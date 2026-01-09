GB News: Működik a magyar migrációs modell

A brit GB News nemrég Magyarországon járt: interjút készítettek Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint ellátogattak a déli határszakaszhoz is. Beszámolójuk szerint a magyar migrációs modell Nagy-Britannia számára is példaértékű lehet, a csatorna pedig szavazást indított arról, szükség lenne-e hasonló szigorításokra az Egyesült Királyságban.

A magyar migráció kezelése sikeres volt, Nagy-Britannia azonban súlyos problémákkal néz szembe

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Charlie Peters újságíró interjút készített Orbán Balázssal, amelyről közösségi oldalán is beszámolt. Bejegyzésében kiemelte a miniszterelnök politikai igazgatójának azon megállapítását, miszerint Nagy-Britannia példája komoly figyelmeztetés a migráció következményeire.