GB News: Működik a magyar migrációs modell

A GB News riportere személyesen is megtekintette a déli határkerítést, a csatorna pedig szavazást indított a kérdésről, beszámolójuk szerint ugyanis a magyar migrációs modell az Egyesült Királyság számára is követendő példa lehet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 18:12
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A brit GB News nemrég Magyarországon járt: interjút készítettek Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint ellátogattak a déli határszakaszhoz is. Beszámolójuk szerint a magyar migrációs modell Nagy-Britannia számára is példaértékű lehet, a csatorna pedig szavazást indított arról, szükség lenne-e hasonló szigorításokra az Egyesült Királyságban.

A magyar migráció kezelés sikeres volt, Nagy-Britannia azonban súlyos problémákkal néz szembe
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Charlie Peters újságíró interjút készített Orbán Balázssal, amelyről közösségi oldalán is beszámolt. Bejegyzésében kiemelte a miniszterelnök politikai igazgatójának azon megállapítását, miszerint Nagy-Britannia példája komoly figyelmeztetés a migráció következményeire.

A GB News egy másik riportere, Miriam Cates eközben buszra szállt, hogy a saját szemével is lássa a déli határkerítést, ami jelenleg is védi hazánkat az illegális bevándorlóktól. Riportjában Cates hangsúlyozta, hogy a kerítés megakadályozza nemcsak a Magyarországra, de az Európai Unióba való belépést is. 

A riporter egyúttal elmondta, hogy hazánk 2015-ben döntött a kerítés megépítése mellett, ami miatt az Európai Unió támadja Magyarországot, azonban az ország továbbra sem kér az illegális bevándorlásból. 

Az elmúlt egy évben mindössze 25 menedékjogi kérelmet nyújtottak be Magyarországon, ami döntően a határkerítés hatékonyságának köszönhető – hangsúlyozta Miriam Cates. 

A szerkesztő mindezt éles kontrasztba állította a brit helyzettel, ahol a menedékjogi kérelmek száma rendkívül magas, miközben a kormány jogi eszközökkel próbálja kezelni az illegális bevándorlás problémáját.

A magyar modell ezzel szemben az, hogy az ország be sem engedi a bevándorlókat, hiszen ha már bent vannak, akkor sokkal nehezebb kezelni a helyzetet. 

 

A probléma egyre égetőbb Nagy-Britanniában, miután az elmúlt időszakban nem csak a bevándorlók száma emelkedett drasztikusan, de az ezzel járó problémák, mint a bűnözés emelkedése is egyre nagyobb terhet jelentenek a társadalomra. A csatorna szavazást indított arról, hogy szükség lenne-e Nagy-Britanniában a magyarországihoz hasonló szigorú bevándorláspolitikai intézkedések bevezetésére.

Borítókép: Illegális bevándorlók a brit partoknál (Fotó: AFP)

