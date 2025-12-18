Az olasz Semmitőszék megerősítette Matteo Salvini felmentését migránsok feltartóztatása ügyében

A szicíliai város ügyészsége egyebek között emberek túszul ejtése, hivatali hatalommal való visszaélés, nemzetközi konvenciók megsértése címén emelt vádat Salvini ellen, mert még belügyminiszterként 2019 augusztusában nem engedett automatikusan partra szállni egy 147 fős migránscsoportot, amelyet az Open Arms spanyol civilszervezet hajója szállított Szicíliába. A nők, a gyermekek és a betegek elhagyhatták a hajót, de a többieknek 19 napig várakozniuk kellett, amíg egyes európai tagállamok önkéntesen vállalták a csoport tagjainak befogadását.
A tavalyi felmentő ítéletet követően a palermói ügyészség, átugorva a másodfokot, egyenesen a Semmítőszékhez fordult. További fellebbezésre nincs lehetőség.
Salvini védőügyvédje, Giulia Bongiorno, a Liga politikusa, a párt volt igazságügyminisztere, úgy nyilatkozott: „az egész pernek el sem kellett volna kezdődnie, és a Semmítőszék mostani döntése végleg rámutatott, hogy az ügyészség teljesen alaptalanul járt el, miközben Salvini cselekedetei teljesen korrektek voltak”.
