Egerszegi Krisztina elárulta, mit rejtettek a táskájába a szöuli olimpia előtt

Az ötszörös olimpiai bajnok úszó olyan személyes történeteket mesélt el a MOB 130 magyar olimpiai bajnokkal készült videójában, amelyek a tévéközvetítésekből sosem derültek ki. Egerszegi Krisztina 14 évesen lett először olimpiai aranyérmes az 1988-as szöuli játékokon, ahol 200 háton győzött, ami mellett 100 háton ezüstérmet is szerzett. Ahogy ő fogalmazott, akkor még gyerek volt, sok mindent másként élt meg.

Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó mesélt a sikerek felé vezető útjáról (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Segítségre is szüksége volt persze, amit a 21 évesen szintén az első olimpiáján szereplő, de már világklasszis Darnyi Tamás is megadott neki a kétszáz hát döntője előtt.

– A szöuli volt az első olimpiám, és én még kicsi voltam – idézte fel Egerszegi Krisztina. – A gyülekező szobában összegyűlnek a döntősök nyolcan, és őt (Darnyi Tamást – a szerk.) beengedték oda velem. Nagyon sokat beszélgettünk, és tök jól elterelte a figyelmemet az egészről. Ez egy jó emlék.

Alig várta Egerszegi Krisztina, hogy véget érjen az olimpia

Egerszegi Krisztina azt is elmesélte, hogy gyerekként szemlélte az olimpiát, az azt követő nyaralás motiválta, ami neki kimaradt a felkészülés miatt.

– Már mindenki túl volt a nyaraláson, csak én nem, és bennem az volt, hogy itt az olimpia. Az edzőm, Laci bá’ (Kiss László – a szerk.) is mindig azt mondta, ez az olimpia ugyanolyan verseny, mint a többi, nem kell nagyobbat gondolni hozzá, annyi, hogy többen indulnak el. Az volt bennem, hogy jó lenne már túl lenni rajta, hogy végre én is elmehessek nyaralni.