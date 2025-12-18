Az olasz Semmitőszék megerősítette Matteo Salvini felmentését migránsok feltartóztatása ügyében

Salvini közösségi oldalán jelentette be ezt és hogy ezzel egy öt évig tartó eljárás zárult le.

Matteo Salvinit jogerősen felmentették a migránshajó feltartóztatásának ügyében (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Felmentettek! A határok védelme nem bűncselekmény

– szögezte le.

A Semmítőszék jogerős határozata a palermói első fokú bíróság döntését erősítette meg, amely 2024. december 20-án mentette fel Salvinit.