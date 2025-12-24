„Magyarország állt föl a dobogó tetejére” – olimpiai legendáink emlékei

Magyarország a modern olimpia történetében 189 aranyérmet szerzett, s ezek közül a legtöbbet, 39-et vívásban. A sorozat 1908-ban, Londonban kezdődött, amikor Fuchs Jenő egyéniben és a kardcsapattal is olimpiai bajnok lett. A fegyvernemben ezzel elképesztő magyar dominancia kezdődött: az 1920-as, magyar részvétel nélkül zajlott játékokat leszámítva legközelebb 1968-ban fordult elő, hogy nem magyar kardvívó nyerte az egyéni versenyt. London magyar sikert hozott 1948-ban is, amikor a hét aranyérmével legeredményesebb magyar olimpikon, Gerevich Aladár duplázott, az angol fővárosban rendezett harmadik olimpián, 2012-ben pedig Szilágyi Áron ért fel a csúcsra, hogy aztán ott maradjon 2016-ban és 2021-ben is, páratlan triplázást végrehajtva.

Szilágyi Áron eddig három aranyat, valamint egy-egy ezüstöt és bronzot nyert olimpián, a klasszis vívó 2028-ban, Los Angelesben is gyarapítaná még a gyűjteményét (Fotó: Csudai Sándor)

Haladjunk azonban időrendben, ahogy a MOB ünnepi videója is teszi: a legrégebbi vívóaranyunk, amelyet akkori főszereplő ebben fel tudott idézni, a kardcsapat 1956-os sikere volt. Melbourne-ben Kárpáti Rudolf duplázott, a győztes csapatnak mellette Gerevich Aladár, Hámori Jenő, Keresztes Attila, Kovács Pál és Magay Dániel volt tagja. Hámori egy hónapja hunyt el, így Magay immár egyedül maradt köztünk abból a csapatból.

– A győzelem, az mindig jó érzés – állapítja meg Magay, s ezzel a később megszólalók aligha vitatkoznának.

Tokió volt a csúcs

A magyar vívás legjobb olimpiája az 1964-es tokiói volt, a japán fővárosban négy aranyat is szereztünk a sportágban. Pézsa Tibor a kardhagyományokat vitte tovább, csapatban a férfi párbajtőrözők és a női tőrözők nyertek, s utóbbiak közül Rejtő Ildikó az egyéni aranyat is megszerezte Tokióban.

– Szétvívás volt, mert az első három helyen körbevertük egymást. Akitől előtte kikaptam, a német Meest a következő körben sikerült megverni, ahogy aztán az olasz Ragnót is, így lettem első – Rejtő Ildikó visszaemlékezése azt is jól jelzi, hogy az évek során átalakult a vívóversenyek lebonyolítása.

Mikor megnyertem az olimpiát, az edzőm azt mondta: Semmi baj nincs, Tiborkám, most van elég időd megtanulni vívni

– idézte fel nevetve Pézsa Tibor, aki aztán maga is adhatott akár hasonló jó tanácsokat, hiszen edzőként is rengeteget tett a magyar vívásért.