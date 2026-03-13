A háborúból kimaradás, az ország biztonsága a választások tétje

Örülnünk kellene annak a ténynek, hogy az MSZP is lehúzta a rolót. Az óbalodal fokozatos önfelszámolása után a posztkommunista-liberális szellemiség azonban velünk maradt. És mindez egyet jelent a nemzetellenes nézetekkel, a destruktív, cinikus világlátással, a „minden rossz” életérzéssel. Sajnos, mindezek a negatív energiák pusztítók tudnak lenni, a rombolás – még szellemi síkon is – sokkal kevesebb energiabefektetéssel jár, mint az építkezés.

Súlyosbítja a helyzetet, ha egy politikai erőcsoportnál ez még párosul azzal is, hogy a saját nemzetét semmire sem tartja, folyton a nemzetközi trendekhez, birodalmi központok direktíváihoz igazodik. Ez egy országra, az egész nemzet lelkiállapotára, több generációra kihatva nagyon romboló hatású. Tudjuk, hogy

ezek az internacionalista erők mit tettek az országgal 1945 és 1990 között a szocializmus korszakában, Moszkvához igazodva. És tudjuk, hogy már a rendszerváltás előtt megkezdték az ország kirablását, és ők lettek a különféle balos hálózatok, NGO-k, valamint Brüsszel előretolt hadoszlopa Magyarországon.

Az az álláspont, amit ők megjelenítettek, ugyanazt jelentette, mint amit az európai mainstream képviselt. Kényük-kedvük szerint privatizálták akár a stratégiai vállalatainkat is (Mol, Liszt Ferenc Repülőtér, energiaszolgáltatók stb.) és ezért száz százalékig élvezték a Nyugat támogatását. Még az is megtörtént, hogy a Horn-kormány idején privatizált energiaszektor új tulajdonosainak a privatizációs szerződésekben extraprofitot (!) garantáltak. Mivel az államnak nem maradt beleszólása az árképzésbe, 2002 és 2010 között tizenötször emelték a gáz árát, amely így összességében háromszorosára emelkedett, az áram ára pedig néhány év alatt megduplázódott.

Az ő idejükben a globalisták kiszolgálása miatt lettünk mi a közép-európai térség éltanulói, és azért volt itt akkora médiaszabadság, mert a lapok és tévék 90 százaléka az ő kezükben volt, ezért nem szóltak egy árva kukkot sem a diktatúrákat idéző 2006-os tömegoszlatás, súlyos jogsértések miatt sem. És ahogy azt Gyurcsány Ferenc már később, 2010 után egy rendezvényen kikotyogta, az MSZP is kapott külföldről pénzügyi támogatást. Ugyanúgy, ahogy később Bajnai Gordon, vagy 2022-ben Márki-Zay Péter.

A Tisza Párt mára látszólag eltakarította ezeket az óbaloldali pártokat és az őket körülvevő közeget az útból, de csak látszólag. Valójában bekebelezte őket, szavazóikat és gazdasági, szakértői és céges hátországukat, valamint globalista kapcsolatrendszerüket. És

ebbe az „új” szervezetbe érkezett meg 38 év Shell-szolgálatból Kapitány István, és a nyíltan brüsszelita-atlantista Orbán Anita. Kétségünk ne legyen, kiknek az érdekeit képviselnék… Most úgy tűnik, a Tiszából egy csapásra megteremtették azt a nagy baloldali gyűjtőszervezetet, amelynek létrehozását 2011-ben Gyurcsány Ferenc vázolta fel.

Ő egy nagy Demokrata Pártról álmodott, de mára ő is a politikai süllyesztőben végezte. Volt felesége, Dobrev Klára még vívja az utóvédharcokat, de semmi garancia nincs arra, hogy a Demokratikus Koalíció bekerül a parlamentbe. Úgy tűnik, a hálózat levette róluk a kezét.