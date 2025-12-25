Egerszegi KrisztinaDarnyi TamásMagyar Olimpiai Bizottságúszás

Egerszegi Krisztina elárulta, mit rejtettek a táskájába a szöuli olimpia előtt

Az ötszörös olimpiai aranyérmes úszóklasszis most a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 130 éves fennállása alkalmából mesélt arról, hogyan élte meg kislányként a sikereket. Mindössze tizennégy éves volt Egerszegi Krisztina, amikor először olimpiai bajnok lett az 1988-as szöuli játékokon. A szülei egy titkos üzenetet rejtettek el a könyvében a szöuli olimpia előtt, de Egerszegi Krisztina sikerében a nagymamája bakelitlemeze és Darnyi Tamás is fontos szerepet játszott.

2025. 12. 25. 6:13
Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás közös története a szöuli olimpia óta íródik Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az ötszörös olimpiai bajnok úszó olyan személyes történeteket mesélt el a MOB 130 magyar olimpiai bajnokkal készült videójában, amelyek a tévéközvetítésekből sosem derültek ki. Egerszegi Krisztina 14 évesen lett először olimpiai aranyérmes az 1988-as szöuli játékokon, ahol 200 háton győzött, ami mellett 100 háton ezüstérmet is szerzett. Ahogy ő fogalmazott, akkor még gyerek volt, sok mindent másként élt meg.

Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó mesélt a sikerek vezető útjáról
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó mesélt a sikerek felé vezető útjáról (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Segítségre is szüksége volt persze, amit a 21 évesen szintén az első olimpiáján szereplő, de már világklasszis Darnyi Tamás is megadott neki a kétszáz hát döntője előtt.

– A szöuli volt az első olimpiám, és én még kicsi voltam – idézte fel Egerszegi Krisztina. – A gyülekező szobában összegyűlnek a döntősök nyolcan, és őt (Darnyi Tamást – a szerk.) beengedték oda velem. Nagyon sokat beszélgettünk, és tök jól elterelte a figyelmemet az egészről. Ez egy jó emlék.

Alig várta Egerszegi Krisztina, hogy véget érjen az olimpia

Egerszegi Krisztina azt is elmesélte, hogy gyerekként szemlélte az olimpiát, az azt követő nyaralás motiválta, ami neki kimaradt a felkészülés miatt.

– Már mindenki túl volt a nyaraláson, csak én nem, és bennem az volt, hogy itt az olimpia. Az edzőm, Laci bá’ (Kiss László – a szerk.) is mindig azt mondta, ez az olimpia ugyanolyan verseny, mint a többi, nem kell nagyobbat gondolni hozzá, annyi, hogy többen indulnak el. Az volt bennem, hogy jó lenne már túl lenni rajta, hogy végre én is elmehessek nyaralni.

A felkészülés ráadásul nem volt zökkenőmentes, hiszen betegség is hátráltatta.

– Ősszel volt az olimpia, ki is tolódott, nekünk végig kellett edzeni azt az időszakot, és pont előtte volt arcüreggyulladásom, ami miatt kihagytam edzéseket. Szöulban, az uszodában, a verseny előtt még komolyan edzettem.

A szülők titkos üzenete és a nagymama bakelitlemeze

Egerszegi Krisztina személyes családi történeteket is elmesélt, amik fontosak voltak az útja során az első szöuli aranyig.

– A nagymamámnak volt egy bakelitlemeze, amelyen a Himnusz rajta volt. Ezt nagyon sokat hallgattam nála, de tudatosan én szerintem előbb lettem olimpiai bajnok, mint mielőtt elhatároztam volna, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni – fejtegette.

Az is kiderült, hogy a szülei úgy engedték el a világ másik felére, a szöuli olimpiára mindössze 14 évesen, hogy belecsempésztek egy cetlire felírt üzenetet a csomagjába.

– Beletettek egy cetlit a könyvbe, amit olvastam – árulta el Egerszegi. – Azt írták pont le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni.

Nemcsak Szöulban, hanem 1992-ben Barcelonában, ahol három újabb olimpiai aranyat szerzett, s végül 1996-ban Atlantában is, ahol a karrierjét keretbe foglalva 200 háton lett utoljára aranyérmes.

Az ünnepek alatt szemezgetünk a MOB 130 magyar olimpiai bajnokkal készült visszaemlékezéseiből. 

 

