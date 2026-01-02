olimpiaIndiarendezésdoppingolás

Egy hatalmas ország bukhatja el az olimpiát, ez Magyarországnak esélyt adhatna

Komoly akadályba ütközhet India esetleges olimpiai rendezésre vonatkozó kandidálása. A legnépesebb ország ugyanis továbbra is a doppingolással legsúlyosabban fertőzött állam. A most közzétett 2024-es adatok alapján az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség összesen 7113 vizelet- és vérmintát gyűjtött, amelyek közül 260 pozitív eredményt adott. Az ázsiai óriás a 2030-as Nemzetközösségi Játékok megrendezésére készül, amely az előszobája lenne a 2036-os olimpiai játékok megrendezésére irányuló törekvéseinek.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 02. 12:45
A doppingolás miatt fejre állhat az indiaiak elképzelése (Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Ciftci)
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által nemrég közzétett 2024-es tesztadatokról szóló jelentés részletezi, az ázsiai óriás harmadik éve egymás után vezeti a globális szabálysértési listát, ami veszélyeztetheti a 2036-os nyári olimpia megrendezésének esélyeit. A doppingolás annak ellenére árnyékolja be a 1,5 milliárd lakosú India sportját, hogy szigorított az ellenőrzéseken.

A gerelyhajító Neeraj Chopra (balra) olimpiai ezüstérmet szerzett a doppingolással sújtott Indiának Párizsban, olimpia, India, doppingolás
A gerelyhajító Neeraj Chopra (balra) olimpiai ezüstérmet szerzett a doppingolással sújtott Indiának Párizsban (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A WADA által készített dokumentumból kiderül, hogy az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség 2024-ben összesen 7113 vizelet- és vérmintát gyűjtött, amelyek közül 260 pozitív eredményt adott. 

Sportágak szerinti bontásban az atlétika tette ki a legtöbb pozitív esetet 2024-ben, 76-tal, ezt követte a súlyemelés 43-mal és a birkózás 29-cel. 

India ezekkel a számokkal megelőzi Franciaországot, amely a második legtöbb pozitív esettel (91) rendelkező ország. A további sorrend: Olaszország (85), Oroszország és az Egyesült Államok (76-76), Németország (54), Kína (43). Magyarországon a jelentés 1814 vizsgálat mellett öt pozitív esetet tárt fel. 

Van magyarázat India számaira

Az olimpiai témára szakosodott Inside the Games oldal lehetőséget adott arra, hogy az indiaiak reagáljanak. Az Indiai Nemzeti Doppingellenes Ügynökség azt állítja, hogy ez az első hely nem a doppingkultúra növekedését tükrözi, hanem egy olyan rendszer munkáját, amely több olyan vétkest fog el, akik korábban átsiklottak. A 2024-es év eredményei a fokozott tesztelésnek, a szélesebb körű megfigyelésnek és a pontosabb felderítési módszereknek köszönhetők. 

A tesztek száma a 2019-es 4004-ről emelkedett 7113-ra. Ami pedig nagy előrelépés, 2025. december 16-ig 7068 tesztet végeztek el, és a korábbihoz képest kevesebb mint a felére, 110-re csökkent a pozitív esetek száma.

Vészjósló doppingolás

Az ázsiai ország a 2030-as Nemzetközösségi Játékok megrendezésére készül, amely az előszobája lenne a 2036-os olimpiai játékok megrendezésére irányuló törekvéseinek. 

A doppingolás ténye és elterjedtsége azonban komoly akadályt jelenthet a Föld legnépesebb államának. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság már kifejezte aggodalmát a kérdéssel kapcsolatban az indiai küldöttséggel Lausanne-ban tartott nyári találkozóján, amelyet az Indiai Olimpiai Szövetség elnöke, PT Usha és sportminisztere, Harsh Sanghavi vezetett.

Esély Magyarországnak is?

A következő két olimpiai házigazdája már ismert (2028: Los Angeles, 2032: Brisbane), a 2036-os játékokra pedig az új rendszerben nem pályázni kell, hanem előzetes egyeztetési folyamat útján eljutni oda, hogy a NOB felkérje a jelentkezőt. Magyarország legutóbb a 2024-es nyári olimpia megrendezésére kandidált, de a pályázatot 2017-ben visszavonták.

 

