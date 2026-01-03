A MÚOSZ lepropagandistázta a balos sajtót

A baloldali sajtó érzékelhető elégedettséggel, önfeledten ünnepli a MÚOSZ-t, amiért lepropagandistázta a Borsot, mivel az lehozta a Tisza Párt megszorításokkal telezsúfolt gazdasági programját. A szervezet szerint ezzel bizonyították, hogy nem is lehet ezeket az elkövetőket újságírónak nevezni, magyarán csak bitorolják ezt a nevezetet.

Pedig korán kárörvendeznek a magukat szerényen függetlennek hívó balmédiában tevékenykedő kollégák. A MÚOSZ elnöke ugyanis az ATV-ben élőszóban is kifejtette nézeteit az ügyben, amiből feketén-fehéren kiderült: azért propagandakiadvány a Bors különszáma, mert a Tisza Párt tagadta, hogy ez volna a gazdasági programja. Márpedig Kocsi Ilona szerint ha valaki cáfolja vagy tagadja egy cikkben foglaltakat, illetve azt, amit róla írnak, azt nem szabad megjelentetni vagy vissza kell vonni. Főként akkor, ha a bíróság, mint jelen esetben, betiltotta a lap terjesztését. Teljes tehát a sajtószabadság diadala: propagandisták és termékük betiltva, a Tisza Párt felmagasztalva, és még a bíróság is kap az elismerésorgiából, hisz bátran megálljt parancsolt a magukat újságíróknak hívó szélhámosok mesterkedéseire. Mi ez, ha nem happy end a javából?

S hogy miért korai az örömmámor?

Csupán amiatt, mivel ezzel a MÚOSZ vezérnője lepropagandistázta a baloldali média majdnem egészét.

Hisz mivel kábítják a nagyérdeműt már hosszú évek óta? Azzal, hogy korruptak a kormánypártok, elsíbolják a pénzt, tele vannak diktatórikus szándékkal, a sajtóra pedig úgy rátelepednek, hogy ki sem látszik alóluk. Elismerik ezeket a durva vádakat a kormány és a Fidesz–KDNP háza táján? Dehogyis! Sőt kimondottan cáfolják, minden alapot nélkülözőnek tartják a légből kapott rágalmakat.

Megkönnyíti a helyzetüket s ebbéli törekvésüket, hogy az ellenzékben még a vérszegény igény sincs meg, hogy valamiféle ténybeli bizonyítékszerűséggel szolgáljanak brutális vádjaik alátámasztásául. Kizárólag abban bíznak töretlenül, hogy a hozzájuk tartozó sajtó olyan hatodrangú kérdésekkel nem is fog bíbelődni, mint a bizonyítás. Ha tehát valamit századszor is elismételnek, azt reményeik és a mögéjük kirendelt PR-cégek szerint megkérdőjelezhetetlen tényként fogadják el majd az emberek, hiába nincsen semmilyen ütőkártya a kezükben.

Hát, kérem tisztelettel, Kocsi Ilona szíves közlése nyomán kiderült: a MÚOSZ elnöke a saját definíciója szerint propagandistának tartja őket, úgyhogy ezek után minden fondorlatos, szuper kampánytervüket egy mozdulattal dobhatják a kukába.

A pártállamtól megörökölt szervezet ezzel hatalmas védőpajzsot bocsátott a nemzeti konzervatív erők rendelkezésére: ha tagadják, pláne cáfolják az üres vádaskodásokat, minden médiamunkásnak visszavonulót kell fújnia, aki az újságíró nevezetre igényt tart és a Kocsi Ilona-féle rendkívül szigorú kritériumoknak meg szeretne felelni. Mit tegyünk mindehhez hozzá? Nem lennénk a baloldali újságcsinálók helyében, hisz éppen saját emberük propagandistázza le őket.