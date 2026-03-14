légiriadóHezbollahrakétatámadásIzraelIDF

Ismét megszólaltak szirénák reggel Izraelben

Nyugalmas éjszakát követően szombat reggel légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben, Nyugat-Galileában a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet Libanonból kilőtt rakétái és drónjai miatt – közölte az izraeli hadsereg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 17:44
Izraeli katonák (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint pénteken csapást mért a Hezbollah fegyvereseire Dél-Libanonban, miután észlelték, hogy rakétákat szállítanak egy fegyverraktárba az al-Madzsádel térségében.

Az izraeli hadsereg közlése szerint pénteken csapást mért a Hezbollah fegyvereseire Dél-Libanonban

Az IDF közölte azt is, hogy a Hezbollah katonai célokra használ mentőautókat és egészségügyi létesítményeket, és azzal vádolta a szervezetet, hogy védett polgári infrastruktúrát hadműveleti célokra használ fel. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai figyelmeztette a Hezbollahot.

Figyelmeztetünk, hogy azonnal hagyjanak fel az egészségügyi létesítmények és mentőautók katonai célú használatával!

– mondta Adrai. 

Ha ez nem szűnik meg, Izrael a nemzetközi joggal összhangban fog fellépni minden olyan katonai tevékenység ellen, amelyet a Hezbollah terrorszervezet ezeknek a létesítményeknek és mentőautóknak a felhasználásával végez

– tette hozzá.

Borítókép: Izraeli katonák (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
