Egy hatalmas ország bukhatja el az olimpiát, ez Magyarországnak esélyt adhatna

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által nemrég közzétett 2024-es tesztadatokról szóló jelentés részletezi, az ázsiai óriás harmadik éve egymás után vezeti a globális szabálysértési listát, ami veszélyeztetheti a 2036-os nyári olimpia megrendezésének esélyeit. A doppingolás annak ellenére árnyékolja be a 1,5 milliárd lakosú India sportját, hogy szigorított az ellenőrzéseken.

A gerelyhajító Neeraj Chopra (balra) olimpiai ezüstérmet szerzett a doppingolással sújtott Indiának Párizsban (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A WADA által készített dokumentumból kiderül, hogy az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség 2024-ben összesen 7113 vizelet- és vérmintát gyűjtött, amelyek közül 260 pozitív eredményt adott.

Sportágak szerinti bontásban az atlétika tette ki a legtöbb pozitív esetet 2024-ben, 76-tal, ezt követte a súlyemelés 43-mal és a birkózás 29-cel.

India ezekkel a számokkal megelőzi Franciaországot, amely a második legtöbb pozitív esettel (91) rendelkező ország. A további sorrend: Olaszország (85), Oroszország és az Egyesült Államok (76-76), Németország (54), Kína (43). Magyarországon a jelentés 1814 vizsgálat mellett öt pozitív esetet tárt fel.

The World Anti-Doping Agency has published its 2024 Testing Figures Report, which reveals, among other things, a 3.2% increase in the global number of samples analysed and a stable positive rate, with India positioned as the country with the most doping cases… — insidethegames (@insidethegames) December 26, 2025

Van magyarázat India számaira

Az olimpiai témára szakosodott Inside the Games oldal lehetőséget adott arra, hogy az indiaiak reagáljanak. Az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség azt állítja, hogy ez az első hely nem a doppingkultúra növekedését tükrözi, hanem egy olyan rendszer munkáját, amely több olyan vétkest fog el, akik korábban átsiklottak. A 2024-es év eredményei a fokozott tesztelésnek, a szélesebb körű megfigyelésnek és a pontosabb felderítési módszereknek köszönhetők.