hvicsa kvaracheliachelseamarco rossipsgGeorgiaNemzetek Ligájabajnokok ligája

Kvaradona, a párizsi hős, akivel még Marco Rossinak is meggyűlhet a baja

Ki gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy mára egy 25 éves grúz támadó lesz az, aki a Paris Saint-Germain színeiben beragyogja a Bajnokok Ligája jelenlegi szezonját. Pedig Hvicsa Kvarachelia mostanra Európa egyik legkiválóbb kreatív játékosává vált, aki a BL-nyolcaddöntőben a klubvilágbajnok Chelsea teljes megalázásában főszerepet játszott. Fenomenális tudásával még idén testközelből megismerkedhet Marco Rossi válogatottja, ugyanis Szoboszlaiék azonos csoportba kerültek a Nemzetek Ligájában a grúz válogatottal.

Molnár László
2026. 03. 18. 15:26
Hvicsa Kvarachelia volt a párizsiak legjobbja a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntőben a három góljával és egy gólpasszával Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mára nem csupán Európa egyik legígéretesebb tehetsége, hanem a Paris Saint-Germain (PSG) támadógépezetének megkérdőjelezhetetlen motorja. Hvicsa Kvarachelia – akinek közismert beceneve, a „Kvaradona” még Nápolyban ragadt rá – Párizsban vált igazi sztárrá: a 25 éves grúz szélső a látványos cselek mellett a leghatékonyabb európai gólszerzők és előkészítők szűk elitjébe emelkedett. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a világ legtermészetesebb módján rúgott a két meccsen három gólt és adott egy gólpasszt a klubvilágbajnokság fináléjában éppen a párizsiakat tönkreverő Chelsea ellen – az odavágón 5-2-re, míg a keddi londoni visszavágón 3-0-ra nyert a PSG –, azaz a BL-címvédés felé vezető úton az egyik vezére a csapatának.

Hvicsa Kvarachelia a grúz válogatott vezéreként okozhat ősszel pár kellemetlen percet a magyar válogatottnak is       Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Kvarachelia a pályán egy igazi ördög, két lábon járó életveszély

A 25 éves játékos robbanékonysága nem csupán genetika, a pliometrikus edzések és a speciális koordinációs gyakorlatok révén képes arra, hogy minimális területen, álló helyzetből is állva hagyja a védőket, és ezt tökéletesen bemutatta a Chelsea ellen is a csapata harmadik találatánál. Kvarachelia erőssége a bal szélről történő befelé indulás, és noha alapvetően jobblábas, bal lábbal is képes életveszélyes beadásokra, ami kiszámíthatatlanná teszi az egy az egy elleni elleni szituációkban.

Kvarachelia fejlődésének egyik legfontosabb állomása a védekező fegyelem elsajátítása volt. Még a Napoli játékosaként Antonio Conte alatt megtanulta, hogyan zárja le a passzsávokat és vegyen részt a mélységi védekezésben. Luis Enrique rendszerében ez a fegyelem képessé tette őt a letámadás vezetésére: a PSG támadóharmadában végrehajtott sikeres visszatámadásai 30 százalékkal nőttek az előző szezonhoz képest.

Piaci értéke jelenleg 90-110 millió euró között mozog, a Transfermarkt legutóbbi frissítése szerint 90 millió euró, míg a FotMob becslése alapján elérte a 108,7 millió eurót is. A 2025/26-os szezonban a Paris Saint-Germain egyik legmeghatározóbb játékosává vált.

Hvicsa Kvarachelia statisztikái (2025/26)

  • Bajnokok Ligája: 11 mérkőzés, 7 gól, 5 gólpassz 
  • Ligue 1: 21 mérkőzés, 4 gól, 1 gólpassz
  • FIFA Interkontinentális Kupa: 1 mérkőzés, 1 gól
  • Francia Kupa: 1 meccs
  • UEFA Szuperkupa: 1 meccs
  • ÖSSZESEN: 35 mérkőzés, 9 gól, 6 gólpassz

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy  a pontossága kiemelkedő, passzainak 89-91 százaléka sikeres – meccsenként 2,8 kulcspassza van –, akkor rögtön érthetővé válik, miért is Kvaradona a PSG egyik leghatékonyabb támadója a nemzetközi és a hazai porondon. Átlagosan 5,2 sikeres cselt mutat be mérkőzésenként, amivel a BL mezőnyének legszűkebb elitjébe tartozik.

Hvicsa Kvarachelia a PSG spanyol edzője, Luis Enrique keze alatt vált majdnem tökéletes játékossá      Fotó: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

A magánéletében mindig is egy visszahúzódó, családtisztelő ember 

A BBC Sports riportere felkereste Kvarachelia tbiliszi családi otthonát, ahol felnőtt, és bármilyen furcsa lehet mindez olvasóink számára, de nem hirdeti semmi, hogy egy világsztár nőtt volna fel ott. A lakás az egyik névtelen szovjet korabeli lakótömbben található, amely Tbiliszi oly sok részét benépesíti: betonból készült, viharvert, inkább funkcionális, mint szép, egyforma szomszédokkal és egy munkásnegyed mindennapi zajaival körülvéve.

Az édesapa, Badri – aki korábban a Dinamo Tbiliszi játékosa és azerbajdzsáni válogatott játékos volt – és az édesanya, Maka meleg, mindenki számára nyitva álló otthont varázsolt a lakásból, amely szerény, nincs tele luxuscikkekkel, csak a kis Hvicsa korábbi karrierjének emlékeivel. Maka a hátországot biztosította, és a mai napig kincsként őrzi fia legelső Dinamo Tbiliszi mezét. A Paris Saint-Germain klasszisa a génjeiben hozta magával azt, hogy a pályán kívül egy visszahúzódó, a szeretteiért bármire képes ember.

Egyszerű embernek tartom magam. Igyekszem a földön járni, hallgatni a családomra, és mindig emlékezni arra, hogy ki vagyok és honnan jövök 

– mondta Kvarachelia a BBC Sportnak adott interjújában.

Kerüli a luxussal való kérkedést. Szabadidejében szívesen merül el a videójátékok világában vagy néz NBA-meccseket – nem véletlen, hogy példaképének Cristiano Ronaldo mellett Kobe Bryantet és Kevin Durantet említi –, távol a sztárvilág csillogásától. Barátai szerint természete mit sem változott a hírnévvel: ugyanolyan nagylelkű és segítőkész, mint amikor még pályafutása elején járt.

A labdarúgó emberi nagyságát mutatja, hogy első jelentős profi fizetését – amit a Lokomotiv Moszkvánál kapott – azonnal édesapja életmentő szívműtétjére fordította. Magánéletéről nem sokat tudunk, védi  családját a nyilvánosságtól. 2023-ban vette feleségül szerelmét, az orvostanhallgató Nitsa Tavadzét – hagyományos grúz házassági szertartásukat Mtskheta Samtavro kolostorában tartották –, első gyermekük, Damiane, 2024 augusztusában született meg Tbilisziben, ami a támadó számára új motivációt jelent a pályán.

Kvarachelia még a Napoli támadójaként kapta a Kvaradona becenevet, miután a vezérletével bajnoki címet szerzett a csapat    Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A magyar válogatott ellen is megmutathatja kivételes képességeit

Kvarachelia számára Georgia képviselete szent küldetés. A pályán mutatott félelem nélküli játéka a grúz nép történelmi ellenálló képességét és büszkeségét tükrözi. Tisztában van vele, hogy minden mozdulatát gyerekek ezrei figyelik Tbiliszitől Batumiig. Üzenete számukra egyértelmű: a legszegényebb lakótelepről is el lehet jutni a Bajnokok Ligája döntőjéig, a világhírnévig. 

Interjúiban gyakran hangsúlyozza, hogy soha nem felejti el, honnan jött. 

A tbiliszi paneltömb, ahol felnőtt, számára ma is a valódi otthont jelenti, és minden adandó alkalommal hazatér, hogy feltöltődjön és a régi barátaival legyen.

A grúz válogatottban nyújtott teljesítménye – például a 2024-es EB-szereplés – nemzeti hős státusba emelte. Kvarachelia nemcsak egy „légiós” Párizsban, hanem Georgia nagykövete a világ legnézettebb színpadán. Nem véletlen, hogy a válogatottban mindig odateszi magát. Miután a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában összekerült a B-liga 2. csoportjában a grúzokkal, így a párizsi hős tudásával testközelből ismerkedhetnek meg Szoboszlaiék. Ha csak az átlagos formáját hozza majd a két találkozón – október 2-án Budapesten, november 14-én Tbilisziben találkozik egymással a két válogatott –, bizony meggyűlhet vele a baja Marco Rossinak és játékosainak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.