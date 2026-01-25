fradiNB Irangadógyőrfranko kovacevicbumbabenbouali

Kovacevic bemutatkozott a Fradi-tábornak, ám a Győr kiütötte a bajnokot

Elton Acolatse és Franko Kovacevic is azonnal bekerült a Ferencváros kezdőjébe a listavezető ETO elleni rangadón, és a szlovén Celjétől érkezett horvát támadó azonnal góllal tudatosította, bizony átveszi Varga Barnabás elhagyott trónját. Ám a Fradi végül pontot sem tudott szerezni, ugyanis 3-1-re nyertek a győriek, akik ezzel nemcsak visszavették a vezetést a bajnoki tabellán, hanem növelték az előnyüket a Paks előtt, amely a jövő héten létfontosságú meccset játszik a Ferencvárossal.

Molnár László
2026. 01. 25. 20:19
Hiába szerezte meg a vezetést a Fradi, végül a Győr simán elvitte a három pontot az Üllői útról Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A ferencvárosi szurkolók egész héten azon morfondíroztak, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex hiányában miként lesz sikeres a győriek elleni rangadón csapatuk. A Fradi azonban nem kesergett, hanem olyan csapattal állt ki, amelyben nemcsak a két új csatár, Elton Acolatse és Franko Kovacevic kapott helyet, hanem még az ötmagyaros ajánlást is betartotta – Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Madarász, Kanikovszky, Ötvös, Nagy B. – Kovacevic, Acolatse –, sőt, Madarász révén még az előírt fiatal magyar játékos is volt Robbie Keane csapatában. A Győr kezdőcsapatában viszont nem volt semmilyen meglepetés – Megyeri – Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj – Gavric, Vingler, Vitális – Bumba, Schön – Benbouali –, sőt, szinte ugyanaz a tizenegy futott ki a pályára, mint az utolsó decemberi, Puskás Akadémia elleni bajnokin.

Franko Kovacevic góllal mutatkozott be a Fradi-tábornak, ám ez mem ért pontot a bajnoknak
Franko Kovacevic góllal mutatkozott be a Fradi-tábornak, ám ez nem ért pontot a bajnoknak     Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A Fradi–Győr összecsapás történelmi múltra tekint vissza

A sokak szemében aranycsatának tartott FTC-ETO a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen a két csapat már a 138. élvonalbeli találkozóját vívta vasárnap. 

  • az örökmérleg: 66 fővárosi győzelem, 35 döntetlen és 36 győri siker
  • az előző nyolc NB I-es meccsen 5 FTC-győzelem, 3 döntetlen
  • a győrieknek bajnokin legutóbb közel 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1-0), ezzel megszerezték negyedik bajnoki aranyérmüket.

Az elmúlt években a Magyar Kupában is összekerült a két zöld-fehér gárda, 2022-ben 4-1-re, tavaly februárban hosszabbítás után 4-3-ra nyertek a ferencvárosiak. Az ETO tehát 2025-ben négyből 3 tétmeccsen alulmaradt az FTC-vel szemben.  Robbie Keane együttese ősszel többször kapott ki az NB I-ben a Groupama Arénában (4), mint ahányszor nyert (3), míg a győriek idegenben a legtöbb gólt szerezték, azaz igencsak izgalmas összecsapást ígért a rangadó.  

Elton Acolatse sem tudott segíteni a Fradin, Vitálisék simán nyertek a rangadón
Elton Acolatse sem tudott segíteni a Fradin, Vitálisék simán nyertek a rangadón     Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Az első félidőben csak helyzetekig, míg a másodikban már gólokig is eljutottak a csapatok

Sem a Fradi, sem pedig az ETO nem várt sokáig, nem próbálták meg felmérni egymást, hanem azonnal egymásnak estek. Az első gólszerzési lehetőség az egyik újonnan érkezett támadó, Acolatse nevéhez fűződött, ám Megyeri védte a lövését. A másik oldalon Benbouali hagyta ki a kihagyhatatlant, ugyanis a csatár lövését Gróf Dávid földöntúli bravúrral hárította. A 14. percben aztán Nagy tisztázott a Fradi gólvonaláról, azaz az első húsz percben egyértelműen a győriek játszottak veszélyesebben.

Aztán Kovacevic is megérkezett a mérkőzésbe, igaz, az első 45 percben még nem sikerült túljárnia Megyeri eszén. Aztán a második félidőben hamar megmutatta, miért is igazolta le őt a Fradi, lefordulva a védőjéről, szép gólt rúgott. Majd kis híján duplázott, ám közeli lövését Megyeri talán az év, de a forduló védését mutatta be.

Ám a Fradi vezetése nem vette el a győriek kedvét, és Borbély Balázs csapata szebbnél szebb gólokkal végül megfordította a meccset. Maximum azon lehet majd vitatkozni, hogy Benbouali, Bumba vagy Stefuj találata volt a legszebb. A hazaiak ezzel már az ötödik vereségüket szenvedték el az Üllői úton, és a bajnoki táblázaton visszaestek a harmadik helyre, a hátrányuk 4 pontra nőtt mostani legyőzőjük, illetve kettőre a Paks mögött.

Az NB I 19. fordulójának programja, eredményei

  • Nyíregyháza–Újpest FC 1-1 (1-1), Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző. Játékvezető: Csonka. Gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.), kiállítva: Katona B. (Nyíregyháza, 52.)
  • Kisvárda–MTK Budapest 2-3 (1-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1250 néző. Jv.: Rúsz. Gólszerzők: Bíró (28.), Szőr (78.), illetve Molnár Á. (10., 74., a másodikat tizenegyesből), Lippai (82., öngól)
  • Puskás Akadémia–Paksi FC 1-2 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Jv.: Karakó. Gólszerzők: Nagy Zs. (23., büntetőből), illetve Horváth K. (17., tizenegyesből), Osváth (83.)
  • Debrecen–Diósgyőr 3-2 (1-2), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3902 néző. Jv.: Bogár. Gólszerzők: Cibla (45+1.), Kusnyir (49.), Szűcs T. (56.), illetve Colley (15.), Bokros (19.)
  • Kazincbarcika–ZTE 0-1 (0-0), Miskolc, DVTK Stadion, 400 néző. Jv.: Káprály. Gólszerző: Kiss B. (76.). Kiállítva: Juhász I. (Kazincbarcika, 63.)
  • Ferencváros–ETO FC 1-3 (0-0) Groupama Aréna, 8675 néző. Jv.: Berke. Gólszerző: Kovacevic (49.), illetve Benbouali (61.), Bumba (72.), Stefuj (86.)

A bajnokság aktuális állása ITT látható.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.