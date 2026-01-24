Korábbi jobbkeze babrált ki Dárdai Pállal az első NB I-es meccsén + videó

A 8. helyen álló Újpest 8 pontos előnnyel érkezett a már kiesést jelentő 11. pozíciót elfoglaló, az előző négy bajnokijukat elveszítő szabolcsiakhoz. Egy éve Szabó István irányításával huszáros hajrával kiharcolta a bennmaradást a Spartacus, amelyet immár az a Bódog Tamás irányít, aki Dárdai Pál másodedzője volt a berlini Herthánál. A decemberben Németországból hazatért korábbi megbízott szövetségi kapitány, Dárdai Pál sportigazgatóként ugyan nem meccsel, ám ott ült az Újpest élén vezetőedzőként debütáló, játékosként a lilákkal bajnok Szélesi Zoltán mögött.

Szélesi Zoltán irányítja az Újpestet, Dárdai Pál a háttérből segíti Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda / CZM

Dárdai Pál gólöröme

Horváth Krisztofer sérülés miatt nem került be be az Újpest FC keretébe, két új igazolás, Bodnár Gergő és Patrizio Stronati egyaránt a védelemben és a kezdőcsapatban kapott helyet. A Frankfurtból kölcsönvett utánpótlás-válogatott Fenyő Noah és Krajcsovics Ábel a cserék közé került, ahogy Ademi, Vlijter, Bese, Tajti és Brodics.

Alig két perc elteltével Manner Balázs tört be balról az újpesti tizenhatoson belülre, éles szögből azonban a hosszú sarok mellé lőtt. Sokáig nem alakult ki komoly lehetőség egyik kapu előtt sem, majd a 19. percben egy klasszis villanással megszerezte a vezetést a vendégcsapat:

Giorgi Beridze a balösszekötő helyéről parádésan és a levegőben úszó Kovács Dániel számára védhetetlenül csavart a bal felső sarokba (0-1). Dárdai Pál is felugrott örömében, és ölelkezett Szélesi Zoltánékkal.

Banai büntetőt védett

A 25. percben duplázhatott volna az előző 17 NB I-es fellépésén egyetlen gólt elérő georgiai szélső, aki kilépett, 10 méterről jobbról a rövid felső sarok mellé lőtt. Kisvártatva majdnem megbosszulta magát a kimaradt ziccer, a legaktívabb nyíregyházi, Manner lőtt a tizenhatos előteréből, a becsúszó védőn felpörgő labdája a lécen csattant. A szögletet követően kezezés miatt büntetőhöz jutott a házigazda. Banai Dávid azonban vetődve szögletre ütötte Bright Edomwonyi a bal sarokra szánt nem túl erős és helyezett lövését.

Ami késett, nem múlott, a 45. percben kiegyenlített a Szpari: az újonnan igazolt osztrák támadó, Marko Kvasina egy csellel leültette Stronatit, és jobbal jobbról a hosszú sarokba lőtt (1-1).

Bódog Tamás csapata nem érdemtelenül talált be, 11-szer próbálkozott gólszerzéssel az első félidőben, míg a fővárosiak csupán háromszor.