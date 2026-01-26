Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

A Fradi az ETO elleni vereség után fontos bejelentést tett

Az FTC hétfőn a hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta a ciprusi APOEL-től a Puskás Akadémia korábbi játékosát, Marius Corbut. A román–magyar állampolgárságú középpályásra fontos szerep hárulhat a magyar bajnoknál, miután Tóth Alex a télen a Bournemouth-hoz igazolt. Mindeközben a másik téli érkező, Franko Kovacevic hamarosan magyar állampolgárságot kaphat a nagymamája révén.

Franko Kovacevic már az első meccsén betalált az FTC színeiben
Franko Kovacevic már az első meccsén betalált az FTC színeiben Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros felemás hetet hagyott mögött, csütörtökön még a görög Panathianikosz ellen 1-1-es döntetlent ért el az Európa-ligában, majd három nappal később simán, 3-1 arányban kikapott az éllovas ETO-tól az NB I első tavaszi fordulójában. A Fradi hátránya már négy pont a győriekkel szemben, így nem véletlen a szurkolók dühe a vasárnapi teljesítmény miatt. Ha az FTC vezetősége a drukkereket teljes mértékben nem is tudja kiengesztelni, de hétfőn újabb játékos leigazolását jelentette be, a román–magyar kettős állampolgárságú Marius Corbu érkezett a zöld-fehérekhez a ciprusi APOEL-től.

A középpályás Marius Corbu Ciprusról igazolt az FTC-hez
A középpályás, Marius Corbu Ciprusról igazolt az FTC-hez. Forrás: Fradi.hu

 

Megvan az FTC negyedik érkezője is januárban

A 23 éves, csángó származású középpályás már 17 évesen bemutatkozott a Csíkszereda felnőttcsapatában. 2020-ban szerződtette őt a Puskás Akadémia együttese, ahol először a második csapatban kapott lehetőséget. 2020 augusztusában debütált a felcsútiak felnőtt gárdájában, az Újpest elleni 3-2-es hazai győzelem alkalmával – írja a Ferencváros klubhonlapja. Corbu összesen 112 alkalommal lépett pályára a Puskás Akadémia színeiben, tagja volt a 2021-es ezüstérmes és a 2022-es bronzérmes csapatnak.

A középpályás 2024-ben igazolt a ciprusi APOEL-hez, a mostani idényben 18 bajnokin négy találatot és hat gólpasszt jegyzett a ciprusi élvonalban. A ciprusi bajnokság hatodik helyezettjénél Corbu alapembernek számított, a 18 pályára lépéséből 16-szor is kezdett. 

Az már más kérdés, hogy a 2023-ban bajnok, a 2010-es években kétszer Bajnokok Ligája csoportkörös, egyszer pedig BL-negyeddöntős klub hanyatlása mögött mi állhat. A nicosiai együttes hátránya 12 pont az éllovas Omonia Nicosiával szemben 18 lejátszott meccs után.

Corbu Romániában pályára lépett már az U21-es válogatott színeiben, a felnőttválogatott bő keretébe is bekerült már, de ott még nem lépett pályára.

A Fradi a januári átigazolási időszakban már leigazolta az argentin Mariano Gómezt a védelembe, míg a támadósorba a holland Elton Acolatse és a horvát Franko Kovacevic érkezett, utóbbi az ETO ellen egyből eredményes is volt. A nagy költekezés pedig nem véletlen, miután Varga Barnabás az AEK Athénhoz, míg Tóth Alex a Bournemouth-hoz igazolt. Corbu utóbbi pótlására is érkezhetett a zöld-fehérekhez.

Indul a honosítás az FTC-nél?

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Kovacevic a nagymamája révén magyar gyökerekkel rendelkezik, ezt a ziccert pedig a Fradi nem szeretné kihagyni. A magyar sportsajtó hétfőn írta meg, hogy a klubnál napirenden van Kovacevicnek a magyar állampolgárság megszerzése, ami a Magyar Labdarúgó-szövetség magyarszabálya miatt is lehet fontos. S ebben az esetben nagy eséllyel Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója sem lesz a Fradi játékosa, hiszen Vargát egy „magyarral” pótolhatják – Kovaceviccsel. 


 

