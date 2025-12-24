Európa lakói nem akarnak még több migránst

A politikai narratíva és a lakosok véleménye közötti szakadék ritkán volt ilyen széles. Egy új, európai szintű YouGov-felmérés mély bizalmatlanságot mutat a migrációval, az integrációval és a társadalmi kohézióval kapcsolatban. Különösen aggasztó, hogy ez a szkepticizmus már nem kizárólag az illegális bevándorlásra, hanem a legális bevándorlásra is irányul – hívja fel rá a figyelmet az Exxpress osztrák lap.

Az európaiak többsége úgy véli, hogy túl magas az illegális bevándorlás mértéke, kudarcnak tartja az integrációt, és már a legális migránsokban sem bízik

(Fotó: AFP)

A kutatásból kiderült, hogy Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban egyértelműen úgy véli a többség, hogy több az illegális bevándorló, mint a legális. Olaszországban ez a szám eléri a 60 százalékot.

A vizsgált összes országban a többség túl magasnak tartja az illegális bevándorlás szintjét – a „túl magas” és a „kissé túl magas” összesített aránya országonként körülbelül 68 és 81 százalék között mozog. Németországban (57 százalék) és Franciaországban (52 százalék) a legális bevándorlást is nagyrészt túl magasnak tartják.

A felmérés azt is megkérdezte a polgároktól, hogy milyen cselekvési irányt támogatnának a jövőben. Az eredmények azt mutatják, hogy sok európai szkeptikus a bevándorlás növekedésével kapcsolatban, és gyakran elutasítja a status quót. A bevándorlás leállítását vagy jelentős csökkentését előrevetítő forgatókönyvek különösen sokan támogatnák. Egy pont különösen szembetűnő:

Minden vizsgált országban a válaszadók nagyjából fele (45 és 53 százalék között) egy különösen szigorú forgatókönyvet támogat, amelyben nemcsak hogy nem engedélyezett új bevándorlás, hanem a nemrég az országba érkezetteknek is el kell hagyniuk az országot – szükség esetén kitoloncolás útján.

Az integráció kérdésében is egyértelmű minta rajzolódik ki. A vizsgált összes országban túlnyomórészt úgy érzékelik, hogy az illegális bevándorlókat nem sikerült integrálni.

Németországban a válaszadók 80 százaléka szerint az integráció „meglehetősen sikertelen” vagy „egyáltalán nem sikeres” volt. Franciaországban ez az arány 75, Olaszországban szintén 75, Spanyolországban pedig 73 százalék.

A legálisan bevándoroltak megítélése némileg árnyaltabb, de szintén szkeptikusan állnak hozzájuk: Németországban 54 százalék tartja az integrációt inkább sikertelennek vagy egyáltalán nem sikeresnek, szemben a franciaországi 57 és az olaszországi 49 százalékkal. Spanyolország és Lengyelország némileg pozitívabban ítéli meg a legális bevándorlók integrációját, de ott is kisebbségben vannak, akik egyértelműen pozitív képet mutatnak.