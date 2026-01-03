Nyertes mezőre lépett az Orbán-kormány, miközben Európa mattot kapott

Gyors léptekkel halad a világ a blokkosodás felé. Ezt hazánknak érdemes elkerülnie, a kormányfő ezért emelte ki korábban a gazdasági semlegesség érvényesítését. Orbán Viktor ennek a legfontosabb pontját abban nevezte meg, hogy mi döntsük el, kivel üzletelünk, ne másik hatalmi központon keresztül tegyük ezt, hanem közvetlenül. A másik alapelvnek azt tartotta, hogy azzal üzleteljünk, akivel a leginkább megéri, vagyis a gazdasági hatékonyság, versenyképesség szempontját semmi ne előzze meg. A harmadik alapelv pedig, hogy csak saját értékeink alapján tárgyaljunk, az ideológiai kérdéseket ne keverjük össze gazdasági kérdésekkel.

Magyarország a Kelet és a Nyugat találkozási központja

(Fotó: Vémi Zoltán)

Előnyt hoz a gazdasági semlegesség

A negyedik alapelvnek a gazdasági semlegesség kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „minden égtáj felé” tájékozódjunk. Sokáig tartotta magát az az alapelv, hogy a modernizáció nyugatra van, azonban most világrendszerváltás van, a modernitás nem kizárólagosan nyugati kategória. A gazdasági semlegesség tartalmi elemei közé sorolta a finanszírozási, a beruházási, a piaci, a technológiai és az energetikai semlegességet is. A beruházási semlegességet például úgy jellemezte: nem kell válogatni a Magyarországra érkező tőkeberuházások között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is többször hangsúlyozta a gazdasági semlegesség fontosságát. Szerinte a kormány feladata annak a biztosítása, hogy még a mai negatív európai környezetben is folyamatosan javuljon a magyar gazdaság versenyképessége. Ő is sérelmezte, hogy a világ gyors léptekkel halad az ismételt blokkosodás felé, amin Magyarország egyszer már súlyosan rajtavesztett.

A blokkosodást támogató politika igen rossz eredményeket hoz, amit bizonyítanak az elmúlt évek brüsszeli intézkedései is, hiszen ezek nyomán az Európai Unió jócskán elszigetelődött a világgazdaság legfontosabb szereplőitől.

Erre példa az Egyesült Államokkal nemrég kötött és Európa szempontjából rendkívül kedvezőtlen vámmegállapodást. Ide sorolhatók a kínai elektromos autóiparra kivetett vámok és az Oroszország elleni szankciók is, amelyek felszámolták a fejlett nyugati technológiák és az olcsó keleti energiahordozók kombinációjára épülő eddigi európai gazdasági növekedés modellt. Ezért Magyarország számára az egyetlen észszerű út a gazdasági semlegesség, hogy az ország továbbra is Kelet és Nyugat fontos találkozási pontja lehessen.