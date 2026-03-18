Kvaradona, a párizsi hős, akivel még Marco Rossinak is meggyűlhet a baja

Mára nem csupán Európa egyik legígéretesebb tehetsége, hanem a Paris Saint-Germain (PSG) támadógépezetének megkérdőjelezhetetlen motorja. Hvicsa Kvarachelia – akinek közismert beceneve, a „Kvaradona” még Nápolyban ragadt rá – Párizsban vált igazi sztárrá: a 25 éves grúz szélső a látványos cselek mellett a leghatékonyabb európai gólszerzők és előkészítők szűk elitjébe emelkedett. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a világ legtermészetesebb módján rúgott a két meccsen három gólt és adott egy gólpasszt a klubvilágbajnokság fináléjában éppen a párizsiakat tönkreverő Chelsea ellen – az odavágón 5-2-re, míg a keddi londoni visszavágón 3-0-ra nyert a PSG –, azaz a BL-címvédés felé vezető úton az egyik vezére a csapatának.

Hvicsa Kvarachelia a grúz válogatott vezéreként okozhat ősszel pár kellemetlen percet a magyar válogatottnak is Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Kvarachelia a pályán egy igazi ördög, két lábon járó életveszély

A 25 éves játékos robbanékonysága nem csupán genetika, a pliometrikus edzések és a speciális koordinációs gyakorlatok révén képes arra, hogy minimális területen, álló helyzetből is állva hagyja a védőket, és ezt tökéletesen bemutatta a Chelsea ellen is a csapata harmadik találatánál. Kvarachelia erőssége a bal szélről történő befelé indulás, és noha alapvetően jobblábas, bal lábbal is képes életveszélyes beadásokra, ami kiszámíthatatlanná teszi az egy az egy elleni elleni szituációkban.

Kvarachelia fejlődésének egyik legfontosabb állomása a védekező fegyelem elsajátítása volt. Még a Napoli játékosaként Antonio Conte alatt megtanulta, hogyan zárja le a passzsávokat és vegyen részt a mélységi védekezésben. Luis Enrique rendszerében ez a fegyelem képessé tette őt a letámadás vezetésére: a PSG támadóharmadában végrehajtott sikeres visszatámadásai 30 százalékkal nőttek az előző szezonhoz képest.

Piaci értéke jelenleg 90-110 millió euró között mozog, a Transfermarkt legutóbbi frissítése szerint 90 millió euró, míg a FotMob becslése alapján elérte a 108,7 millió eurót is. A 2025/26-os szezonban a Paris Saint-Germain egyik legmeghatározóbb játékosává vált.

Hvicsa Kvarachelia statisztikái (2025/26)

Bajnokok Ligája: 11 mérkőzés, 7 gól, 5 gólpassz

Ligue 1: 21 mérkőzés, 4 gól, 1 gólpassz

FIFA Interkontinentális Kupa: 1 mérkőzés, 1 gól

Francia Kupa: 1 meccs

UEFA Szuperkupa: 1 meccs

ÖSSZESEN: 35 mérkőzés, 9 gól, 6 gólpassz

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a pontossága kiemelkedő, passzainak 89-91 százaléka sikeres – meccsenként 2,8 kulcspassza van –, akkor rögtön érthetővé válik, miért is Kvaradona a PSG egyik leghatékonyabb támadója a nemzetközi és a hazai porondon. Átlagosan 5,2 sikeres cselt mutat be mérkőzésenként, amivel a BL mezőnyének legszűkebb elitjébe tartozik.