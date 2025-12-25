Újabb woke-intézmény szállt bele a Mikulásba

Úgy tűnik, a liberális kultúrharc az ünnepi időszakban sem pihen. A nagy-britanniai Brighton és Hove Múzeumok legújabb blogbejegyzése komoly vihart kavart a szigetországban, miután az intézmény woke ideológusai kijelentették: a Mikulás figurája a nyugati fehér dominancia szimbóluma, ezért sürgős „dekolonizációra” szorul – írja a Modernity hírportál. Az abszurditás határát súroló érvelés szerint a Télapó hagyományos ábrázolása és tevékenysége ma már problematikusnak számító hatalmi dinamikákat erősít meg.

Ideje dekolonizálni a Mikulást, és eljött a Télanyók ideje is. Illusztráció (Fotó: AFP)

A múzeum munkatársai szerint a legnagyobb gond az, hogy a Mikulás egy „fehér, nyugati férfi”, aki ítéletet mond a világ összes gyermeke felett.

De ki döntötte el, hogy a Mikulás legyen a gyerekek viselkedésének bírája minden közösségben? Hogyan ítélheti meg például az őslakos gyermekeket, akik saját kulturális hagyományaikat gyakorolják?

– teszi fel a kérdést a poszt írója.