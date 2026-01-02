Liu fivérekKozák DanutaMagyar Olimpiai BizottságFazekas LászlóÓnodi HenriettaMilák KristófBalczó András

A Liu fivérek és Milák Kristóf sem tették meg azt, amit 131 olimpiai bajnok igen

Az összesen 139 élő magyar olimpiai bajnok közül mindössze néhányan maradtak ki a Magyar Olimpiai Bizottság több mint négyórás filmjéből. Volt, aki az egészségügyi állapota miatt nem mesélhette el a történetét, amiben ALS betegség és szívinfarktus is közrejátszhatott. Mások viszont más okból nem vállalták a szereplést a MOB 130 éves fennállására készült videóban. A Liu fivérek, Milák Kristóf vagy éppen Kozák Danuta sem, pedig minden magyar büszke lehet arra, amit elértek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 6:25
A Liu fivérek történelmi érmeket szereztek a téli olimpiákon Magyarországnak Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az elmúlt napokban lapunk többrészes cikksorozatban szemezgetett a magyar olimpiai bajnokok történeteiből a MOB videója alapján. Olyan, ritkán megszólaló kiválóságok is örömmel mesélték el, hogyan lettek ötkarikás aranyérmesek, mint az ötszörös bajnok Egerszegi Krisztina és a négyszeres bajnok Darnyi Tamás . Az úszók között hamar feltűnt, hogy volt egy nagy hiányzó: Milák Kristóf. És nem volt egyedül: a téli olimpiákon történelmet író Liu fivérek vagy éppen a hatszoros bajnok Kozák Danuta is kimaradt a filmből.

Milák Kristóf sem szerepelt a MOB videójában a Liu fivérekhez hasonlóan
Milák Kristóf sem szerepelt a MOB videójában a Liu fivérekhez hasonlóan. Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A több mint négyórás videó a MOB fennállásának 130 éves évfordulójára készült, és összesen 131 magyar olimpiai bajnok szólalt meg benne. Ez igen tekintélyes szám annak fényében, hogy 139 élő olimpiai bajnokunk van. Nyolcan azonban hiányoztak, amit a MOB videója alatt többen is szóvá tettek a hozzászólók közül.

A Liu fivérek, Milák és a többiek hiánya – reagált a MOB

A MOB így reagált arra, hogy miért nem volt mindenki látható, hallható:

A filmben 139 élő bajnokunk közül 131-en vettek részt. Sajnos a nyolc hiányzó vagy nem vállalta a szereplést vagy az egészségügyi állapota nem tette lehetővé. Bízunk benne, hogy ettől függetlenül sok érdekes történetet tudtunk felidézni.

A MOB azt is megjegyezte, hogy egy hiba miatt maradt ki a filmből Osztrics István, az 1972-ben győztes férfi párbajtőrcsapat tagja. Ő egy külön videóban látható. Balczó András, Kozák Danuta, Milák Kristóf, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Fazekas László és Ónodi Henrietta hiányzására viszont nincs konkrét magyarázat.

ALS betegség, szívinfarktus – legendák, akikért aggódhatunk

A háromszoros olimpiai bajnok öttusalegenda, Balczó András, a Nemzet Sportolója tavaly lett 87 éves, és az utóbbi időben már nem nagyon tűnt fel.

Az 1968-as olimpián aranyérmes labdarúgó, a 78 esztendős Fazekas László, az Újpest legendája évek óta a gyógyíthatatlan ALS betegséggel küzd, ami miatt kerekesszékbe kényszerült.

Az 1992-ben ugrásban olimpiai bajnok tornász, Ónodi Henrietta 2024-ben szívinfarktust kapott, súlyos állapotba került, a felépülése azóta is tart, emlékezetkieséssel is küszködött. Vélhetően ők azok, akiknek az egészségi állapotuk gátolhatta meg a szereplésüket.

Más okból is voltak hiányzók, amiért nagy kár

És ott vannak azok, akik minden jel szerint nem vállalták, hogy a többiekhez hasonlóan büszkén meséljenek az olimpiai bajnoki címeikről. A hatszoros aranyérmes Kozák Danuta holtversenyben a második legeredményesebb magyar olimpikon a hétszeres bajnok Gerevich Aladár után.

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf jó ideje sehol sem szerepel, a tavaly áprilisi országos bajnokságon úszott legutóbb. Az elmúlt év végén a klubja, a Honvéd állítólag ultimátumot adott neki, hogy álljon végre munkába. Ez a jelek szerint nem hozta meg a kedvét a sztorizáshoz.

A Liu fivérek pedig a magyar sporttörténelem megkerülhetetlen hősei, a 2018-as játékokon hazánk első téli olimpiai aranyában játszottak főszerepet a rövid pályás gyorskorcsolyázók győztes férfi váltójában, majd 2022-ben, Pekingben Liu Shaoang egyéniben is olimpiai bajnok lett. Aztán a bátyjával, Liu Shaolin Sándorral együtt apjuk hazája, Kína szolgálatába álltak, és az idén februári téli olimpián már az ázsiai ország színeiben indulhatnak. Valamilyen okból ők sem akartak emlékezni a magyarként aratott győzelmeikre.

Nagy kár érte, hiszen mindannyian, a Liu fivérek, Milák és Kozák is felejthetetlen, örömteli pillanatokat szereztek a magyar sportnak, amire büszkének kell lenni. Nekik is, nekünk is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

