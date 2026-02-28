Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Andrej BabisIránCsehország

Babis: Az iráni atomprogram és a terrorizmus veszélyt jelent Csehországra is

Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelent Csehország számára is – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök az X közösségi hálózaton szombaton délben megjelent bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 16:56
Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)
Az Irán elleni izraeli és amerikai légicsapásokra reagálva Andrej Babis leszögezte: Csehország a szövetségesek mögött áll. Prága számára jelenleg a legfontosabb feladat biztosítani az Iránban tartózkodó cseh állampolgárok biztonságát.

Babis: Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelent Csehország számára is (Fotó: AFP)
„Figyelemmel kísérjük a közel-keleti helyzetet. Pillanatnyilag számunkra az Iránban tartózkodó állampolgáraink biztonsága a legfontosabb” – írta a politikus.

Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelentenek számunkra és egész Európa számára is. Csehország ezért szövetségesei mögött áll és bízik abban, hogy a régióba rövidesen visszatér a stabilitás és a béke

– áll továbbá a bejegyzésben.

Petr Macinka külügyminiszter úgy véli, hogy a közel-keleti katonai művelet akár több hétig is eltarthat, ezért a Facebookon felszólította a cseheket, hogy ne utazzanak a Közel-Keletre, az ott tartózkodókat pedig a térség elhagyására ösztönözte.

A prágai Václav Havel nemzetközi repülőtér bejelentette, hogy törölte a szombati járatait a régióba.

A CTK hírügynökség által megszólaltatott cseh ellenzéki politikusok úgy nyilatkoztak, hogy helyeslik, illetve megértik az izraeli–amerikai légicsapásokat Irán ellen. Zdenek Hrib, a Kalózpárt elnöke kijelentette: szerencsétlennek tartja, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi joggal ellentétesen jár el, másfelől elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán hosszú távon destabilizálja a régiót és fejleszti nukleáris képességeit.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

