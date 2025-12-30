Brüsszel elárasztaná Európát migránsokkal, Magyarország ellenáll

A karácsonyi vásárok mára már mást jelentenek

Szinte nincs olyan újságcikk, ami ne emelné ki a migrációs problémák kapcsán a karácsonyi vásárokat, ez pedig nem véletlen. Németországban még annál is nagyobb hagyománya van ezeknek a vásároknak, mint azt sokan elsőre gondolnák. A Nürnberg Christkindlesmarkt az egyik leghíresebb Németországban. A legenda szerint 1616-ban a főtéren található templom plébánosa arra panaszkodott, hogy senki nem jelent meg a misén, mert mindenki a vásárban mulatott.

Drezdában szintén az 1600 évekre visszamenő hagyomány a városban a karácsonyi vásár.

Ezek mellett talán már kicsit érthetőbbé válik, hogy miért élik meg sokan tragédiaként, hogy ezeknek a rendezvényeknek az elsődleges szervezési szempontja a biztonság lett, éppen a migráció okozta problémák miatt. Az illegális bevándorlással megérkezett egy eltérő vallású közeg Európába, ahogy megérkezett a vallási fanatizmus is.