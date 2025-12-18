matteo salviniopen armssemmítőszék

Az olasz Semmitőszék megerősítette Matteo Salvini felmentését migránsok feltartóztatása ügyében

Az olasz Semmitőszék mint a polgári, az adó- és a bűnügyekben eljáró legfelsőbb bíróság végleg megerősítette szerdán Matteo Salvininek, a Liga jobboldali kormánypárt vezetőjének felmentését migránsok feltartóztatása ügyében. Giorgia Meloni miniszterelnök jó hírnek nevezte Salvini jogerős felmentését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 4:00
Matteo Salvini Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Salvini közösségi oldalán jelentette be ezt és hogy ezzel egy öt évig tartó eljárás zárult le.

Matteo Salvinit jogerősen felmentették a migránshajó feltartóztatásának ügyében (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Matteo Salvinit jogerősen felmentették a migránshajó feltartóztatásának ügyében (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Felmentettek! A határok védelme nem bűncselekmény

– szögezte le.

A Semmítőszék jogerős határozata a palermói első fokú bíróság döntését erősítette meg, amely 2024. december 20-án mentette fel Salvinit.

A szicíliai város ügyészsége egyebek között emberek túszul ejtése, hivatali hatalommal való visszaélés, nemzetközi konvenciók megsértése címén emelt vádat Salvini ellen, mert még belügyminiszterként 2019 augusztusában nem engedett automatikusan partra szállni egy 147 fős migránscsoportot, amelyet az Open Arms spanyol civilszervezet hajója szállított Szicíliába. A nők, a gyermekek és a betegek elhagyhatták a hajót, de a többieknek 19 napig várakozniuk kellett, amíg egyes európai tagállamok önkéntesen vállalták a csoport tagjainak befogadását.

A tavalyi felmentő ítéletet követően a palermói ügyészség, átugorva a másodfokot, egyenesen a Semmítőszékhez fordult. További fellebbezésre nincs lehetőség.

Salvini védőügyvédje, Giulia Bongiorno, a Liga politikusa, a párt volt igazságügyminisztere, úgy nyilatkozott: „az egész pernek el sem kellett volna kezdődnie, és a Semmítőszék mostani döntése végleg rámutatott, hogy az ügyészség teljesen alaptalanul járt el, miközben Salvini cselekedetei teljesen korrektek voltak”.

Giorgia Meloni miniszterelnök jó hírnek nevezte Salvini jogerős felmentését. 

Közölte: a bírósági ítélet „egyszerű és alapvető elvet erősít meg: a miniszter, aki Olaszország határait védi, nem követ el bűncselekményt, hanem kötelességét teszi. Hajrá Matteo!”.

A Liga közlése szerint a Semmítőszék ítéletére várva Salvini szerdán videókapcsolaton keresztül vett részt a Patrióták Európáért európai parlamenti pártcsoport brüsszeli megbeszélésén. Egyúttal meghívta a Patrióták vezetőit arra az április 18-i milánói megmozdulásra, amelyet a határok védelme, a biztonság, a nyugati világ értekei és hagyományai védelme melletti kiállásként rendeznek meg.

Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmédia

Új Nyugat van születőben

Sümeghi Lóránt avatarja

Az új világrend kialakulásában kulcsfontosságú szerepe lesz Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu