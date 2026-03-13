A Varga Barnabást elkísérő magyar szurkolókról ír a görög lap, az AEK edzője elégedetlen

A 28-szoros magyar válogatott csatár csütörtökön debütált az AEK Athén színeiben a nemzetközi kupaporondon, és a Konferencialiga nyolcaddöntőjének odavágóján már a harmadik percben gólt szerzett: egy szögletet követően tíz méterről fejelt a hálóba. Varga Barnabás ezzel a mostani idényben mindhárom európai kupasorozatban betalált, ezelőtt a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat, az Európa-liga alapszakaszában négy alkalommal – azokat még a magyar bajnok FTC színeiben szerezte. A 31 éves támadó a csütörtöki, szlovéniai összecsapáson kezdőként 86 percet töltött a pályán, majd a 4-0-s győzelem után szentpéterfai szurkolókkal is együtt ünnepelhetett a Celje otthonában.

Varga Barnabás és társai az AEK Athén sima győzelmének örülhettek a celjei Konferencialiga-mérkőzésen. Fotó: Instagram.com/conferenceleague

Varga Barnabás magyar szurkolókkal fotózkodott

A Vas vármegyei Szentpéterfáról származó Varga Barnabás kedvéért mintegy ötven drukker tette meg a nagyjából kétszáz kilométeres buszos utat csütörtök délután Celjébe, ahol hamar gólnak és kedvencük remeklésének örülhettek.

Aztán talán még nagyobb boldogság lehetett nekik, hogy a lefújás után a magyar csatár kiment hozzájuk a lelátóhoz, pacsizott velük, és közös fényképek is készülhettek.

Erről a görög Gazzetta.gr is külön cikkben emlékezett meg, elismerően írva és fotókat megosztva a magyar szurkolókról.

Az AEK Athén edzője a 4-0-s siker után is elégedetlen

Ami a celjei találkozót illeti, az AEK végig sokkal veszélyesebben játszott, húsz kísérletből tizenegyszer találta el a kaput, így megérdemelten aratta története legnagyobb különbségű idegenbeli győzelmét európai kupákban. A hazaiak trénere elismerte, hogy a görögök akár még több gólt is szerezhettek volna, és a Vargáékat irányító Marko Nikolics is elmondta: nem lehet elégedett, amiért ilyen sok helyzetet kihagyott csapata.

A Kl-alapszakaszban harmadik AEK Athén jövő csütörtökön 18.45-től fogadja a Celjét a visszavágón, amely formalitásnak tűnik. Továbbjutás esetén Varga Barnabásék a török Samsunspor vagy a spanyol Rayo Vallecano ellen folytatják a negyeddöntőben – az ottani párharc első mérkőzését a Rayo 3-1-re nyerte Törökországban.