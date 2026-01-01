Szoboszlai DominikLiu Shaolin Sándormagyar labdarúgó–válogatotttéli olimpia 2026Liu Shao­angMilák KristófLiverpool FC

Szoboszlai álma Budapesten válhat valóra, de a tízmillió dollárra neki nincs esélye

Már januárban lázba hozhatja a magyar sportéletet a férfi-kézilabdaválogatott az Európa-bajnokságon, vízilabdázóink pedig szintén Eb-érmekért szállhatnak harcba. Nem csak a kezdés lesz erős 2026-ban a magyar sportban: Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája-döntős álma Budapesten válhat valóra, és akár a Détári, Nyilasi duó utáni első magyar Aranylabda-jelölt is lehet belőle idén. A Liu fivérek nélkül megyünk a téli olimpiára, Milák Kristóf Eb-n térhet vissza Párizsba, az atlétika új versenyén pedig tízmillió dollárt osztanak ki Budapesten.

Szalay Attila
2026. 01. 01. 5:49
Szoboszlai Dominik 2026-ban a budapesti BL-döntőt veheti célba a Liverpoollal (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)
Nem kell hozzá Nostradamusnak lenni, hogy megjósoljuk, 2026-ban is Szoboszlai Dominik lehet a legtöbbet emlegetett magyar sportoló. Annál is inkább, mert a magyar futball idén főként az ő – és persze Kerkez Milos – liverpooli sikereiből táplálkozhat majd, mivel Marco Rossi válogatottjának egészen szeptemberig nem lesz tétmérkőzése, miután nem jutott ki a június–júliusban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban esedékes labdarúgó-világbajnokságra.

Szoboszlai Dominik a 2026-os vb-ről lemaradó magyar válogatottal idén építkezhet, a Liverpool színeiben viszont a budapesti BL-döntő az álma
Szoboszlai Dominik a 2026-os vb-ről lemaradó magyar válogatottal idén építkezhet, a Liverpool színeiben viszont a budapesti BL-döntő az álma (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

A magyar válogatott így a szeptember és november között lezajló Nemzetek Ligája-csoportkörre készülhet, amelyben öt év után először nem a legjobbak között, az A-osztályban, hanem a második vonalnak számító B-ben szerepel majd. Egyelőre balladai homály fedi a csoportellenfelek kilétét, erre a február 12-i sorsoláson derül fény.

Mindennek fényében 2026 az építkezés jegyében telhet Marco Rossi csapatánál a tavaly kudarccal végződött vb-selejtezők után. A következő nagy cél a 2028-as Európa-bajnokság, amelyre a kijutás szempontjából már az idei Nemzetek Ligájának is lesz jelentősége. Az Eb-selejtezők pedig 2027-ben rajtolnak, addigra készen kell állnia a válogatottnak, amelynek a Mikulás hozza az ellenfeleket – december 6-án rendezik Belfastban a sorsolást.

Szoboszlai BL-döntős álma Budapesten válhat valóra

Szoboszlai Dominik számára így a válogatottban csendesebb év következhet, Liverpoolban viszont újabb hangos sikerek várhatnak rá. Mivel a címvédésre a Premier League-ben az őszi szezon gyengélkedése után most kisebb az esély, Arne Slot együttese a figyelmét a Bajnokok Ligája felé fordíthatja. Ez pedig egybevág Szoboszlai álmával, hiszen az idei BL-döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

– Óriási álom lenne Budapesten BL-döntőt játszani. De hosszú az út odáig, haladnunk kell tovább meccsről meccsre – nyilatkozta erről Szoboszlai, akinek csapata, a Liverpool jelenleg a kilencedik helyen áll a BL alapszakaszában a január 20–21-i folytatás előtt, így a továbbjutását nem fenyegeti komoly veszély, és harcban van a top nyolcba kerülésért, ami automatikusan nyolcaddöntőt érne.

A Liverpool az utóbbi időben kezdett összeállni a nagy nyári átalakulás után. A 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz két kiló izmot magára pakolva egyre jobb teljesítményt nyújt, Slot végre megtalálta a helyét a bal szélen, ami a mögötte játszó Kerkeznek is jót tett, a némettel láthatóan jobban megérti magát, mint korábban Cody Gakpóval. Az pedig örök érvényű igazság, hogy a trófeákat nem ősszel, hanem tavasszal osztják ki: ha a Liverpool elkapja a fonalat, esélyes lehet a budapesti BL-döntőre és Szoboszlai álmának valóra váltására.

Détári Lajos és Nyilasi Tibor nyomában az Aranylabdáért?

Ez pedig a magyar futballban történelmi léptékű diadalt jelenthetne, hiszen sikeres BL-szerepléssel a háta mögött Szoboszlai, mint a Liverpool kulcsembere, idén jó eséllyel helyet kaphatna az Aranylabda jelöltlistáján. Amelyen legutóbb Détári Lajos és Nyilasi Tibor jelent meg magyarként 1985-ben – azóta több idő telt el, mint a mexikói vb-szereplés óta.

A Ferencváros jól áll az Európa-ligában, ahol már a nyolcaddöntőt veheti célba
A Ferencváros jól áll az Európa-ligában, ahol már a nyolcaddöntőt veheti célba (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Liverpool mellett Ferencvárosra is érdemes figyelni: a Fradi jelenleg a hatodik helyen áll az Európa-liga alapszakaszában, és már biztosan továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba. Ha pedig a hátralévő két fordulóban megőrzi a helyét a legjobb nyolcban, akkor Robbie Keane csapata egyből a nyolcaddöntőben találhatja magát.

A Liu fivérek nélkül mi lesz velünk a téli olimpián?

Az immáron negyven éve a magyarok nélkül zajló futball-vb mellett 2026 legjelentősebb sporteseménye a téli olimpia lesz Milánóban és Cortina d’Ampezzóban február 6–22. között. Legutóbb a 2022-es pekingi játékok hazánk legsikeresebb szereplését hozta, nagymértékben a rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu fivéreknek köszönhetően: Liu Shaoang arany- és bronzérmet szerzett egyéniben, és a bátyjával, Liu Shaolin Sándorral együtt vezére volt a harmadik helyet megszerző vegyes váltónak is.

A Liu testvérek ma már kínai színekben készülnek a téli olimpiára, és jó eséllyel ott lehetnek Olaszországban, az apjuk hazáját képviselve. 

Nélkülük a magyar remények jóval szerényebbek. Rövid pályás gyorskorcsolyában a férfi- és a vegyes váltó mellett egyéniben két-két női és férfi versenyzőnknek jutott kvóta, de még nem dőlt el, kik indulhatnak. Pontszerzésre lehet esélye gyorskorcsolyában a honosított Kim Minseoknak, a legjobb eredményt ugyanakkor a műkorcsolyázó Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párostól várhatjuk, akik az elmúlt hónapokban két Grand Prix-érmet is szereztek.

Milák Kristóf az olimpia után újra Párizsban bizonyít?

Legeredményesebb olimpiai sportágaink közül a nyáron vívásban Eb-t rendeznek Tallinnban, majd Hongkongban vb-t, kajak-kenuban Eb-t Portugáliában, majd vb-t Poznanban, úszásban viszont ötvenes medencében csak Európa-bajnokság lesz Párizsban. Itt a legnagyobb kérdés Milák Kristóf szereplése lehet, aki a tavaly áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett, de a célja továbbra is a 2028-as Los Angeles-i olimpia.

Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpián arany- és ezüstérmes volt, idén az Európa-bajnokságon térhet vissza
Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpián arany- és ezüstérmes volt, idén az Európa-bajnokságon térhet vissza (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Csapatsportokban mindjárt a január izgalmakat tartogat: férfi-kézilabdaválogatottunk a dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságon vesz részt, férfi vízilabdázóink az Eb-dobogót vehetik célba Belgrádban, a nők pedig Funchalban.

S a szebbik nemnél maradva: Golovin Vlagyimir 2024-ben Eb-bronzérmes női kézilabda-válogatottja decemberben próbálhatja megismételni a bravúrt az Európa-bajnokságon. Férfi jégkorongozóink májusban az elitvilágbajnokságon játszanak Svájcban, méghozzá történetük során először egymás után a második alkalommal, miután 2025-ben bennmaradtak. Kosárlabdában a női és a férfi válogatott is a világbajnokságra való kijutásért küzdhet.

Tízmillió dollárt osztanak ki a Nemzeti Atlétikai Központban

A legnagyobb sportágak közé tartozó atlétikában augusztusban szabadtéri Európa-bajnokság lesz Birminghamben. Ugyanakkor Budapesten mutatkozik be az atlétika szuper versenye, a 10 millió dollár összdíjazású Világdöntő szeptember 11–13. között. A nemzetközi szövetség vadonatúj viadalán a legjobbak legjobbjai, azaz olimpiai és világbajnokok, valamint a Gyémánt Liga győztesei csapnak össze a Nemzeti Atlétikai Központban.

Lesznek más – eddig nem említett – rangos sportesemények is 2026-ban Magyarországon. A teljesség igénye nélkül: áprilisban Budapesten rendezik jégkorongban a nők divízió 1/A világbajnokságát, júniusban az MVM Dome ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének, ahová az ETO és a Fradi is igyekszik, a Forma–1-ben pedig negyvenéves évfordulója lesz az 1986-ban megrendezett első Magyar Nagydíjnak. A megújuló mogyoródi pálya azóta is töretlen szereplője a versenynaptárnak, idén július 26-án rendezik az F1-es versenyt hazánkban, és 2026-ban már a MotoGP is visszatérő vendég lesz június elején Balatonfőkajáron.

 

