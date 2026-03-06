Pénteken és szombaton is túlnyomóan derült, száraz idő várható a HungaroMet előrejelzése szerint, tehát napközben már akár edzeni is lehet majd a szabadban, de ha sokáig maradna kint, kabátot azért vigyen.
Mínuszokra is számíthatunk a hétvégén, mutatjuk a részleteket
Itt a hétvégi időjárás-jelentés.
Hozzáfűzik, az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +3 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 Celsius-fok között valószínű.
Ha még többet szeretne tudni a hétvégén várható időjárásról, ebben a cikkben hosszabban is írtunk róla.
