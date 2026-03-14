Orbán Balázs: Orbán Viktor figyelmeztetése a németeknek

A miniszterelnök szerint négy éve a háborús logika határozza meg az európai politikát: a humanitárius segítségnyújtást fokozatosan fegyverszállítások váltották fel, miközben az Oroszország elszigetelésére épülő stratégia nem hozta el a háború végét. Ukrajna katonai győzelme továbbra is távoli, az orosz gazdaság pedig nem roppant össze a szankciók hatására – írta Orbán Balázs.

Orbán Balázs szerint Orbán Viktor komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a németeknek (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor arra figyelmeztet, hogy a háború mellett Európa egyre mélyülő gazdasági és energetikai válsággal is szembesül.

A szankciók, az energiapolitikai döntések és a közel-keleti konfliktus hatásai súlyos csapást mérhetnek az európai iparra, miközben a kontinens versenyképessége is gyengül.

A cikkben kitér arra is, hogy Ukrajna döntése a Barátság kőolajvezeték lezárásáról Magyarország és Szlovákia számára súlyos következményekkel jár, ezért Magyarországnak nincs oka támogatni olyan döntéseket vagy pénzügyi csomagokat, amelyek egy ilyen lépést tevő államot segítenének – tette hozzá a politikai igazgató.

A miniszterelnök szerint az EU Ukrajna-politikáját ma egy szűk politikai vezetői kör határozza meg Brüsszelben és Berlinben, Zelenszkij elnökkel összhangban, ami ellehetetleníti az európai stratégia érdemi korrekcióját.

Orbán Viktor úgy látja: Európának vissza kell szereznie politikai mozgásterét, és olyan döntéseket kell hoznia, amelyek a kontinens békéjét, gazdasági stabilitását és energiabiztonságát szolgálják.

Orbán Viktor szerint az európai emberek négy éve viselik a háborús politika következményeit – növekvő energiaárakkal, gyengülő versenyképességgel és egy elhúzódó konfliktus terhével. A kérdés az, meddig tartható fenn ez az irány – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Márton)