Szoboszlai álma Budapesten válhat valóra, de a tízmillió dollárra neki nincs esélye

Nem kell hozzá Nostradamusnak lenni, hogy megjósoljuk, 2026-ban is Szoboszlai Dominik lehet a legtöbbet emlegetett magyar sportoló. Annál is inkább, mert a magyar futball idén főként az ő – és persze Kerkez Milos – liverpooli sikereiből táplálkozhat majd, mivel Marco Rossi válogatottjának egészen szeptemberig nem lesz tétmérkőzése, miután nem jutott ki a június–júliusban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban esedékes labdarúgó-világbajnokságra.

Szoboszlai Dominik a 2026-os vb-ről lemaradó magyar válogatottal idén építkezhet, a Liverpool színeiben viszont a budapesti BL-döntő az álma (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

A magyar válogatott így a szeptember és november között lezajló Nemzetek Ligája-csoportkörre készülhet, amelyben öt év után először nem a legjobbak között, az A-osztályban, hanem a második vonalnak számító B-ben szerepel majd. Egyelőre balladai homály fedi a csoportellenfelek kilétét, erre a február 12-i sorsoláson derül fény.

Mindennek fényében 2026 az építkezés jegyében telhet Marco Rossi csapatánál a tavaly kudarccal végződött vb-selejtezők után. A következő nagy cél a 2028-as Európa-bajnokság, amelyre a kijutás szempontjából már az idei Nemzetek Ligájának is lesz jelentősége. Az Eb-selejtezők pedig 2027-ben rajtolnak, addigra készen kell állnia a válogatottnak, amelynek a Mikulás hozza az ellenfeleket – december 6-án rendezik Belfastban a sorsolást.

Szoboszlai BL-döntős álma Budapesten válhat valóra

Szoboszlai Dominik számára így a válogatottban csendesebb év következhet, Liverpoolban viszont újabb hangos sikerek várhatnak rá. Mivel a címvédésre a Premier League-ben az őszi szezon gyengélkedése után most kisebb az esély, Arne Slot együttese a figyelmét a Bajnokok Ligája felé fordíthatja. Ez pedig egybevág Szoboszlai álmával, hiszen az idei BL-döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

– Óriási álom lenne Budapesten BL-döntőt játszani. De hosszú az út odáig, haladnunk kell tovább meccsről meccsre – nyilatkozta erről Szoboszlai, akinek csapata, a Liverpool jelenleg a kilencedik helyen áll a BL alapszakaszában a január 20–21-i folytatás előtt, így a továbbjutását nem fenyegeti komoly veszély, és harcban van a top nyolcba kerülésért, ami automatikusan nyolcaddöntőt érne.

A Liverpool az utóbbi időben kezdett összeállni a nagy nyári átalakulás után. A 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz két kiló izmot magára pakolva egyre jobb teljesítményt nyújt, Slot végre megtalálta a helyét a bal szélen, ami a mögötte játszó Kerkeznek is jót tett, a némettel láthatóan jobban megérti magát, mint korábban Cody Gakpóval. Az pedig örök érvényű igazság, hogy a trófeákat nem ősszel, hanem tavasszal osztják ki: ha a Liverpool elkapja a fonalat, esélyes lehet a budapesti BL-döntőre és Szoboszlai álmának valóra váltására.