Az Irán elleni izraeli és amerikai légicsapásokra reagálva Andrej Babis leszögezte: Csehország a szövetségesek mögött áll. Prága számára jelenleg a legfontosabb feladat biztosítani az Iránban tartózkodó cseh állampolgárok biztonságát.
Babis: Az iráni atomprogram és a terrorizmus veszélyt jelent Csehországra is
Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelent Csehország számára is – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök az X közösségi hálózaton szombaton délben megjelent bejegyzésében.
„Figyelemmel kísérjük a közel-keleti helyzetet. Pillanatnyilag számunkra az Iránban tartózkodó állampolgáraink biztonsága a legfontosabb” – írta a politikus.
Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelentenek számunkra és egész Európa számára is. Csehország ezért szövetségesei mögött áll és bízik abban, hogy a régióba rövidesen visszatér a stabilitás és a béke
– áll továbbá a bejegyzésben.
Petr Macinka külügyminiszter úgy véli, hogy a közel-keleti katonai művelet akár több hétig is eltarthat, ezért a Facebookon felszólította a cseheket, hogy ne utazzanak a Közel-Keletre, az ott tartózkodókat pedig a térség elhagyására ösztönözte.
A prágai Václav Havel nemzetközi repülőtér bejelentette, hogy törölte a szombati járatait a régióba.
A CTK hírügynökség által megszólaltatott cseh ellenzéki politikusok úgy nyilatkoztak, hogy helyeslik, illetve megértik az izraeli–amerikai légicsapásokat Irán ellen. Zdenek Hrib, a Kalózpárt elnöke kijelentette: szerencsétlennek tartja, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi joggal ellentétesen jár el, másfelől elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán hosszú távon destabilizálja a régiót és fejleszti nukleáris képességeit.
Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)
Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó
A feszültség Dubajig is elért.
„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter
A közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak súlyos következményei lehetnek a globális energiapiac működésére és az energiaárak alakulására világszerte – hangsúlyozta.
Fényes nappal, a saját kertjében rontott rá a medve egy férfira
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az agresszív állatot később kilőtték.
Ali Hamenei felszólalása várható, miközben eltérő hírek láttak napvilágot róla
Korábban azt rebesgették, életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője.
