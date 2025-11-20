A Liu testvérek példája intő jelként lebeg a Márton ikrek előtt

A Spanyolországban élő és ott is készülő Márton ikrek újra sporttörténelmet írtak, méghozzá duplán: az októberi világbajnokságon előbb Márton Luana lett első magyarként kétszeres felnőtt aranyérmes a sportágban, míg a hazánk első tekvandó olimpiai bajnoka, Márton Viviana súlycsoportot váltva szerzett ezüstérmet. Hab a tortán, hogy mindketten aranyérmesek lettek a hétvégén rendezett, kizárólag nőknek meghirdetett Championship Openen, ami ugyancsak világbajnoki színvonalú verseny volt. Szerdán a Magyar Sportok Házában értékelték a 19 éves harcosok a lassan záruló esztendőt, s a Magyar Nemzetnek külön is nyilatkoztak.

Márton Luana idén két vb-aranyat is szerzett. Fotó: World Taekwondo

Boldog Márton ikrek

Szerencsére jól sikerült ez az évünk, nagyon boldogok vagyunk

– összegzett Márton Viviana, aki 18 évesen a csúcsra ért a párizsi olimpián, az idei világbajnokságon pedig ezüstérmet szerzett. – Az elején akadt egy kis hiányérzetem, de kis idő elteltével nem rágódom ezen. Egy ezüstérem is nagyon értékes és fontos, elégedett vagyok így is.

Talán kevesen tudják, hogy ikertestvére, Luana világbajnokként maradt le a 2024-es olimpiai szereplésről, ám edzőpartnerként segítette Vivianát. Ország-világ láthatta, hogy őszintén örült testvére sikerének. Idén ő jutott magasabbra egy lépcsőfokkal, történelmet írt újabb vb-aranyával.

Ugyanakkor az sem mindennapos, hogy egy testvérpár tagjai egyaránt a dobogón végezzenek, s ez idén duplán sikerült nekik.

– Nagy motivációt ad, hogy mindketten sikeresek legyünk. Pont a vb után két héttel rendezték a női világbajnokságot, s mindkettőn nagyon jó eredményeket értünk el. Szerettük volna megmutatni, megérte a rengeteg munka, amit elvégeztünk – mondta Márton Luana, aki egyúttal köszönetet mondott finn edzőnőjüknek, Suvi Mikkonennek.

Teljes az összhang a Márton ikrek és Suvi Mikkonen között. Fotó: Magyar Taekwondo Szövetség

Lesz-e testvérharc?

Adódik a kérdés, mi lesz, ha a sors furcsa fintora folytán egyszer egymással találják szemben magukat a szőnyegen a Márton ikrek.

– Régóta eldöntöttük, nem indulunk azonos súlycsoportban. Olimpián amúgy is adott súlycsoportban egy nemzetből csak egy tekvandós indulhat. Mivel mindketten győzni akarunk, két aranyérem a célunk, illetve nem is szeretünk egymás ellen verekedni.

Ezért én idén lementem 62 kilogrammba, Luana pedig idén 67-ben indult. Még van három évünk, hogy megnézzük, hogyan haladunk, mi áll közelebb hozzánk. Van időnk választani, melyikünk melyik súlycsoportban veszi célba Los Angelest – árulta el Viviana, miért szerepeltek két különböző súlycsoportban.