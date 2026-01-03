idezojelek
Vélemény

A MÚOSZ lepropagandistázta a balos sajtót

A kutyát sem érdekli a gyűlölködésük.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
MÚOSZpropagandabaloldali sajtó 2026. 01. 03. 5:57
0

A baloldali sajtó érzékelhető elégedettséggel, önfeledten ünnepli a MÚOSZ-t, amiért lepropagandistázta a Borsot, mivel az lehozta a Tisza Párt megszorításokkal telezsúfolt gazdasági programját. A szervezet szerint ezzel bizonyították, hogy nem is lehet ezeket az elkövetőket újságírónak nevezni, magyarán csak bitorolják ezt a nevezetet.

Pedig korán kárörvendeznek a magukat szerényen függetlennek hívó balmédiában tevékenykedő kollégák. A MÚOSZ elnöke ugyanis az ATV-ben élőszóban is kifejtette nézeteit az ügyben, amiből feketén-fehéren kiderült: azért propagandakiadvány a Bors különszáma, mert a Tisza Párt tagadta, hogy ez volna a gazdasági programja. Márpedig Kocsi Ilona szerint ha valaki cáfolja vagy tagadja egy cikkben foglaltakat, illetve azt, amit róla írnak, azt nem szabad megjelentetni vagy vissza kell vonni. Főként akkor, ha a bíróság, mint jelen esetben, betiltotta a lap terjesztését. Teljes tehát a sajtószabadság diadala: propagandisták és termékük betiltva, a Tisza Párt felmagasztalva, és még a bíróság is kap az elismerésorgiából, hisz bátran megálljt parancsolt a magukat újságíróknak hívó szélhámosok mesterkedéseire. Mi ez, ha nem happy end a javából?

S hogy miért korai az örömmámor? 

Csupán amiatt, mivel ezzel a MÚOSZ vezérnője lepropagandistázta a baloldali média majdnem egészét. 

Hisz mivel kábítják a nagyérdeműt már hosszú évek óta? Azzal, hogy korruptak a kormánypártok, elsíbolják a pénzt, tele vannak diktatórikus szándékkal, a sajtóra pedig úgy rátelepednek, hogy ki sem látszik alóluk. Elismerik ezeket a durva vádakat a kormány és a Fidesz–KDNP háza táján? Dehogyis! Sőt kimondottan cáfolják, minden alapot nélkülözőnek tartják a légből kapott rágalmakat. 

Megkönnyíti a helyzetüket s ebbéli törekvésüket, hogy az ellenzékben még a vérszegény igény sincs meg, hogy valamiféle ténybeli bizonyítékszerűséggel szolgáljanak brutális vádjaik alátámasztásául. Kizárólag abban bíznak töretlenül, hogy a hozzájuk tartozó sajtó olyan hatodrangú kérdésekkel nem is fog bíbelődni, mint a bizonyítás. Ha tehát valamit századszor is elismételnek, azt reményeik és a mögéjük kirendelt PR-cégek szerint megkérdőjelezhetetlen tényként fogadják el majd az emberek, hiába nincsen semmilyen ütőkártya a kezükben.

Hát, kérem tisztelettel, Kocsi Ilona szíves közlése nyomán kiderült: a MÚOSZ elnöke a saját definíciója szerint propagandistának tartja őket, úgyhogy ezek után minden fondorlatos, szuper kampánytervüket egy mozdulattal dobhatják a kukába.

A pártállamtól megörökölt szervezet ezzel hatalmas védőpajzsot bocsátott a nemzeti konzervatív erők rendelkezésére: ha tagadják, pláne cáfolják az üres vádaskodásokat, minden médiamunkásnak visszavonulót kell fújnia, aki az újságíró nevezetre igényt tart és a Kocsi Ilona-féle rendkívül szigorú kritériumoknak meg szeretne felelni. Mit tegyünk mindehhez hozzá? Nem lennénk a baloldali újságcsinálók helyében, hisz éppen saját emberük propagandistázza le őket.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De vajon milyen jelzőt érdemel ki a MÚOSZ által meghirdetett morális zsinórmérték alapján az a bíró, aki képes volt úgy ítéletet hozni a Tisza Párt gazdasági programjáról szóló különszám terjesztésének a megtiltásáról, hogy a Bors tagadja, mi több, cáfolja, hogy a tervezet nem az ellenzéki szektapárté lenne?

Azt viszont sem cáfolni, sem tagadni nem tudja az eljáró bíró, hogy

 letöltötte a Tisza Párt applikációját sutyiban,

 ám az általa preferált politikai alakulat slendriánságából fakadóan a többi sok vagonnyi személyes adattal egyetemben ez közhírré kürtöltetett. Mi a szösz? A bírósági berkekben nem kizáró ok, nem összeférhetetlen, hogy egy bíró olyan ügyben ítélkezzen, amelyikben ő is érintett, hogy stílszerűen fogalmazzunk: mi az, hogy, nagyon is? Ezek szerint nem, ám azért kíváncsiak lennénk, hogy kik hagyták jóvá ezt a bírói pozí­ciót. A rendszerváltásnak még a szele sem legyintette meg az illetőket, ebben biztosak lehetünk, és ez nem túl megnyugtató az igazságszolgáltatás áhított pártatlanságára nézvést. Természetesen arról, hogy a Magyar Péter pártelnök elvtárs-pajtás által betiltani követelt Bors ügyében egy aktivistája intézkedett törvényszékileg, egy büdös szót sem olvashat az, aki vesztére a balos médiát fogyasztja. Minek is megzavarni az emberek fejét káros, reakciós információkkal?

Érthetetlen, miért nem aggódnak inkább azon, hogy ha a komplett jobboldali sajtót lepropagandistázzák, vagyis kirekesztik az újságírók köréből, 

azzal a lebűzhödtebb történelmi időket elevenítik fel. 

Azokat a korszakokat, amikor a más társadalmi osztályhoz tartozás, a nem megfelelő pedigré, származás elegendő ok volt arra, hogy letiltsák a megbélyegzetteket hivatásuk gyakorlásától. Egy a szerencséjük: olyan jelentéktelen szervezetté züllesztették a MÚOSZ-t, hogy a kutyát sem érdekel a gyűlölködésük.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkórkép

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekellenzék

Talpra álltunk!

Szájer József avatarja

Ha az ellenfél új fegyvernemet hoz a meccsbe, nekünk is lépnünk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu