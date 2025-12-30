Az illegális bevándorlás szinte minden szakértő véleménye szerint az egyik legkomolyabb kihívás, amivel nem csak most, de az elkövetkezendő években Európa és a világ fejlett országai szembenéznek. A migráció az elmúlt tíz évben teljesen átformálta Európát, úgy kulturális, mint társadalmi értelemben. Betonakadályok, kamerák és fegyveres rendőrök között megrendezett karácsonyi vásárok, késelés, erőszak, a sort pedig még hosszan lehetne folytatni. Az elmúlt tíz év alatt nyilvánvalóvá váltak azok a problémák, amelyek miatt a magyar kormány 2015-ben azt mondta, hogy nem kér a migrációból. Brüsszel azonban úgy fest semmit nem tanult ezekből, ennek bizonyítékaként pedig tovább erőlteti azt, ami hosszútávon nyilvánvalóan az általunk ismert európai kultúra végét jelentheti.
Brüsszel elárasztaná Európát migránsokkal, Magyarország ellenáll
Az illegális bevándorlás mára már egészen nyilvánvaló módon az egyik legnagyobb civilizációs kihívás, amelyben úgy látszik Európa nagy része elbukott. A migráció az elmúlt tíz évben teljesen átformálta Európa társadalmait és kulturális közegét is. A brüsszeli vezetés azonban még mindig azt erőlteti, amiről ma már tudható, hogy hosszútávon az általunk ismert európai kultúra végét jelentheti. Magyarország nem fogad be migránsokat.
A karácsonyi vásárok mára már mást jelentenek
Szinte nincs olyan újságcikk, ami ne emelné ki a migrációs problémák kapcsán a karácsonyi vásárokat, ez pedig nem véletlen. Németországban még annál is nagyobb hagyománya van ezeknek a vásároknak, mint azt sokan elsőre gondolnák. A Nürnberg Christkindlesmarkt az egyik leghíresebb Németországban. A legenda szerint 1616-ban a főtéren található templom plébánosa arra panaszkodott, hogy senki nem jelent meg a misén, mert mindenki a vásárban mulatott.
Drezdában szintén az 1600 évekre visszamenő hagyomány a városban a karácsonyi vásár.
Ezek mellett talán már kicsit érthetőbbé válik, hogy miért élik meg sokan tragédiaként, hogy ezeknek a rendezvényeknek az elsődleges szervezési szempontja a biztonság lett, éppen a migráció okozta problémák miatt. Az illegális bevándorlással megérkezett egy eltérő vallású közeg Európába, ahogy megérkezett a vallási fanatizmus is.
2024. december 20-án pedig olyan dolog történt, ami egész Németországot sokként érte. A Magdeburg városának karácsonyi vásárát élvező tömegbe valaki szándékosan belehajtott egy kocsival. Hat ember életét veszítette, több százan pedig megsérültek. Habár azóta eltelt egy év, az indulatok azonban mit sem csillapodtak.
A német kancellár, Friedrich Merz idén ellátogatott a megemlékezésre, azonban a tömeg egyértelműen megüzente neki, hogy nem kérnek belőle. Az ok pedig rendkívül egyszerű, a német emberek tudják, hogy az elhibázott politika okozta az ellenőrizetlen bevándorlást, ami pedig végső soron német emberek életét követelte.
Az elkövető, Taleb Al-Abdulmohsen még 2006-ban folyamodott menedékjogért, azonban elfogadni csak 2016-ban fogadták el a kérvényét, ami már önmagában kérdéseket vetett fel. A szaúdi férfi extrém nézeteiről és tervezett támadásáról pedig Szaúd-Arábia szolgálatai értesítették a német hatóságokat, azonban a szolgálatok nem tettek semmit.
Nagy-Britanniában sem jobb a migráció okozta helyzet
Németország mellett Nagy-Britannia volt a másik olyan népszerű célpont, ahová tömegével érkeztek az illegális bevándorlók. Mára pedig az eredmény itt is látszik. Szinte nincs olyan hét, amikor az angol sajtó ne számolna be róla, hogy egy bevándorló hátterű elkövető nőket bántalmazott volna. Ezen esetek egy részében az áldozatok – nem ritkán pedig az elkövetők is – kiskorúak.
Augusztusban két migráns állt bíróság elé egy 12 éves lány megerőszakolása miatt. Decemberben pedig két kiskorú afgán állt bíróság elé emberrablás és szexuális erőszak vádjával.
A brit közvélemény pedig érzékeli a helyzet romlását, amit a statisztikák is igazolnak, azonban a kormány „ragtapasz” jellegű intézkedései feltehetőleg már túl későn jönnek. Ezzel párhuzamosan pedig egyre többen beszélnek arról, hogy az iszlám radikalizmus szépen lassan beszivárog a brit politikába is. Egyre több esetben kerülnek olyan döntéshozók vezető pozícióba, akik egyértelműen egy másik kultúrkört képviselnek.
Nem véletlen, hogy éppen Nagy-Britannia volt az egyik gócpontja az Izrael-ellenes erőszakos tüntetéseknek.
Magyarország jól döntött, Brüsszel azonban nem enged
Hazánk és a magyar kormány tehát nem véletlenül mondott nemet 2015-ben a migrációra, és nem véletlenül védjük határainkat kerítéssel. Brüsszel azonban úgy fest mit sem tanult a történtekből és továbbra is erőlteti a bevándorlást, a rossz döntések miatti problémákat pedig nemes egyszerűséggel rátolnák a tagállamokra.
Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter figyelmeztetett közösségi oldalán, hogy hazánk minden erejére szükség lesz, ha meg akarja akadályozni a brüsszeli terveket.
Az Európai Bizottság ugyanis továbbra is szeretné átverni a migrációs paktumot, amely értelmében a tagországok vagy befogadják a migránsokat, vagy büntetést fizetnek. Természetesen a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy hazánk sem eddig, sem pedig ezután nem fog egy darab migráns sem befogadni.
Borítókép: Egy migránsellenes tüntetés Nagy-Britanniában (Fotó: AFP)
