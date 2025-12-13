Bizalmatlanság Olaszországban: a többség leállítaná a támogatásokat

Az olaszok ötvenegy százaléka nem hiszi, hogy az egyeztetések békemegállapodáshoz vezetnek Ukrajnában, és csaknem negyven százalék szerint a római kormánynak le kell állítani Ukrajna pénzügyi és katonai segítését – derült ki egy, az ukrajnai háborúról végzett felmérésből, miközben a kormány és ellenzéki pártok is Kijev támogatásáról vitáznak.

Negyven százalék szerint a római kormánynak le kell állítani Ukrajna pénzügyi és katonai segítését (Fotó: AFP)

Feszültségekhez vezet Ukrajna támogatása

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormányerő vezetője a RAI1 közmédia Porta a porta című népszerű politikai műsorában hangoztatta, hogy pártja „nem fogja nehéz helyzetbe hozni” a Giorgia Meloni vezette kormányt az ukrajnai háborúval kapcsolatos ellentétek miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi római látogatásakor a miniszterelnök Olaszország további támogatásáról biztosította Kijevet,

miközben Salvini kijelentette, hogy nem akar pénzt elvonni az olasz egészségügytől olyan háború folytatása miatt, „amelyet már elveszítettek”. Most a Liga vezetője hangoztatta, hogy szavaival mérsékletességre kívánt inteni:

Négy éve tart a háború, naponta ezren halnak meg az ukrán fronton, egyértelmű, hogy a háború vesztésre áll. Meg akarjuk hosszabbítani ezt a gyötrelmet? Úgy gondolom, ez nem áll Zelenszkij érdekében sem.

Salvini hozzátette, hogy a Liga az olaszok nagy részének véleményét vallja, vagyis hogy Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseit és XIV. Leó pápa békefelhívásait kell megragadni. „Miként lehet fegyverekről és rakétákról értekezni, hogyan írhat alá Macron száz vadászbombázóról szerződést a következő három évre, miközben Trump egyeztetést próbál elérni Zelenszkij és Putyin között a békéről, a tűzszünetről. Mi óvatosságot, nyugalmat, felelősséget kérünk” – jelentette ki.