Európa nyíltan hadat üzent a kereszténységnek?

Európa elveszíti a lelkét, és ezzel párhuzamosan a biztonságát is – legalábbis erre enged következtetni az a drámai jelentés, amelyet az Európai Keresztényekkel Szembeni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja (OIDAC Europe) hozott nyilvánosságra. A 2024-es évről szóló átfogó dokumentum nem kevesebb mint 2211 keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményt azonosított a kontinensen.

A keresztényellenes megnyilvánulások hatására fontos hagyományok vannak veszélyben Európában (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

Bár a liberális jogvédők szeretik bagatellizálni a jelenséget, az adatok mögött felsejlő tendencia riasztó: a fizikai erőszak és a vallási szimbólumok elleni brutális támadások száma meredeken emelkedik.

Vér és tűz a templomokban

A jelentés egyik legmegdöbbentőbb megállapítása, hogy a keresztény személyek elleni, fizikai támadások száma 274-re emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Európában majdnem minden napra jut egy olyan incidens, amelynek során valakit a hite miatt bántalmaznak.

A statisztikák száraz adatai mögött emberi tragédiák húzódnak meg. 2024 novemberében Spanyolországban egy kolostor elleni támadás során egy 76 éves szerzetest öltek meg brutális kegyetlenséggel, és több társát megsebesítették. De nem ez volt az egyetlen vérontás: januárban Isztambulban, egy katolikus templomban tartott vasárnapi mise közben lőttek agyon egy hívőt egy, az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető terrortámadásban.

A fizikai erőszak mellett a szakrális terek elleni támadások is új szintre léptek. A gyújtogatások száma csaknem megduplázódott az előző évhez képest: 94 esetben borítottak lángba templomokat vagy más keresztény létesítményeket.

Különösen aggasztó a helyzet Németországban, ahol ezen támadások egyharmada történt. A német püspöki konferencia nemrégiben maga is kénytelen volt elismerni, hogy „minden tabu megdőlt” a templomok elleni vandalizmus tekintetében.

Franciaországban sem jobb a helyzet: 2024 szeptemberében Saint-Omerben egy történelmi jelentőségű templom vált a lángok martalékává szándékos gyújtogatás következtében. A jelentés rámutat, hogy a keresztényellenes bűncselekmények gócpontjai éppen azok a „mintaállamok” (Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország), amelyek a leghangosabban hirdetik a multikulturalizmus sikerét.