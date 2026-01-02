A Liu fivérek és Milák Kristóf sem tették meg azt, amit 131 olimpiai bajnok igen

Az elmúlt napokban lapunk többrészes cikksorozatban szemezgetett a magyar olimpiai bajnokok történeteiből a MOB videója alapján. Olyan, ritkán megszólaló kiválóságok is örömmel mesélték el, hogyan lettek ötkarikás aranyérmesek, mint az ötszörös bajnok Egerszegi Krisztina és a négyszeres bajnok Darnyi Tamás . Az úszók között hamar feltűnt, hogy volt egy nagy hiányzó: Milák Kristóf. És nem volt egyedül: a téli olimpiákon történelmet író Liu fivérek vagy éppen a hatszoros bajnok Kozák Danuta is kimaradt a filmből.

Milák Kristóf sem szerepelt a MOB videójában a Liu fivérekhez hasonlóan. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A több mint négyórás videó a MOB fennállásának 130 éves évfordulójára készült, és összesen 131 magyar olimpiai bajnok szólalt meg benne. Ez igen tekintélyes szám annak fényében, hogy 139 élő olimpiai bajnokunk van. Nyolcan azonban hiányoztak, amit a MOB videója alatt többen is szóvá tettek a hozzászólók közül.

A Liu fivérek, Milák és a többiek hiánya – reagált a MOB

A MOB így reagált arra, hogy miért nem volt mindenki látható, hallható:

A filmben 139 élő bajnokunk közül 131-en vettek részt. Sajnos a nyolc hiányzó vagy nem vállalta a szereplést vagy az egészségügyi állapota nem tette lehetővé. Bízunk benne, hogy ettől függetlenül sok érdekes történetet tudtunk felidézni.

A MOB azt is megjegyezte, hogy egy hiba miatt maradt ki a filmből Osztrics István, az 1972-ben győztes férfi párbajtőrcsapat tagja. Ő egy külön videóban látható. Balczó András, Kozák Danuta, Milák Kristóf, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Fazekas László és Ónodi Henrietta hiányzására viszont nincs konkrét magyarázat.

ALS betegség, szívinfarktus – legendák, akikért aggódhatunk

A háromszoros olimpiai bajnok öttusalegenda, Balczó András, a Nemzet Sportolója tavaly lett 87 éves, és az utóbbi időben már nem nagyon tűnt fel.

Az 1968-as olimpián aranyérmes labdarúgó, a 78 esztendős Fazekas László, az Újpest legendája évek óta a gyógyíthatatlan ALS betegséggel küzd, ami miatt kerekesszékbe kényszerült.

Az 1992-ben ugrásban olimpiai bajnok tornász, Ónodi Henrietta 2024-ben szívinfarktust kapott, súlyos állapotba került, a felépülése azóta is tart, emlékezetkieséssel is küszködött. Vélhetően ők azok, akiknek az egészségi állapotuk gátolhatta meg a szereplésüket.