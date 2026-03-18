Újabb lezárás jön Újbudán, kiürítik a környező egyetemeket és a bankot is

Ha beigazolódik a gyanú, jobb, ha tényleg nem megy a környékre.

2026. 03. 18. 18:10
Feltételezett világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtökön délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán.

Szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. A feltételezett robbanótest egy nagy méretű földhalomból került felszínre az építkezési területen.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
