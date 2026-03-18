Feltételezett világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén, a tűzszerészművelet idejére csütörtökön délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerdán.
Újabb lezárás jön Újbudán, kiürítik a környező egyetemeket és a bankot is
Ha beigazolódik a gyanú, jobb, ha tényleg nem megy a környékre.
Szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. A feltételezett robbanótest egy nagy méretű földhalomból került felszínre az építkezési területen.
A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.
További Belföld híreink
A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!