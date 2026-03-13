idezojelek
A háborúból kimaradás, az ország biztonsága a választások tétje

A Tisza semmire sem megoldás, a magyarok óriási bajt vennének a nyakukba, ha rá bíznák a sorsukat.

Örülnünk kellene annak a ténynek, hogy az MSZP is lehúzta a rolót. Az óbalodal fokozatos önfelszámolása után a posztkommunista-liberális szellemiség azonban velünk maradt. És mindez egyet jelent a nemzetellenes nézetekkel, a destruktív, cinikus világlátással, a „minden rossz” életérzéssel. Sajnos, mindezek a negatív energiák pusztítók tudnak lenni, a rombolás – még szellemi síkon is – sokkal kevesebb energiabefektetéssel jár, mint az építkezés. 

Súlyosbítja a helyzetet, ha egy politikai erőcsoportnál ez még párosul azzal is, hogy a saját nemzetét semmire sem tartja, folyton a nemzetközi trendekhez, birodalmi központok direktíváihoz igazodik. Ez egy országra, az egész nemzet lelkiállapotára, több generációra kihatva nagyon romboló hatású. Tudjuk, hogy 

ezek az internacionalista erők mit tettek az országgal 1945 és 1990 között a szocializmus korszakában, Moszkvához igazodva. És tudjuk, hogy már a rendszerváltás előtt megkezdték az ország kirablását, és ők lettek a különféle balos hálózatok, NGO-k, valamint Brüsszel előretolt hadoszlopa Magyarországon.

Az az álláspont, amit ők megjelenítettek, ugyanazt jelentette, mint amit az európai mainstream képviselt. Kényük-kedvük szerint privatizálták akár a stratégiai vállalatainkat is (Mol, Liszt Ferenc Repülőtér, energiaszolgáltatók stb.) és ezért száz százalékig élvezték a Nyugat támogatását. Még az is megtörtént, hogy a Horn-kormány idején privatizált energiaszektor új tulajdonosainak a privatizációs szerződésekben extraprofitot (!) garantáltak. Mivel az államnak nem maradt beleszólása az árképzésbe, 2002 és 2010 között tizenötször emelték a gáz árát, amely így összességében háromszorosára emelkedett, az áram ára pedig néhány év alatt megduplázódott.

Az ő idejükben a globalisták kiszolgálása miatt lettünk mi a közép-európai térség éltanulói, és azért volt itt akkora médiaszabadság, mert a lapok és tévék 90 százaléka az ő kezükben volt, ezért nem szóltak egy árva kukkot sem a diktatúrákat idéző 2006-os tömegoszlatás, súlyos jogsértések miatt sem. És ahogy azt Gyurcsány Ferenc már később, 2010 után egy rendezvényen kikotyogta, az MSZP is kapott külföldről pénzügyi támogatást. Ugyanúgy, ahogy később Bajnai Gordon, vagy 2022-ben Márki-Zay Péter.

A Tisza Párt mára látszólag eltakarította ezeket az óbaloldali pártokat és az őket körülvevő közeget az útból, de csak látszólag. Valójában bekebelezte őket, szavazóikat és gazdasági, szakértői és céges hátországukat, valamint globalista kapcsolatrendszerüket. És 

ebbe az „új” szervezetbe érkezett meg 38 év Shell-szolgálatból Kapitány István, és a nyíltan brüsszelita-atlantista Orbán Anita. Kétségünk ne legyen, kiknek az érdekeit képviselnék… Most úgy tűnik, a Tiszából egy csapásra megteremtették azt a nagy baloldali gyűjtőszervezetet, amelynek létrehozását 2011-ben Gyurcsány Ferenc vázolta fel. 

Ő egy nagy Demokrata Pártról álmodott, de mára ő is a politikai süllyesztőben végezte. Volt felesége, Dobrev Klára még vívja az utóvédharcokat, de semmi garancia nincs arra, hogy a Demokratikus Koalíció bekerül a parlamentbe. Úgy tűnik, a hálózat levette róluk a kezét.

A Tisza kétségkívül újdonságot hozott az ellenzéki világba. Magyar Péter szervezete teljesen amorf, egyfajta posztmodern szerveződés, amely leginkább a digitális térben erős. Erről árulkodik a 27 fős tagság, a vidéki szervezetek hiánya, az aktivisták szerződéssel párthoz kötése. Tehát valójában a Tisza elnöke, pár fős elnöksége leválthatatlan, jóformán ők és néhány rokon, ismerős, barát alkothatja a pártot. Lényegében egy emberen, a pártelnök akaratán múlik minden, tőle függ a Tisza és a kiválasztott, majdani tiszás képviselők sorsa is. Tudják ezt Brüsszelben is, 

minden mindegy alapon tették rá a tétjeiket és nagyon fogják őt a mentelmi ügyével is. Nagyon ijesztő, hogy mennyire függ a külföldi befolyástól. Az Európai Néppárt politikájának feltétlen támogatása az elsődleges feladata. Nem lehet semmi ellenvetése Ukrajna, az illegális migráció, vagy a genderizmus támogatásában. A Tisza Párt szerepe az, hogy a brüsszeli politikát leképezze itthon.

Ezért segítik tűzön-vízen keresztül Magyar Pétert, és ezért fogadta el a néppárti szponzoráció után az ukrán támogatást is. Ezek ugyanis feltételezik egymást. Figyelmeztető jel volt már a Nép hangja szavazása, ahol a párt szimpatizánsai 58 százalékban kiálltak az ukrán uniós tagság mellett. De ugyancsak nagyon árulkodó volt a Tisza applikációjának kifejlesztésében részt vevő ukrán szakértő, valamint Tseber Roland ukrán ügynök párt körüli feltűnése is. A folyamat betetőzése a Barátság kőolajvezeték elzárását övező tiszás csend volt. Amikor a magyar érdek, a magyar energiabiztonság került veszélybe, bizony nem áradt félelmetes erővel a Tisza. Egy csobbanás nem hallatszott.

Magyar Péter kínos hallgatása Zelenszkij cinkosává tette a közvélemény szemében. Az energiabiztonság kérdése ugyanis nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy. Egyértelmű volt ezzel a szándék: a választások előtt zavart okozni a magyar benzinellátásban, a hirtelen áremelkedéssel olyan elégedetlenséget kiprovokálni, mint az 1990-es taxisblokád volt. 

Persze más volt a kontextus, de az akkori Antall-kormány majdnem belebukott abba a botrányba. De ez az Orbán-kormány nem az Antall-kormány. A miniszterelnök rögtön ellentámadásba ment át a csap ukrán elzárása után: megállt a dízelexportunk Ukrajnába, blokkoltuk a 90 milliárdos hadikölcsönt is. Magyar Péter pedig eközben is hallgatott, mint hal a szatyorban. Már a saját szimpatizánsai előtt is ciki kezdett lenni ez a némaság. Ők is kezdhetik már kapizsgálni, hogy azok a magyarok, akik képesek ilyen ukrán támogatást elfogadni, mindenre képesek.

Viszont az is biztos, hogy nem ismerik a magyar nemzet lélektanát. Az ukránokról ugyanis nagyon nem él pozitív kép a magyar társadalomban. Az olajszőkítés, a kilencvenes évekbeli véres leszámolások, merényletek egy része az ukrán maffia számlájára írható. Az ukrán korrupció sem lep meg senkit, az állam ott egybeforr a visszaélésekkel. A kárpátaljai magyarok elnyomása, a kirekesztő nyelvtörvény, a magyar férfiak kényszersorozása, többük halála nem épp azt a képet sugallja, hogy velük kellene egy magyar pártnak együttműködnie. És 

ha még pénzelik is ezt a pártot, akkor azért cserébe nagyon sokat várnak el. Minimum Ukrajna felvétele az unióba, az olcsó orosz energiaimport tilalma, a magyar fegyverszállítások beindítása. De ha egy üzlet beindul! Ezek után miért ne lehetne szükség magyar katonákra is? Ez nyílt háborús szerepvállalást jelentene, Magyarországot pedig orosz célponttá tennék.

A hatalomért és a pénzért ezek szerint az ellenzék még erre is képes lenne.

Az elmúlt napok is bebizonyították, hogy a Tisza semmire sem megoldás, inkább óriási bajt vennénk a nyakunkba, ha egy ennyire kitartott, fogott pártra bíznák a magyarok a sorsukat. Az MSZP-t senki sem sírja vissza, de az látszik, hogy az újbaloldal még az elődeinél is sokkal sötétebb érdekeket képvisel.

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője


 

