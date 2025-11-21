Liu ShaoangJászapáti Petrarövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpia 2026Liu fivérek

A Liu fivérek távozása után rosszabb a helyzet, mint a színre lépésük előtt

A rövid pályás gyorskorcsolya az egyetlen téli olimpiai sportág, amelyben Magyarország ötkarikás aranyérmet ünnepelhetett: 2018-ban a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású férfiváltó, 2022-ben Liu Shaoang egyéni számban, 500 méteren lett olimpiai bajnok. A rövid pályás gyorskorcsolya azonban már a legnagyobb sikerek előtt is a magyar téli sportok zászlóshajója volt, a Liu fivérek távozása után, a 2026-os olimpiára viszont elveszítheti ez a szerepét.

A négy évvel ezelőtti olimpiai bronzérmes magyar vegyes váltóból a Liu fivérek már kínai színekben versenyeznek, Jászapáti Petra sérülés miatt lemarad Milánóról Fotó: AFP/Manan Vatsyayana
Magyarország sosem volt télisport-nagyhatalom, de már nagyon régóta nem tartozik azon országok közé sem, amelyek még várnak az első téli olimpiai érmükre . A XX. században a műkorcsolya hozta az érmeket, összesen hatot, a XXI. századra viszont a rövid pályás gyorskorcsolya vette át a zászlóshajó szerepét, már a Liu fivérek színre lépése előtt. A 2006-os torinói játékokkal kezdve a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók minden téli olimpián szereztek legalább egy pontszerző helyet, míg ugyanebben az időszakban egyetlen más sportágban sem örülhetünk magyar színekben elért ilyen eredménynek. Az sejthető volt Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 2022-es távozása és kínai színekre váltása után, hogy 2018 és 2022 egy-egy aranyérme után az újabb első hely nem lesz elvárható, de jelenleg úgy tűnik, hogy a pontszerző sorozat is véget ér.

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya nehéz helyzetéhez a Liu fivérek távozása mellett Jászapáti Petra súlyos sérülése is hozzájárul, akinek amiatt a teljes olimpiai idényt ki kell hagynia.

 

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya olimpiai pontszerzései

  • 2006: Huszár Erika (4., 1500 méter), Knoch Viktor (5., 1500 méter)
  • 2010: női váltó (5.), Huszár Erika (6., 1500 méter)
  • 2014: női váltó (6.)
  • 2018: férfi váltó (1.), női váltó (4.), Liu Shaolin Sándor (5., 500 és 1500 méter), Jászapáti Petra (6., 1500 méter)
  • 2022: Liu Shaoang (1., 500 méter, 3., 1000 méter, 4., 1500 méter), vegyes váltó (3.), férfi váltó (6.), Liu Shaolin Sándor (6., 1500 méter) 

Az eredménysorból kitűnik, hogy a váltók rendre szállítottak jó eredményt, ezzel is jelezve, hogy nemcsak egy-két versenyző, hanem az egész magyar rövid pályás gyorskorcsolya is a világ legjobbjai közé tartozik.

 

Téli olimpia: végéhez közeledik a kvótavadászat 

A héten az olimpiai kvalifikációs World Tour-állomás harmadik állomását rendezik Gdanskban, s a sorozat a jövő héten Dordrechtben zárul. A versenyeknek úgy vágtunk neki, hogy a férfi- és a női váltó közül utóbbinak lehet esélye az olimpiai indulás jogának kiharcolására. A lengyelországi állomás azonban a három fordulóból már a második volt, amelyen nem jött össze az elődöntő, ahová viszont a rivális lengyelek és franciák női csapata bejutott. Hollandiában óriási bravúr kellene, hogy mégis a legjobb nyolc közé verekedje magát a magyar női váltó.

Egyéni kvótákra azért mindenképp számíthatunk, bár éppen férfi 500 méteren, a távon, ahol Liu Shaoang Pekingben még Magyarországnak nyert aranyérmet, nagyon úgy tűnik, hogy Milánóban nem lesz indulónk. Pontszerzési esélyre viszont más versenyszámban sem utal semmi, az első két állomáson egyetlen B döntő jött össze Somodi Maja révén, aki 1500 méteren 12. lett.

A reményt még leginkább a vegyes váltó jelentheti, amely ugyan a két montréali állomás után Gdanskban sem jutott be az elődöntőbe, de mivel ebben a számban a másik két váltóval ellentétben nem nyolc, hanem tizenkét ország kap indulási lehetőséget, Magyarország kvótaszerző helyről várja majd az utolsó WT-állomást, s a kiszámíthatatlan sportág még akár egy szerencsés olimpiai pontszerzést is hozhat, hogy életben tartsa a jó magyar sorozatot.

 

A Liu fivérek sem jártak jól a váltással

Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022-es döntésével mindenki rosszul járt. Az egyértelmű a fentiekből is, hogy a magyar rövid pályás gyorskorcsolya visszaesett, talán még a vártnál is jobban.

A férfiváltóban olimpiai bajnok csapattársuk, Burján Csaba az év elején azt nyilatkozta lapunknak, hogy a Liu fivérek szempontjából Milánó alapján lehet majd látni, jól döntöttek-e. A jelek szerint azonban Liu Shaolin Sándor, aki Pekingben néhány percig egyéni olimpiai bajnoknak hihette magát, Milánóban meg sem kapja az esélyt, hogy kárpótolja magát, Kína az eddigiek alapján az olimpiai idényben csupán váltóemberként számít rá.

Öccse, Liu Shaoang helyzete ennél jobb, ő mindkét kanadai WT-hétvégén szerzett egyéni dobogós helyet, ugyanakkor azt a csúcsot, amelyre még magyar színekben felért, eddig nem tudta megközelíteni: 2022-ben az olimpiai bajnoki címe mellé négy egyéni vb-aranyat is begyűjtött még magyar felszerelést viselve, ezekhez azonban újabb egyéni világbajnoki címet kínai színekben nem tudott hozzátenni.

 

