nyelvű, tengerrel nem rendelkező ország számára, amely mindig nagyhatalmak között élt, a szuverenitás megőrzése nem elvi kérdés, hanem a túlélés feltétele.

Orbán Balázs szerint ugyanakkor ez a szemlélet a migráció kérdésében vált különösen szembetűnővé. A bevándorlás körüli nemzetközi vitában Nyugat-Európa ma egy már kialakult helyzettel szembesül: a politikai vita arról szól, miként lehet kezelni vagy részben visszafordítani az elmúlt évtizedek döntéseinek a következményeit.

Magyarország ezzel szemben abból indult ki, hogy a problémát meg kell előzni, mivel a nyugat-európai tapasztalatok szerint a tömeges bevándorlás párhuzamos társadalmakhoz, tartós társadalmi feszültségekhez és az ígért gazdasági előnyök elmaradásához vezetett

–hangsúlyozta.