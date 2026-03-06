Mádl Ildikó kritizálja a Polgár Juditról készült Queen of Chess filmet

Polyánszky Zoltán: A vitának normális kereteken belül helye van Mádl Ildikó közleménye a Magyar Sakkszövetség honlapján jelent meg. Megkérdeztük Polyánszky Zoltán elnököt, miért adott teret a nagymesternő véleményének és mi a személyes véleménye a polémiáról. – A szövetségnek nem feladata egy sportolók közötti vitában igazságot tenni olyan ügyben, amelynek az előidézésben nem volt szerepe. Az 1988-as eseményeket az érintetteknek kell megvitatniuk. Ugyanakkor, ha egy olimpiai bajnok azt kéri, hogy közleményt tehessen közzé a szövetség honlapján egy nagy nyilvánossággal járó ügyben, mint amilyen ez a film, azt nincs okunk visszautasítani, és nem is lett volna helyes. Természetesen, ha Polgár Judit válaszközleményt szeretne publikálni a Szövetség felületein, arra lehetőség van, sőt, ezt külön fel is ajánlottam neki – indokolta a szövetség eljárását Polyánszky Zoltán. A Magyar Sakkszövetség elnöke korábban szintén a szövetség honlapján megjelent írásban méltatta a Polgár Juditról szóló filmet. Mádl Ildikó kritikájáról a következőket mondta: – Az éremnek két oldala van. Egyrészt Judit életéről készült egy életrajzi karakterű film, ami önmagában nagyon nagy dolog. A film nem a karrierút bemutatásának teljességére törekszik, hanem Juditnak a példaképével való küzdelméből csinál egy jó sztorit. A forgatókönyvírónak és a rendezőnek megvan az a szabadsága, hogy az események, tények közül azokat használja fel, amelyek szolgálják a sztori bemutatását, és elhagyjon olyanokat, amelyek a sztori bemutatása vagy erősítése szempontjából nem relevánsak. Egy dokumentumfilmben tényeket megmásítani természetesen nem lehet, de válogatni közülük, illetve felerősíteni, megvilágításba helyezni, az az alkotói szabadság része. A másik oldalon lehetnek olyan szereplők, akik részei voltak a filmben bemutatott eseményeknek, és akiket zavarhat ez a válogatás, ez a megvilágítás, hiányolhatnak dolgokat, kifogásolhatnak hangsúlyokat, és általánosságban is joguk van vitatni a sportággal kapcsolatban megjelenő tartalmakat. Mádl Ildikó, akit nemcsak kiváló sportolóként, de kiváló emberként is ismerünk a sportágban, ezt most megtette. Ilyen van, és igen, ez egy vita, de abszolút a normális világunk keretein belül van.