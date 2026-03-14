Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint pénteken csapást mért a Hezbollah fegyvereseire Dél-Libanonban, miután észlelték, hogy rakétákat szállítanak egy fegyverraktárba az al-Madzsádel térségében.
Ismét megszólaltak szirénák reggel Izraelben
Nyugalmas éjszakát követően szombat reggel légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben, Nyugat-Galileában a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet Libanonból kilőtt rakétái és drónjai miatt – közölte az izraeli hadsereg.
Az IDF közölte azt is, hogy a Hezbollah katonai célokra használ mentőautókat és egészségügyi létesítményeket, és azzal vádolta a szervezetet, hogy védett polgári infrastruktúrát hadműveleti célokra használ fel. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai figyelmeztette a Hezbollahot.
Figyelmeztetünk, hogy azonnal hagyjanak fel az egészségügyi létesítmények és mentőautók katonai célú használatával!
– mondta Adrai.
Ha ez nem szűnik meg, Izrael a nemzetközi joggal összhangban fog fellépni minden olyan katonai tevékenység ellen, amelyet a Hezbollah terrorszervezet ezeknek a létesítményeknek és mentőautóknak a felhasználásával végez
– tette hozzá.
Borítókép: Izraeli katonák (Fotó: AFP)
