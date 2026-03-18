Teleki Pál haláláról és a Hungaroring születéséről is film készül

A magyar történelem sorsfordító pillanatai, ikonikus sporteredmények és rendkívüli életutak is megelevenednek azokban az új filmekben, amelyek gyártását a Nemzeti Filmintézet (NFI) legutóbb támogatásra érdemesnek találta. A döntések nyomán hat dokumentumfilm és egy kisjátékfilm készülhet el, amelyek a közeljövőben televízióban és streamingplatformokon is láthatók lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 18:11
Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell és Nelson Piquet Forrás: RedRaceFilm
A támogatott projektek jól mutatják, hogy a kortárs magyar dokumentumfilm egyszerre fordul a múlt feltárása és a jelen értelmezése felé. A történelmi témák között különösen nagy figyelem kíséri a Ki ölte meg Magyarország miniszterelnökét? című alkotást, amely Teleki Pál halálának máig vitatott körülményeit vizsgálja. A film nem csupán egy tragikus eseményt idéz fel, hanem azt a politikai és nemzetközi helyzetet is, amely Magyarországot a második világháború sodrásába vitte.

film
Teleki Pál halálának máig vitatott körülményeit vizsgálja a Ki ölte meg Magyarország miniszterelnökét? című film Fotó: Wikipédia

Újabb magyar filmeket támogat az NFI

Egészen más korszakba, de hasonlóan izgalmas kulisszák mögé vezet a Red Race, amely a Forma–1 magyarországi megjelenésének történetét dolgozza fel. A film bemutatja, miként született meg a Magyar Nagydíj és a Hungaroring, amely mára a nemzetközi autósport egyik meghatározó helyszínévé vált.

Lévai Balázs rendező alkotása egyúttal azt is felidézi, hogyan nyitott a keleti blokk felé a sport világa a nyolcvanas években.

A személyes sorsok közül kiemelkedik a Volt egy kórházam Afrikában, amely egy rendkívüli magyar orvos életét mutatja be. Loefler Imre több mint negyven évet töltött Kelet-Afrikában, ahol munkájával nemcsak gyógyított, hanem közösségeket is épített. Kenyában máig „az ország nagy fiaként” emlegetik, története pedig ritka példája a magyar helytállásnak a világ távoli pontjain.

A sportdokumentumfilmek sorát erősíti az Aranytrió, amely három legendás magyar asztaliteniszező – Gergely Gábor, Jónyer István és Klampár Tibor – pályafutását és barátságát idézi fel. Az alkotás nemcsak sporttörténeti áttekintés, hanem egy generáció közös sikertörténete is.

A kulturális identitás kérdését állítja középpontba a Külhoni magyar televíziósok a Kárpát-medencében című film, amely a határon túli magyar újságírók és televíziósok munkáját mutatja be. Az alkotás arra keresi a választ, miként őrizhető meg a magyar nyelv és kultúra a mindennapi médiamunkán keresztül.

Folytatódik a Magyarország segít dokumentumfilmsorozat is, amely a Hungary helps program tevékenységét követi nyomon. Az új évad Afrikába és a Közel-Keletre vezeti a nézőket, és olyan kérdéseket érint, mint a helyi közösségek támogatása, az oktatás és egészségügy fejlesztése, valamint a migráció kiváltó okainak kezelése.

A támogatott projektek között egy könnyedebb hangvételű alkotás is helyet kapott: a Parkolás című kisjátékfilm egy mindennapi helyzetből indul ki – egy férfi randira érkezik, de képtelen leparkolni –, és ebből épít fel ironikus, ismerős történetet.

Az NFI 2020 óta pályázati rendszerben támogatja a televíziós és streamingre szánt produkciókat, a mostani döntés pedig jól jelzi, hogy a magyar film továbbra is erősen épít a sokszínűségre. A támogatott alkotások között a történelmi feltárás, a nemzeti identitás kérdései, valamint a nemzetközi sikerek és személyes történetek egyaránt hangsúlyt kapnak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu