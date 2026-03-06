mircea lucescuromániaMarius Corbutörökországferencváros

Romániában ledöbbentek a Ferencváros labdarúgójának behívója miatt

A román labdarúgó-válogatott még kijuthat a nyári világbajnokságra, ehhez a pótselejtezőben két párharcot kellene megnyernie. Mircea Lucescu szövetségi kapitány megnevezett egy előzetes listát, hogy a légiósok közül kikre számít, és a román média szerint a szakvezető két nagy meglepetéssel szolgált. Az egyik az, hogy a Ferencváros játékosa, Marius Corbu is rajta van a listán.

Marius Corbu, a Ferencváros (b) és Fran Brodic, az Újpest játékosa az NB I 21. fordulójában játszott Ferencváros–Újpest mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. február 7-én. Ferencváros nyert 3-0-ra Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A román válogatottra nehéz feladat vár. A pótseletezőben március 26-án a török nemzeti csapat ellen Isztambulban lép pályára, s ha megnyeri a meccset, akkor öt nappal később a Szlovákia–Koszovó párharc győztese ellen játssza a sorsdöntő mérkőzést, ugyancsak idegenben. Mircea Lucescu szövetségi kapitány pénteken bejelentette a Törökország–Románia mérkőzésre meghívott külföldi játékosok előzetes listáját, és a ProSport arról ír, hogy a szakvezető két nagy meglepetéssel szolgált Ioan Vermesan, a Verona 19 esztendős csatára és Marius Corbu, a Ferencváros 23 éves középpályása behívásával. Még egyikük sem szerepelt a román válogatottban.

Marius Corbu, a Ferencváros játékosa bemutatkozhat a román válogatottban
Marius Corbu, a Ferencváros játékosa bemutatkozhat a román válogatottban. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

A román lap megemlíti, hogy Corbu a jelenlegi szezon első felében 18 alkalommal lépett pályára a ciprusi bajnokságban az APOEL Nicosia színeiben, ezeken négy gólt szerzett és hat gólpasszt adott. Magyarországon viszont még csak három mérkőzésen játszott, ezeken nem szerzett gólt, és gólpasszt sem adott. Corbu január 26-án lett a Fradi játékosa, de korábban már játszott Magyarországon, a Puskás Akadémia csapatában. Magyar állampolgársággal is rendelkezik.

Marius Corbu a Ferencváros csapatából lehet először román válogatott

A külföldiek előzetes listáján van többek között a kapus Ionut Radu (Celta de Vigo, Spanyolország, 7 válogatottság/0 gól), a védő Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, Spanyolország, 36/2), Radu Dragusin (Tottenham, Anglia, 27/1), a középpályás Marius Marin (Pisa, Olaszország, 35/0), Razvan Marin (AEK Athén, Görögország, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, Kína, 84/15) és Dennis Man (PSV, Hollandia, 43/11), a csatár Louis Munteanu (DC United | USA, 4/2) és Denis Dragus (Gaziantep FK, Törökország, 27/7).

