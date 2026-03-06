queen of chessfilmmagyarországszovjetuniópolgár juditmádl ildikó

Mádl Ildikó kritizálja a Polgár Juditról készült Queen of Chess filmet

Támadás a királynő ellen. Igen, egészen tömören így minősíthetjük a „negyedik lány”, Mádl Ildikó közleményét, amelyben a Polgár Juditról készült nagy sikerű Queen of Chess című életrajzi film – szerinte – aggályos, a tényeknek ellentmondó részleteiről rántja le a leplet. A probléma nem új keletű: a magyar női sakkválogatott győzelme az 1988-as és az 1990-es sakkolimpián alapvetően a Polgár lányok diadalaként vonult be nem csupán a magyar, hanem az egyetemes sporttörténelembe, miközben a csapat négy főből állt, s Mádl Ildikó nem tartalékként, hanem olykor hősies főszereplőként vette ki a részét a két aranyéremből.

Novák Miklós
2026. 03. 06. 12:35
Mádl Ildikó sakkozóként nem fogadja el a pontatlanságokat még egy filmben sem
Mádl Ildikó sakkozóként nem fogadja el a pontatlanságokat még egy filmben sem Fotó: MTI/Beliczay László
A Queen of Chess nagyon betalált. Részben Garri Kaszparovnak köszönhetően, tegyük hozzá. Mert Polgár Judit, a Polgár család élete, sikertörténete valóban megfilmesítés után kiáltott, ám a producer és a rendező kiváló üzleti érzékkel szőtte bele a Netflixen futó filmbe a Kaszparovval vívott párharcot. Ami azonban inkább csak egy érdekes epizód Polgár Judit pályafutásában. Polgár Judit nem attól vált legendává, a női sakkozás valaha élt legjobb játékosa, helyesebben a sakkozás valaha élt legjobb női játékosa lett. Hanem a fantasztikus eredményeinek köszönhetően. Hogy a férfiak között Európa-bajnoki harmadik helyezett, világbajnokjelölt, kétszeres olimpiai ezüstérmes, az „egyéb” sikerekről, tornagyőzelmekről nem is szólva. S persze a felsorolásból hiba lenne kihagyni a még szinte kislányként aratott két olimpiai aranyérmet a szaloniki (1988), majd az újvidéki (1990) sakkolimpián. Két nővére, Zsuzsa és Zsófia, valamint Mádl Ildikó csapattársaként.

A sakkolimpián kétszeres aranyérmes magyar női sakkcsapat (jobbról): Polgár Zsuzsa, Polgár Judit, Polgár Zsófia és Mádl Ildikó
A sakkolimpián kétszeres aranyérmes magyar női sakkcsapat (jobbról): Polgár Zsuzsa, Polgár Judit, Polgár Zsófia és Mádl Ildikó (Fotó: MTI/Németh György)

E két aranyat leegyszerűsítve sokan és gyakran a Polgár nővérek diadalaként emlegetik. Megfeledkezve Mádl Ildikó érdemeiről. Amit ő érthetően okkal sérelmez. 

A Queen of Chess film nem hallgatja el Mádl Ildikó szerepét, de ő nem éri be ennyivel, a Magyar Sakkszövetség honlapján „Queen of Chess, hiteles információk a negyedik lánytól” cím alatt közzétett közleményében nem csupán olyan részleteket kifogásol, amelyek szerinte pontatlanul szerepelnek a filmben, hanem olyanokat is, amelyet kimaradtak belőle.

Tompa János trükkje, Mádl Ildikó vállalta a játékot a szovjetek ellen

Mielőtt idéznénk Mádl Ildikó szavait, a helyzet megértése végett a táblasorrend szerint a szaloniki olimpián Polgár Zsuzsa, Polgár Judit, Mádl Ildikó és Polgár Zsófia alkotta a magyar női csapatot, amelyet szövetségi kapitányként Tompa János irányított. Magyarország roppant szoros versenyben, a Szovjetuniót fél ponttal megelőzve végzett az első helyen.

Mádl Ildikó szerint hiba, hogy a filmben nem szerepel az ötödik fordulóban játszott Magyarország–Szovjetunió mérkőzés. Aminek felelevenítésére Tompa Jánost kértük fel, aki kulisszatitokkal is szolgált.

– A mérkőzések reggelén a versenybíróságnak borítékban mindig le kellett adni az adott napra érvényes táblasorrendet. Helyesebben, ha valaki ezt nem tette meg, az automatikusan azt jelentette, hogy az adott válogatott az alapcsapattal, tehát az első három táblára nevezett sakkozóval áll ki. Én az ötödik forduló előtt is leadtam a borítékot, amiből a szovjetek arra következtethettek, hogy Mádl Ildikó ezúttal is kimarad.

Tragikus mellékszál ugyanis, hogy a második forduló után értesültünk arról, hogy lldikó vőlegénye, egyben edzője, Perényi Béla útban Görögország felé halálos balesetet szenvedett. Ildikó elképesztő lelkierőről tett tanúbizonyságot, ő állt elém azzal, hogy két kihagyott forduló után vállalja a játékot a szovjetek ellen.

Akik az apró cselemnek köszönhetően nem tudtak készülni ellene, csak közvetlenül a mérkőzés előtt szembesültek azzal, hogy Mádl Ildikó játszik – mesélte Tompa János.

S a csattanó: Polgár Zsuzsa és Polgár Judit remizett, Mádl Ildikó viszont legyőzte Lityinszkaját, így vertük meg a Szovjetuniót 2-1-re, ami természetesen fontos, szinte nélkülözhetetlen eleme volt a végső sikernek.

Queen of Chess. Polgár Judit szimultánt ad az ő nevét viselő világsakkfesztiválon a Nemzeti Galériában
Queen of Chess. Polgár Judit szimultánt ad az ő nevét viselő világsakkfesztiválon a Nemzeti Galériában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Polgár Judit fantasztikusan játszott, de nem csak a Polgár lányok diadala

Mádl Ildikó szerint a filmben erre is ki kellett volna térni. Lelke rajta. Azt is sérelmezi továbbá, hogy a film azt sugallja, miszerint a hajrában ő már lemondott az aranyról és beérte volna az ezüsttel, továbbá mintha Polgár Zsófiával hasonló teljesítményt nyújtott volna, miközben szakmailag az ő produkciója egyértelműen erősebb volt. A legjobban azonban talán a filmben elhangzó alábbi mondat fáj neki:

Csoda kéne, hogy a Polgár lányok elvegyék a szovjetektől az aranyérmet.

Mádl Ildikó ehhez a következőket fűzi hozzá:

Nos, a magyar csapat vette el a szovjetektől az aranyérmet. A Polgár lányok soha nem győzték le a szovjeteket, ezen az olimpián a magyar válogatott győzte le őket. 1990-ben az újvidéki olimpián viszont a Polgár lányok vesztettek a szovjet nők ellen, de Magyarország onnan is hazahozta az aranyat. Judit fantasztikusan játszott Szalonikiben, teljesítménye önmagáért beszél! Ezt a szenzációt az sem halványítaná el, ha a dokumentumfilm hitelesen mutatná be az eseményeket.

 

A magyar sakkozás kiemelkedő sikere a két női aranyérem

Az 1990-es sakkolimpia már egy újabb fejezet. Ahol Mádl Ildikó már negyedik táblásként egészen a tizenkettedik fordulóig várt arra, hogy végre játéklehetőséget kapjon (már nem Tompa Jánostól). Nem alaptalan feltételezés, addig azért nem játszott, hogy a diadal csak a Polgár lányoké legyen. A hajrában azért került be mégis a csapatba, hogy a kudarcban – mert az ezüst akkor már annak számított volna – ő is osztozzon. Caissa, a sakkozás istennője azonban másként rendelkezett. A magyar női csapat végül címét megvédve ismét diadalmaskodott.

A két győzelem a magyar sakkozás aranyoldalaira kívánkozik. Mádl Ildikó kifogásai érthetőek. A sakk a maga logikájával nem tűri el a legcsekélyebb pontatlanságot sem. Ám a mostani közlemény talán nem a leghelyesebb, de legalábbis nem a legcélravezetőbb módja annak, hogy a maga igazát hangsúlyozza.

Természetesen örömmel helyt adnánk Polgár Judit reakciójának Mádl Ildikó véleményéről. Cikkünk publikálásáig azonban nem tudtunk kapcsolatba lépni vele, írásban elküldött kérdésünkre még nem kaptunk választ.

Polyánszky Zoltán: A vitának normális kereteken belül helye van

Mádl Ildikó közleménye a Magyar Sakkszövetség honlapján jelent meg. Megkérdeztük Polyánszky Zoltán elnököt, miért adott teret a nagymesternő véleményének és mi a személyes véleménye a polémiáról.

– A szövetségnek nem feladata egy sportolók közötti vitában igazságot tenni olyan ügyben, amelynek az előidézésben nem volt szerepe. Az 1988-as eseményeket az érintetteknek kell megvitatniuk. Ugyanakkor, ha egy olimpiai bajnok azt kéri, hogy közleményt tehessen közzé a szövetség honlapján egy nagy nyilvánossággal járó ügyben, mint amilyen ez a film, azt nincs okunk visszautasítani, és nem is lett volna helyes. Természetesen, ha Polgár Judit válaszközleményt szeretne publikálni a Szövetség felületein, arra lehetőség van, sőt, ezt külön fel is ajánlottam neki – indokolta a szövetség eljárását Polyánszky Zoltán.

A Magyar Sakkszövetség elnöke korábban szintén a szövetség honlapján megjelent írásban méltatta a Polgár Juditról szóló filmet. Mádl Ildikó kritikájáról a következőket mondta:

– Az éremnek két oldala van. Egyrészt Judit életéről készült egy életrajzi karakterű film, ami önmagában nagyon nagy dolog. A film nem a karrierút bemutatásának teljességére törekszik, hanem Juditnak a példaképével való küzdelméből csinál egy jó sztorit. A forgatókönyvírónak és a rendezőnek megvan az a szabadsága, hogy az események, tények közül azokat használja fel, amelyek szolgálják a sztori bemutatását, és elhagyjon olyanokat, amelyek a sztori bemutatása vagy erősítése szempontjából nem relevánsak. Egy dokumentumfilmben tényeket megmásítani természetesen nem lehet, de válogatni közülük, illetve felerősíteni, megvilágításba helyezni, az az alkotói szabadság része. A másik oldalon lehetnek olyan szereplők, akik részei voltak a filmben bemutatott eseményeknek, és akiket zavarhat ez a válogatás, ez a megvilágítás, hiányolhatnak dolgokat, kifogásolhatnak hangsúlyokat, és általánosságban is joguk van vitatni a sportággal kapcsolatban megjelenő tartalmakat. Mádl Ildikó, akit nemcsak kiváló sportolóként, de kiváló emberként is ismerünk a sportágban, ezt most megtette. Ilyen van, és igen, ez egy vita, de abszolút a normális világunk keretein belül van.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

