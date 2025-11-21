A Liu fivérek távozása után rosszabb a helyzet, mint a színre lépésük előtt

Magyarország sosem volt télisport-nagyhatalom, de már nagyon régóta nem tartozik azon országok közé sem, amelyek még várnak az első téli olimpiai érmükre . A XX. században a műkorcsolya hozta az érmeket, összesen hatot, a XXI. századra viszont a rövid pályás gyorskorcsolya vette át a zászlóshajó szerepét, már a Liu fivérek színre lépése előtt. A 2006-os torinói játékokkal kezdve a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók minden téli olimpián szereztek legalább egy pontszerző helyet, míg ugyanebben az időszakban egyetlen más sportágban sem örülhetünk magyar színekben elért ilyen eredménynek. Az sejthető volt Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 2022-es távozása és kínai színekre váltása után, hogy 2018 és 2022 egy-egy aranyérme után az újabb első hely nem lesz elvárható, de jelenleg úgy tűnik, hogy a pontszerző sorozat is véget ér.

A négy évvel ezelőtti olimpiai bronzérmes magyar vegyes váltóból a Liu fivérek már kínai színekben versenyeznek, Jászapáti Petra sérülés miatt lemarad Milánóról. Fotó: AFP/Manan Vatsyayana

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya nehéz helyzetéhez a Liu fivérek távozása mellett Jászapáti Petra súlyos sérülése is hozzájárul, akinek amiatt a teljes olimpiai idényt ki kell hagynia.

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya olimpiai pontszerzései

2006: Huszár Erika (4., 1500 méter), Knoch Viktor (5., 1500 méter)

2010: női váltó (5.), Huszár Erika (6., 1500 méter)

2014: női váltó (6.)

2018: férfi váltó (1.), női váltó (4.), Liu Shaolin Sándor (5., 500 és 1500 méter), Jászapáti Petra (6., 1500 méter)

2022: Liu Shaoang (1., 500 méter, 3., 1000 méter, 4., 1500 méter), vegyes váltó (3.), férfi váltó (6.), Liu Shaolin Sándor (6., 1500 méter)

Az eredménysorból kitűnik, hogy a váltók rendre szállítottak jó eredményt, ezzel is jelezve, hogy nemcsak egy-két versenyző, hanem az egész magyar rövid pályás gyorskorcsolya is a világ legjobbjai közé tartozik.

Téli olimpia: végéhez közeledik a kvótavadászat

A héten az olimpiai kvalifikációs World Tour-állomás harmadik állomását rendezik Gdanskban, s a sorozat a jövő héten Dordrechtben zárul. A versenyeknek úgy vágtunk neki, hogy a férfi- és a női váltó közül utóbbinak lehet esélye az olimpiai indulás jogának kiharcolására. A lengyelországi állomás azonban a három fordulóból már a második volt, amelyen nem jött össze az elődöntő, ahová viszont a rivális lengyelek és franciák női csapata bejutott. Hollandiában óriási bravúr kellene, hogy mégis a legjobb nyolc közé verekedje magát a magyar női váltó.