AEK AthénCeljeVarga BarnabásKonferencialigamagyar szurkolóSzentpéterfa

A Varga Barnabást elkísérő magyar szurkolókról ír a görög lap, az AEK edzője elégedetlen

A labdarúgó Konferencialiga nyolcaddöntőjének első, csütörtöki mérkőzésén az AEK Athén 4-0-ra nyert az NK Celje otthonában. Az athéniak vezető gólját szerző Varga Barnabás miatt sok magyar szurkoló utazott Szlovéniába, Görögországban is téma volt a szentpéterfaiak jelenléte.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 5:34
Varga Barnabás az Olimpiakosz ellen szerezte az első gólját az AEK Athén színeiben
Varga Barnabás a Konferencialigában is hamar megszerezte az első gólját az AEK Athén színeiben Forrás: Facebook/AEK FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 28-szoros magyar válogatott csatár csütörtökön debütált az AEK Athén színeiben a nemzetközi kupaporondon, és a Konferencialiga nyolcaddöntőjének odavágóján már a harmadik percben gólt szerzett: egy szögletet követően tíz méterről fejelt a hálóba. Varga Barnabás ezzel a mostani idényben mindhárom európai kupasorozatban betalált, ezelőtt a Bajnokok Ligája-selejtezőben hat, az Európa-liga alapszakaszában négy alkalommal – azokat még a magyar bajnok FTC színeiben szerezte. A 31 éves támadó a csütörtöki, szlovéniai összecsapáson kezdőként 86 percet töltött a pályán, majd a 4-0-s győzelem után szentpéterfai szurkolókkal is együtt ünnepelhetett a Celje otthonában.

Varga Barnabás és társai az AEK Athén sima győzelmének örülhettek a celjei Konferencialiga-mérkőzésen
Varga Barnabás és társai az AEK Athén sima győzelmének örülhettek a celjei Konferencialiga-mérkőzésen. Fotó: Instagram.com/conferenceleague

Varga Barnabás magyar szurkolókkal fotózkodott

A Vas vármegyei Szentpéterfáról származó Varga Barnabás kedvéért mintegy ötven drukker tette meg a nagyjából kétszáz kilométeres buszos utat csütörtök délután Celjébe, ahol hamar gólnak és kedvencük remeklésének örülhettek. 

Aztán talán még nagyobb boldogság lehetett nekik, hogy a lefújás után a magyar csatár kiment hozzájuk a lelátóhoz, pacsizott velük, és közös fényképek is készülhettek. 

Erről a görög Gazzetta.gr is külön cikkben emlékezett meg, elismerően írva és fotókat megosztva a magyar szurkolókról.

Az AEK Athén edzője a 4-0-s siker után is elégedetlen

Ami a celjei találkozót illeti, az AEK végig sokkal veszélyesebben játszott, húsz kísérletből tizenegyszer találta el a kaput, így megérdemelten aratta története legnagyobb különbségű idegenbeli győzelmét európai kupákban. A hazaiak trénere elismerte, hogy a görögök akár még több gólt is szerezhettek volna, és a Vargáékat irányító Marko Nikolics is elmondta: nem lehet elégedett, amiért ilyen sok helyzetet kihagyott csapata.

A Kl-alapszakaszban harmadik AEK Athén jövő csütörtökön 18.45-től fogadja a Celjét a visszavágón, amely formalitásnak tűnik. Továbbjutás esetén Varga Barnabásék a török Samsunspor vagy a spanyol Rayo Vallecano ellen folytatják a negyeddöntőben – az ottani párharc első mérkőzését a Rayo 3-1-re nyerte Törökországban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekamerika

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének arra a döntésére vezethető vissza, hogy a NATO-t – a Gorbacsovnak a német újraegyesítéskor tett ígérete ellenére, hogy „egy centit sem –, fokozatosan kiterjesztette az orosz határokig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu