Egy hatalmas ország bukhatja el az olimpiát, ez Magyarországnak esélyt adhatna

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által nemrég közzétett 2024-es tesztadatokról szóló jelentés részletezi, az ázsiai óriás harmadik éve egymás után vezeti a globális szabálysértési listát, ami veszélyeztetheti a 2036-os nyári olimpia megrendezésének esélyeit. A doppingolás annak ellenére árnyékolja be a 1,5 milliárd lakosú India sportját, hogy szigorított az ellenőrzéseken.
A WADA által készített dokumentumból kiderül, hogy az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség 2024-ben összesen 7113 vizelet- és vérmintát gyűjtött, amelyek közül 260 pozitív eredményt adott.
Sportágak szerinti bontásban az atlétika tette ki a legtöbb pozitív esetet 2024-ben, 76-tal, ezt követte a súlyemelés 43-mal és a birkózás 29-cel.
India ezekkel a számokkal megelőzi Franciaországot, amely a második legtöbb pozitív esettel (91) rendelkező ország. A további sorrend: Olaszország (85), Oroszország és az Egyesült Államok (76-76), Németország (54), Kína (43). Magyarországon a jelentés 1814 vizsgálat mellett öt pozitív esetet tárt fel.
Van magyarázat India számaira
Az olimpiai témára szakosodott Inside the Games oldal lehetőséget adott arra, hogy az indiaiak reagáljanak. Az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség azt állítja, hogy ez az első hely nem a doppingkultúra növekedését tükrözi, hanem egy olyan rendszer munkáját, amely több olyan vétkest fog el, akik korábban átsiklottak. A 2024-es év eredményei a fokozott tesztelésnek, a szélesebb körű megfigyelésnek és a pontosabb felderítési módszereknek köszönhetők.
A tesztek száma a 2019-es 4004-ről emelkedett 7113-ra. Ami pedig nagy előrelépés, 2025. december 16-ig 7068 tesztet végeztek el, és a korábbihoz képest kevesebb mint a felére, 110-re csökkent a pozitív esetek száma.
