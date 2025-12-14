Rendkívül fontos problémát feszegetnek a svéd tudósok

Ahogy közeledik a karácsony, úgy erősödik fel a nyugati világban a hagyományok elleni támadás. Svédországban, a progresszió mintaállamában idén sem maradhatott el a menetrendszerű provokáció: a Lundi Egyetem genderprofesszora, Jens Rydström a Télapó figurájában vélte felfedezni a társadalmi egyenlőtlenségek és a férfiuralom gyökerét – számol be róla a Samnytt svéd hírportál.

A tudós szerint itt az ideje, hogy a genderelmélet nagyítója alá vegyék a karácsony legikonikusabb alakját, akit ő nemes egyszerűséggel a „jóindulatú pátriárkának” bélyegez.

Rydström elmélete szerint a társadalom modernizációjával párhuzamosan szinte minden hagyományos nemi szerepet sikerült már „kikezdeni” és átformálni, ám a Télapó makacsul ellenáll a haladásnak. Évről évre ugyanaz a piros ruhás, idős férfi jelenik meg a nappalikban és a bevásárlóközpontokban, mintha megállt volna az idő. A professzor szerint ez a stabilitás gyanús: a Télapó a maszkulinitáskutatás (igen, ilyen is létezik az egyetemen) egyik ideáltípusát testesíti meg, a családfőt, aki mindaddig jóságos és gondoskodó, amíg hatalmát és tekintélyét senki sem kérdőjelezi meg.

A Télapó, ahogyan mi ismerjük, egy stabil figura, egy jóindulatú apa és a család feje

– magyarázza Rydström, aki szerint a figura népszerűsége abban rejlik, hogy egyfajta univerzális apafiguraként szolgál.