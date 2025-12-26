Darnyi Tamás meglepő vallomása a kudarcról, ami elől végig menekülnie kellett

Volt olyan, hogy Darnyi Tamás több mint húsz évig nem adott interjút a magyar nyilvánosságban, és a mostani megszólalása is kuriózum. A nagyon ritkán nyilatkozó, négyszeres olimpiai bajnok úszóklasszis a MOB videójában tűnik fel, amelyben 130-an mesélnek az olimpiai aranyérmeikről, de Darnyi Tamás néhány fontos gondolat erejéig eltávolodott a szöuli és barcelonai sikereitől is.

Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás nem szakadt el a magyar úszósporttól (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Egykori mestere, Széchy Tamás már 1984-ben úgy beszélt róla, mint a Los Angeles-i olimpia biztos indulójáról, de onnan még négy évet kellett várnia az ötkarikás debütálásig, mert a magyarok csatlakoztak a szovjetek által meghirdetett bojkotthoz, és nem utaztak el az Egyesült Államokba. Darnyi Tamás így az első olimpiáján, 1988-ban, Szöulban már világklasszisként állt rajthoz, hiszen addigra 200 és 400 vegyesen is ő tartotta a világcsúcsot.

– Az első olimpiám volt, előtte már nyertem vb-t, Eb-t, világcsúcstartó is voltam, tehát ahogy kimentem, én voltam az esélyes – emlékezett vissza Darnyi Tamás a MOB videójában. – Huszonegy éves voltam, fiatal voltam, tettem a dolgom, nem volt rajtam olyan nagy teher, mint később.

Darnyi Tamás megdöbbentő ítélete a világcsúcsairól

Darnyi 400 és 200 vegyesen is győzött Szöulban, méghozzá mindkét számban megdöntve a saját korábbi világcsúcsait. Ennek fényében megdöbbentő, amit most mondott a sikereit követő elégedetlenségéről.

– Néhány emlékkép él bennem, ahogy beérek a célba: jobb időt akartam úszni. Nagyon nem voltam megelégedve az időeredménnyel, ez egy-két napig tartott, aztán már tudtam örülni. De jobb időt vártam, az edzéseredményeim alapján sokkal jobban kellett volna úsznom – mondta, noha állva hagyta a mezőnyt.

Bár mindig is zárkózott emberként írták le, aki kerülte a rivaldafényt, Szöul után az ünneplésből is kivette a részét, amit a nyilvános köszöntésekkel ellentétben a saját közegében élvezni is tudott.

– Sok buli volt utána, arra azért emlékszem, főleg Szöul után komoly házibulik voltak, akkor még voltak ilyenek – jegyezte meg Darnyi.

Négy olimpiai arany után tudta csak élvezni a hangulatot

A sikerei kitartottak a következő, 1992-es barcelonai olimpiáig, amely előtt egy évvel, a perthi világbajnokságon 400 vegyesen újabb világcsúcsot úszott, több mint két másodpercet javítva a szöuli rekordján. Sokkal nagyobbak is voltak az elvárások vele szemben.