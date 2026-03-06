Mádl Ildikó kritizálja a Polgár Juditról készült Queen of Chess filmet

A Queen of Chess nagyon betalált. Részben Garri Kaszparovnak köszönhetően, tegyük hozzá. Mert Polgár Judit, a Polgár család élete, sikertörténete valóban megfilmesítés után kiáltott, ám a producer és a rendező kiváló üzleti érzékkel szőtte bele a Netflixen futó filmbe a Kaszparovval vívott párharcot. Ami azonban inkább csak egy érdekes epizód Polgár Judit pályafutásában. Polgár Judit nem attól vált legendává, a női sakkozás valaha élt legjobb játékosa, helyesebben a sakkozás valaha élt legjobb női játékosa lett. Hanem a fantasztikus eredményeinek köszönhetően. Hogy a férfiak között Európa-bajnoki harmadik helyezett, világbajnokjelölt, kétszeres olimpiai ezüstérmes, az „egyéb” sikerekről, tornagyőzelmekről nem is szólva. S persze a felsorolásból hiba lenne kihagyni a még szinte kislányként aratott két olimpiai aranyérmet a szaloniki (1988), majd az újvidéki (1990) sakkolimpián. Két nővére, Zsuzsa és Zsófia, valamint Mádl Ildikó csapattársaként.
E két aranyat leegyszerűsítve sokan és gyakran a Polgár nővérek diadalaként emlegetik. Megfeledkezve Mádl Ildikó érdemeiről. Amit ő érthetően okkal sérelmez.
A Queen of Chess film nem hallgatja el Mádl Ildikó szerepét, de ő nem éri be ennyivel, a Magyar Sakkszövetség honlapján „Queen of Chess, hiteles információk a negyedik lánytól” cím alatt közzétett közleményében nem csupán olyan részleteket kifogásol, amelyek szerinte pontatlanul szerepelnek a filmben, hanem olyanokat is, amelyet kimaradtak belőle.
Tompa János trükkje, Mádl Ildikó vállalta a játékot a szovjetek ellen
Mielőtt idéznénk Mádl Ildikó szavait, a helyzet megértése végett a táblasorrend szerint a szaloniki olimpián Polgár Zsuzsa, Polgár Judit, Mádl Ildikó és Polgár Zsófia alkotta a magyar női csapatot, amelyet szövetségi kapitányként Tompa János irányított. Magyarország roppant szoros versenyben, a Szovjetuniót fél ponttal megelőzve végzett az első helyen.
Mádl Ildikó szerint hiba, hogy a filmben nem szerepel az ötödik fordulóban játszott Magyarország–Szovjetunió mérkőzés. Aminek felelevenítésére Tompa Jánost kértük fel, aki kulisszatitokkal is szolgált.
