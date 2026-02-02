Nem félünk a globalista farkastól!

A brüsszeli birodalmi és globális gazdasági érdekek egyértelműen összefonódnak, és Ukrajna megszerzése, unióhoz való csatlakozása, birodalmi gyarmatosítása az elsődleges a számukra. Ezért akarják elsöpörni Orbán Viktor kormányát. Ilyen határozottan még 2022-ben sem rúgták rá az ajtót Magyarországra, a magyar patrióta kormányra, mint most. Már teljesen nyílt kártyákkal játszanak, ezért delegálták a Tiszába miniszterjelölteknek Kapitány Istvánt és Orbán Anitát is. Kapitányra sokan egyenesen kormányfőaspiránsként tekintenek.

A 2022-es balos lebőgés után a brüsszeliták megelégelték az ellenzéki bénázást, az élére álltak a politikai projektnek, és találtak egy új arcot, akivel nyíltan beléptek a hazai belpolitikába. A startpisztoly valójában akkor dördült el, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 2024. október elején az unió soros elnökeként beszédet mondott az Európai Parlamentben. Ha még emlékeznek, a soros elnökséget hazánk júliusban vette át, tehát ezt az aktust akkor vagy szeptemberben kellett volna megtartani, minden pártpolitikai felhang nélkül.

Ezzel szemben októberben és vehemens balos sortűzzel fogadták Brüsszelben Orbán Viktort. Az Európai Bizottság elnöke, a néppárti Ursula von der Leyen a posztját is megszégyenítve támadta a kormányfőt, és Manfred Weber ott ütötte Orbán Viktor kihívójává Magyar Pétert.

A jobboldali szavazóknak meglepő lehetett ez az előadás, de a hazai baloldali hálózatnak ekkor vált egyértelművé: ez a parancs, be kell állni Magyar Péter mögé. Be is álltak, a balos közvélemény-kutatók október 23. környékén már egy csapásra Tisza-előnyt mértek, pedig előtte négy hónappal a Fidesz még 15 százalékot vert az uniós választáson a kihívójára. Ezzel a manipulációs technikával, a pszichológiai nyomásgyakorlás stratégiája alapján leszegett fejjel, a politikai történéseket kizárva kampányolnak azó­ta is a Tisza mellett. A méréseikkel szemben a Tisza politikai teljesítménye, a drasztikus megszorítócsomag napvilágra kerülése, a pártelnök agresszív, taszító egyénisége, a párt szervezetlensége, botrányai, a kompetencia hiánya épp az ellenkezőjéről, a lendület elvesztéséről árulkodik. De a lakájkutatócégek abban bíznak, hogy ez az átlátszó propaganda elbizonytalanítja és a Tiszához vonzza majd a Fidesz peremszavazóit.