„Belgium fővárosa már nem belga” – írta Musk a közösségi médiában. A techmilliárdos Mario Nawfall bejegyzését osztotta meg és kommentálta.
Elon Musk: Belgium fővárosa már nem belga
Brüsszel megszűnt belga városnak lenni a techmilliárdos szerint. Elon Musk a demográfiai statisztikákra reagált, amelyek szerint a belga fővárosban élő gyermekek mintegy háromnegyede nem európai származású.
Nawfall a posztjában azt írta:
A hivatalos adatok azt mutatják, hogy Brüsszelben a gyermekek közel háromnegyede nem európai származású, ami mélyreható társadalmi következményekkel járó átalakulás. A városban élő kiskorúaknak csak kis része belga származású, míg a túlnyomó többség Európán kívülről érkezik, valós időben átalakítva a jövő lakosságát.
A konzervatív influenszer hozzátette:
Ez nem véletlenül történt, hanem a politikai elit szándékos döntéseinek köszönhetően, akik a figyelmeztetéseket mítoszoknak minősítették. A családegyesítés vált a tömeges letelepedés elsődleges motorjává, felgyorsítva a demográfiai változásokat messze a közvélemény beleegyezését meghaladó mértékben.
Nawfall a posztjában figyelmeztetett:
Amikor egy főváros eléri azt a pontot, ahol lakosságának nagy része már nem osztja történelmi, kulturális vagy polgári gyökereit, az integráció illúzióvá válik. Ami Brüsszelben kibontakozik, az nem a sokszínűség kezelése, hanem a politikai tehetetlenség és az ideológiai vakság által vezérelt demográfiai csere. Ezen számok elismerésének megtagadása csak elmélyíti a közvélemény bizalmatlanságát, és további társadalmi szétesést garantál.
A belga szövetségi statisztikai hivatal (Statbel) és az Eurostat adatai alapján a brüsszeli régió lakossága 2023 elején 1,24 millió fő volt. A vita középpontjában a lakosság származása áll:
a brüsszeliek mintegy 67 százaléka külföldi gyökerekkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy vagy külföldön születtek, vagy legalább az egyik szülőjük bevándorló.
Egy részletesebb elemzés szerint Brüsszel lakóinak közel 38 százaléka az EU-n kívüli országokból származik, főként Marokkóból, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Ruandából és Törökországból. Egyes történelmi városrészekben – például Saint-Josse községben – ez az arány meghaladja a nyolcvan százalékot – írja a Life.ru.
A korösszetétel, amely közvetlenül kapcsolódik Musk migráns gyerekekről szóló kijelentéséhez, különösen beszédes. A fiatalok és a 18 év alatti gyermekek körében a migráns háttérrel rendelkezők aránya rendkívül magas, bizonyos korcsoportokban eléri a nyolcvan-kilencven százalékot.
Ezt a tendenciát egyrészt a folyamatos bevándorlás, másrészt az első generációs migráns családok magasabb születési aránya okozza. Belgiumban a kiskorúak átlagos aránya 37 százalék.
Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)
