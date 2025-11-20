A Liu testvérek példája intő jelként lebeg a Márton ikrek előtt

Márton Vivianatekvandóikrekolimpiai bajnok

Hazatértek Budapestre a Márton ikrek, akik újabb világraszóló eredményeket értek el tekvandóban. Az olimpiai bajnok Viviana a világbajnokságon ezüstérmet szerzett egy számára új súlycsoportban, a párizsi játékokról lemaradt Luana első magyarként immár kétszeres világbajnoknak mondhatja magát. A lányok elárulták, közös álmuk, hogy mindketten olimpiai bajnokok legyenek. Az is szóba került, küzdenének-e egymás ellen, illetve elképzelhető-e, hogy a Márton ikrek más nemzet színeiben versenyezzenek.

2025. 11. 20.
Márton ikrek Budapest, 2025. november 19. Márton Luana kétszeres világbajnok (b) és ikertestvére, Márton Viviana olimpiai bajnok (k) tekvondós, valamint edzőjük, Suvi Mikkonen a szakszövetség budapesti sajtótájékoztatóján 2025. november 19-én. MTI/Hegedüs
A Márton ikrek finn edzőjükkel, Suvi Mikkonennel érkeztek Budapestre Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Spanyolországban élő és ott is készülő Márton ikrek újra sporttörténelmet írtak, méghozzá duplán: az októberi világbajnokságon előbb Márton Luana lett első magyarként kétszeres felnőtt aranyérmes a sportágban, míg a hazánk első tekvandó olimpiai bajnoka, Márton Viviana súlycsoportot váltva szerzett ezüstérmet. Hab a tortán, hogy mindketten aranyérmesek lettek a hétvégén rendezett, kizárólag nőknek meghirdetett Championship Openen, ami ugyancsak világbajnoki színvonalú verseny volt. Szerdán a Magyar Sportok Házában értékelték a 19 éves harcosok a lassan záruló esztendőt, s a Magyar Nemzetnek külön is nyilatkoztak.

Márton ikrek
Márton Luana idén két vb-aranyat is szerzett. Fotó: World Taekwondo

Boldog Márton ikrek

Szerencsére jól sikerült ez az évünk, nagyon boldogok vagyunk

– összegzett Márton Viviana, aki 18 évesen a csúcsra ért a párizsi olimpián, az idei világbajnokságon pedig ezüstérmet szerzett. – Az elején akadt egy kis hiányérzetem, de kis idő elteltével nem rágódom ezen. Egy ezüstérem is nagyon értékes és fontos, elégedett vagyok így is.

Talán kevesen tudják, hogy ikertestvére, Luana világbajnokként maradt le a 2024-es olimpiai szereplésről, ám edzőpartnerként segítette Vivianát. Ország-világ láthatta, hogy őszintén örült testvére sikerének. Idén ő jutott magasabbra egy lépcsőfokkal, történelmet írt újabb vb-aranyával.

Ugyanakkor az sem mindennapos, hogy egy testvérpár tagjai egyaránt a dobogón végezzenek, s ez idén duplán sikerült nekik.

– Nagy motivációt ad, hogy mindketten sikeresek legyünk. Pont a vb után két héttel rendezték a női világbajnokságot, s mindkettőn nagyon jó eredményeket értünk el. Szerettük volna megmutatni, megérte a rengeteg munka, amit elvégeztünk – mondta Márton Luana, aki egyúttal köszönetet mondott finn edzőnőjüknek, Suvi Mikkonennek.

Márton ikrek
Teljes az összhang a Márton ikrek és Suvi Mikkonen között. Fotó: Magyar Taekwondo Szövetség

Lesz-e testvérharc?

Adódik a kérdés, mi lesz, ha a sors furcsa fintora folytán egyszer egymással találják szemben magukat a szőnyegen a Márton ikrek. 

– Régóta eldöntöttük, nem indulunk azonos súlycsoportban. Olimpián amúgy is adott súlycsoportban egy nemzetből csak egy tekvandós indulhat. Mivel mindketten győzni akarunk, két aranyérem a célunk, illetve nem is szeretünk egymás ellen verekedni. 

Ezért én idén lementem 62 kilogrammba, Luana pedig idén 67-ben indult. Még van három évünk, hogy megnézzük, hogyan haladunk, mi áll közelebb hozzánk. Van időnk választani, melyikünk melyik súlycsoportban veszi célba Los Angelest – árulta el Viviana, miért szerepeltek két különböző súlycsoportban.

Luana szerint korábbra nyúlik vissza a kérdéskör gyökere. – Kiskorunkban sem szerettünk egymás elleni harcolni versenyen, edzeni viszont igen. Ez magunktól jött, valamint a szüleink és az edzőnk is ugyanígy gondolkodnak erről.

Versenyen nem harcolnak egymással a Márton ikrek
Versenyen nem harcolnak egymással a Márton ikrek. Fotó: World Taekwondo

Hűségeskü Magyarországnak

Az egymásra megszólalásig hasonlító lányokat világszerte hatalmas elismertség övezi a tekvandó sportágban. Óhatatlanul felsejlik a gyorskorcsolyázó Liu testvérek esete, akik Magyarország színeiben lettek olimpiai bajnokok, majd 2023 óta Kína sikereiért küzdenek. A Spanyolországban született és élő Márton ikrek őszintén elmondták lapunknak, bizony akadnak kérőik.

– A spanyolok kérdezték már, hogy váltanánk-e országot. Félig viccesen, de nehéz eldönteni, hogy komolyan gondolták-e. 

Mi egyértelműen nem akarunk váltani, Magyarország színeiben akarunk maradni. Így érezzük jól magunkat

 – szögezte le Viviana. Tehát nem kell tartani attól, hogy elhagyják hazánkat. Luana erre még más szempontokkal is ráerősített: – A szüleink és a teljes családunk magyar, már a pályafutásunk elején is ezt az országot képviseltük. Ez volt a legkönnyebb út nekünk.

Népszerűsítik a tekvandót

A lányok majd csak februárban töltik be a húszat, de fiatal koruk ellenére máris példaképnek számítanak. Ha Magyarországon tartózkodnak, mindig tiszteletüket teszik klubjuk növendékei között. Csütörtökön is ellátogatnak Újpestre.

Gyakran halljuk, hogy a gyerekek nagyon várnak bennünket. Motiváltak és egyre többen csatlakoznak a közös edzéseinkhez. Nyitottak a tekvandóra. Amikor beszélgetünk velük, mi is ösztönözzük őket, hogy megszeressék és komolyan űzzék ezt a sportágat

– mondta a kétszeres világbajnok Márton Luana.

 

