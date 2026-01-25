Kovacevic bemutatkozott a Fradi-tábornak, ám a Győr kiütötte a bajnokot

A ferencvárosi szurkolók egész héten azon morfondíroztak, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex hiányában miként lesz sikeres a győriek elleni rangadón csapatuk. A Fradi azonban nem kesergett, hanem olyan csapattal állt ki, amelyben nemcsak a két új csatár, Elton Acolatse és Franko Kovacevic kapott helyet, hanem még az ötmagyaros ajánlást is betartotta – Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Madarász, Kanikovszky, Ötvös, Nagy B. – Kovacevic, Acolatse –, sőt, Madarász révén még az előírt fiatal magyar játékos is volt Robbie Keane csapatában. A Győr kezdőcsapatában viszont nem volt semmilyen meglepetés – Megyeri – Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj – Gavric, Vingler, Vitális – Bumba, Schön – Benbouali –, sőt, szinte ugyanaz a tizenegy futott ki a pályára, mint az utolsó decemberi, Puskás Akadémia elleni bajnokin.

Franko Kovacevic góllal mutatkozott be a Fradi-tábornak, ám ez nem ért pontot a bajnoknak Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi–Győr összecsapás történelmi múltra tekint vissza

A sokak szemében aranycsatának tartott FTC-ETO a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen a két csapat már a 138. élvonalbeli találkozóját vívta vasárnap.

az örökmérleg: 66 fővárosi győzelem, 35 döntetlen és 36 győri siker

az előző nyolc NB I-es meccsen 5 FTC-győzelem, 3 döntetlen

a győrieknek bajnokin legutóbb közel 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1-0), ezzel megszerezték negyedik bajnoki aranyérmüket.

Az elmúlt években a Magyar Kupában is összekerült a két zöld-fehér gárda, 2022-ben 4-1-re, tavaly februárban hosszabbítás után 4-3-ra nyertek a ferencvárosiak. Az ETO tehát 2025-ben négyből 3 tétmeccsen alulmaradt az FTC-vel szemben. Robbie Keane együttese ősszel többször kapott ki az NB I-ben a Groupama Arénában (4), mint ahányszor nyert (3), míg a győriek idegenben a legtöbb gólt szerezték, azaz igencsak izgalmas összecsapást ígért a rangadó.

Elton Acolatse sem tudott segíteni a Fradin, Vitálisék simán nyertek a rangadón Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Az első félidőben csak helyzetekig, míg a másodikban már gólokig is eljutottak a csapatok

Sem a Fradi, sem pedig az ETO nem várt sokáig, nem próbálták meg felmérni egymást, hanem azonnal egymásnak estek. Az első gólszerzési lehetőség az egyik újonnan érkezett támadó, Acolatse nevéhez fűződött, ám Megyeri védte a lövését. A másik oldalon Benbouali hagyta ki a kihagyhatatlant, ugyanis a csatár lövését Gróf Dávid földöntúli bravúrral hárította. A 14. percben aztán Nagy tisztázott a Fradi gólvonaláról, azaz az első húsz percben egyértelműen a győriek játszottak veszélyesebben.