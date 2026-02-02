idezojelek
Vélemény

Nem félünk a globalista farkastól!

A 2022-es balos lebőgés után a brüsszeliták megelégelték az ellenzéki bénázást.

Pindroch Tamás avatarja
Pindroch Tamás
Cikk kép: undefined
Tisza PártváltozásBrüsszelhelytartó 2026. 02. 02.
0

A brüsszeli birodalmi és globális gazdasági érdekek egyértelműen összefonódnak, és Ukrajna megszerzése, unióhoz való csatlakozása, birodalmi gyarmatosítása az elsődleges a számukra. Ezért akarják elsöpörni Orbán Viktor kormányát. Ilyen határozottan még 2022-ben sem rúgták rá az ajtót Magyarországra, a magyar patrióta kormányra, mint most. Már teljesen nyílt kártyákkal játszanak, ezért delegálták a Tiszába miniszterjelölteknek Kapitány Istvánt és Orbán Anitát is. Kapitányra sokan egyenesen kormányfőaspiránsként tekintenek.

A 2022-es balos lebőgés után a brüsszeliták megelégelték az ellenzéki bénázást, az élére álltak a politikai projektnek, és találtak egy új arcot, akivel nyíltan beléptek a hazai belpolitikába. A startpisztoly valójában akkor dördült el, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 2024. október elején az unió soros elnökeként beszédet mondott az Európai Parlamentben. Ha még emlékeznek, a soros elnökséget hazánk júliusban vette át, tehát ezt az aktust akkor vagy szeptemberben kellett volna megtartani, minden pártpolitikai felhang nélkül.

Ezzel szemben októberben és vehemens balos sortűzzel fogadták Brüsszelben Orbán Viktort. Az Európai Bizottság elnöke, a néppárti Ursula von der Leyen a posztját is megszégyenítve támadta a kormányfőt, és Manfred Weber ott ütötte Orbán Viktor kihívójává Magyar Pétert. 

A jobboldali szavazóknak meglepő lehetett ez az előadás, de a hazai baloldali hálózatnak ekkor vált egyértelművé: ez a parancs, be kell állni Magyar Péter mögé. Be is álltak, a balos közvélemény-kutatók október 23. környékén már egy csapásra Tisza-előnyt mértek, pedig előtte négy hónappal a Fidesz még 15 százalékot vert az uniós választáson a kihívójára. Ezzel a manipulációs technikával, a pszichológiai nyomásgyakorlás stratégiája alapján leszegett fejjel, a politikai történéseket kizárva kampányolnak azó­ta is a Tisza mellett. A méréseikkel szemben a Tisza politikai teljesítménye, a drasztikus megszorítócsomag napvilágra kerülése, a pártelnök agresszív, taszító egyénisége, a párt szervezetlensége, botrányai, a kompetencia hiánya épp az ellenkezőjéről, a lendület elvesztéséről árulkodik. De a lakájkutatócégek abban bíznak, hogy ez az átlátszó propaganda elbizonytalanítja és a Tiszához vonzza majd a Fidesz peremszavazóit.

De vissza Brüsszelbe, amely mögött felsejlenek a nagy nyugati, amerikai tőkealapok. És nekik is útjukban áll a magyar kormány békepárti álláspontja Ukrajna uniós csatlakozásának elvetése miatt. Ezeknek a köröknek az az érdekük, hogy a háborút minél tovább húzzák, a politikai kitartottja, Brüsszel pedig mindent megtesz, hogy szabotálja Donald Trump béketörekvéseit. A fegyverek, harceszközök exportja a hadiipar profitját növeli, ebben a szektorban is meghatározó tulajdonrésszel bírnak a BlackRock-féle cégek. Ahogy az olcsó orosz gáz és kőolaj uniós tiltásáért lobbizó nyugati energetikai cégekben is, amelyek az orosz versenytárs kiszorítására törekednek.

Itt hívom fel a figyelmet az ezt megelőző kampányban főszerepet játszó sorosista Korányi Dávidra. 

A 2022-es Márki-Zay-kampányt hárommilliárd forinttal megtoló Action For Democracy vezetője 2015-ben, még az Obama-kormányzat idején az amerikai palagázexport engedélyezési eljárásának életbeléptetése miatt megtartott kongresszusi ülésen LNG-lobbistaként tartott beszédet. „Az amerikai LNG megbízható és versenyképes alternatívát jelentene a közép- és kelet-európai szövetségesek számára. Az amerikai cseppfolyósított földgáz a globális gázpiacok számára további, rendkívül kívánatos likviditást jelentene, kiegészítené a Gazpromot versenyre kényszerítő európai intézkedéseket, és rendkívül fontos stratégiai üzenetet küldene egy olyan régiónak, amely a hidegháború vége óta a legsúlyosabb fenyegetésnek van kitéve.” 

Ez a progresszív baloldali gazdasági stratégia, amely mentén Brüsszel most is halad. 2022-ben az amerikai demokraták próbálták meg befolyásolni a magyarországi kampányt, most Brüsszel az üzleti hátországával (amely ezer szállal kötődik az amerikai baloldalhoz) teszi ugyanezt. Az sem zavarja őket, hogy a palagáz kitermelése brutálisan környezetszennyező, ahogy az óceánon szállítása is hatalmas ökológiai lábnyommal jár. És mindezek mellett még drága is, szemben az Oroszországból vezetékeken keresztül érkező gázzal. Mindegy, a kőkemény gazdasági aránytalanságot le kell önteni a demokrácia versus orosz diktatúra sziruppal, és máris elfogadottá lehet tenni Nyugaton. Viszont a valóságot nem lehet becsapni, az meg a gazdasági teljesítményben, az európai versenyképesség totális hiányában ölt testet.

Hogy ezek a globalista figurák mennyire csereszabatosak! Korányi női változata, Orbán Anita már ott is van a Tiszában, most az MSZP, az SZDSZ, az Együtt után ez a projektpárt van a globalisták műsorán. 

Orbán Anita nem véletlenül beszél szinte ugyanúgy, ahogy Korányi is beszélt, hiszen együtt vettek részt például az Európai Külkapcsolati Tanács (EFCR) munkájában is. Ez egy olyan, Soros György által szponzorált szervezet, amelyben személyesen maga Soros is szerepet vállalt. Sőt Alex Soros, a trónörökös nevét is ott találjuk a taglistán. Az ő nevük még ott van, Orbán Anitáét – miután tiszás lett – gyorsan levették az EFCR tacepaójáról. 

Mennyire szánalmas!

De azért ne hagyjuk ki ebből a névsorból Dobrev Klárát és Bajnai Gordont sem. 

Az is biztos csak a csillagok együttállásának tudható be, hogy Orbán Anita Bajnaival együtt igazgatósági tag a Globsec nevű globális biztonságpolitikai szervezetben is. És neki ne lenne köze az LNG-hez? Dolgozott a texasi Cheniere Energy, egy amerikai palagáz-kitermelést is végző globális cég vezetőjeként is. És még nem is beszéltünk Kapitány Istvánról, aki a fekete öves globális nagyjátékos, a Shell elnökhelyettese volt egészen tavalyig. Természetesen a Shell is LNG-ben utazik; Kapitány sem volt rest már az első interjújában az orosz energiahordozókról való leválást szorgalmazni. Miközben ez Európában szép lassan az elmúlt években bekövetkezett, a cége, a Shell 2022 és 2024 között évente öt–húsz milliárd dollárral többet keresett, mint korábban. Ugye, milyen véletlenek hálójába került a Tisza Párt?

Amikor Orbán Anita azt mondja, hogy ők nem a bot, hanem a huszonhetedik küllő lennének Brüsszel kerekében, mindent elmondott a céljaikról. Sőt Ukrajna NATO- és EU-tagsága mellett is ódákat zengett a hölgy. Mindkettő életveszélyes lenne Magyarországnak, viszont a globális cégérdekek szempontjából úgy tűnik, fontosabb a magyar gazdák megélhetésénél.

Ki az az ember, aki elhiszi, hogy az orbánaniták, kapitányistvánok Magyarország és az egyszerű választók érdekében dolgoznának? Az ő életüket csakis a profit határozta meg, a farkas azért eszi meg az őzikét, mert ilyen a természete. Ragadozó, amely zsákmányt lát benne. De mi, szavazók legyünk azok, akiktől a farkas megretten, ő tartson tőlünk, ne mi tőle! Űzzük vissza a sűrű, sötét erdőbe ezeket a kertjeink alatt oldalgó farkasokat április 12-én.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

