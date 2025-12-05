Újra a karácsonyi szimbólumok eltörlése miatt vitáznak Olaszországban

Az olasz bölcsődékben, óvodákban és általános iskolákban ebben az időszakban a gyermekek által előadott karácsonyi előadásokkal teszik emlékezetessé az ünnepet. Az integrációra hivatkozva azonban egyre több oktatási intézetben módosítják a karácsonyi dalok válogatását. Több olasz óvodában azt az utasítást adták ki, hogy olyan karácsonyi dalokat válasszanak a pedagógusok, melyek nem tartalmaznak utalásokat a keresztény hagyományokra, a betlehemre, vagy Krisztus születésére. Úgy vélik, megosztó lehet, különösen azokon a településeken és oktatási intézményekben, ahol magas a más vallású és kultúrájú diákok száma.

Lombardia tartomány Brianza településén például közölték a pedagógusok a szülőkkel, hogy nem lesznek vallási tartalmú dalok a gyerekek karácsonyi előadásában. Bár nyíltan nem jelentették ki, a szándék azonban nem más, minthogy elkerüljék a nem katolikus szülők érzékenységének megsértését.

Ezzel azonban megfosztják a gyerekeket, az évszázados hagyományoktól. Elterjedt gyakorlattá vált az is, hogy a vallási ihletésű dalok szövegét megváltoztatják, eltávolítják a kereszténységre való utalásokat, egyszerűen cenzúrázzák a dalokat.

Kérdés, hogy hogyan lehet keresztény vonatkozások nélkül a karácsonyt ünnepelni. Illetve az is, hogy kinek kell beilleszkednie, a bevándorlóknak az olasz kultúrába, vagy az olaszoknak kell megváltoztatniuk hagyományaikat, hogy alkalmazkodjanak a hazájukba érkezett népkehez. Nem minden progresszív gondolkodású számára egyértelmű a válasz. Heves vitát váltott ki az is, hogy Genovában Silvia Salis frissen megválasztott baloldali polgármester, úgy döntött, hogy

betlehem helyett Télapó-falut állítanak fel a polgármesteri hivatal udvarán.

Silvia Sardone, Anna Cisint, és Susanna Ceccardi a Liga európai parlamenti képviselői hadjáratot indítottak a betlehem és a karácsonyi szimbólumok védelmében. Elég a woke betlehemekből, írják a közösségi médiában. Elhatározták, hogy több városban olyan plakátokat függesztenek ki, melynek háttérben betlehem látható.

Ha egy ország szégyelli a történelmét, hagyományait, akkor megszűnik létezni, nincs többé jövője

– vallják a Liga képviselői.

Az európai bürokraták és a globalista elit megpróbálja eltörölni a keresztény identitást, de a kormánypárt kiáll a nyugati értékek mellett és szembeszáll az iszlamizációs térhódításokkal

– üzenik a politikusok.

Borítókép: Illusztréció (Fotó: AFP)