GB News: Működik a magyar migrációs modell

A brit GB News nemrég Magyarországon járt: interjút készítettek Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint ellátogattak a déli határszakaszhoz is. Beszámolójuk szerint a magyar migrációs modell Nagy-Britannia számára is példaértékű lehet, a csatorna pedig szavazást indított arról, szükség lenne-e hasonló szigorításokra az Egyesült Királyságban.
Charlie Peters újságíró interjút készített Orbán Balázssal, amelyről közösségi oldalán is beszámolt. Bejegyzésében kiemelte a miniszterelnök politikai igazgatójának azon megállapítását, miszerint Nagy-Britannia példája komoly figyelmeztetés a migráció következményeire.
