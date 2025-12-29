Beérnek a békepolitika gyümölcsei

Ne ismételjük meg a XX. századot, nyerjük meg a XXI. századot! Európában ismét háború van, ez nem jó hír, viszont a kormányzat határozott békepolitikája – egyre inkább úgy tűnik –, hogy meghozza az eredményét.

A siker kulcsa ugyanaz, mint 2015-ben a migráció elleni küzdelemben volt, makacsul kitartani az elhatározott politika mellett, nem engedni a nyomásnak, a befolyásolási kísérleteknek.

A magyar különutasság akkor is eredményre vezetett, ez manapság a nyugati mindennapokat meghatározó terror és félelem, szociális feszültségek idején látszik csak igazán. A háború ebben az értelemben ugyanolyan kérdés, mint az illegális migráció, a szirénhangok és fenyegetések, pénzügyi zsarolások ellenére kifizetődőbb és jobb kimaradni belőle. A magyar kormányzat ellenálló képességét a tizenhat éve állandó kétharmados parlamenti többség, tehát nagy társadalmi felhatalmazás biztosítja.

Ennél nagyobb felhatalmazással egyetlen kormányzat sem rendelkezik Európában, de még így is nagyon keményen kell beleállni a küzdelmekbe, hiszen a híres nyugati, „fejlett” demokráciákat nem nagyon érdekli a szavazók akarata. Még a bevándorlás sem lezárt ügy, a migránskvóta diktátumszerű elfogadásával évente harmincezer muzulmán embert telepítenének Nyugatról Magyarországra. Miközben a déli határainknál is védekeznünk kell…

Brüsszel ki akarja kényszeríteni, hogy az elhibázott politikája eredményeként létrejött válsághelyzetet importáljuk tőlük. Amennyiben nem vagyunk erre hajlandóak, húszezer eurót kellene fizetnünk migránsonként. De minket már most bírságolnak a jogi határzár miatt. Napi egymillió eurót és 200 millió euró átalányösszeget kell lerónunk Brüsszelnek. Ezért Magyarország magát az ítéletet meghozó Európai Bíróságot perelte be az Európai Bíróságon.

Magyarország tehát többszörös szorításban van, úgy, hogy az uniós jogszabályokat betartva védjük a közösség határait immár tíz éve a fizikai és jogi határzár életbe léptetésével. A jogot azonban a jelenlegi unióban felülírja a szélsőségesen liberális politika, amely a saját, történelmi hibáját az azt helytelenítő, azzal szembemenő Magyarországon próbálja megbosszulni.