Korábbi jobbkeze babrált ki Dárdai Pállal az első NB I-es meccsén + videó

Az Újpest FC 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 19. fordulójának nyitómérkőzésén. Dárdai Pál sportigazgatóként, Szélesi Zoltán vezetőedzőként először ült a kispadon a magyar élvonalban a fővárosiaknál, akik visszafogott játékkal is vezetést szereztek. A büntetőt is hibázó, kieső helyen álló Szpari az első félidő végén egyenlített, a második játékrész túlnyomó részében emberhátrányban játszott. Dárdai korábbi segítője, Bódog Tamás csapata hősiesen harcolva otthon tartott egy pontot.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 24. 14:32
Dárdai Pál 20260124 Nyíregyháza Labdarúgás Fizz Liga NB1 NB I bajnoki mérkőzés Nyíregyháza Spartacus UTE Újpest Foto: Czinege Melinda Nemzeti Sport
Dárdai Pál (balra) az Újpest FC sportigazgatója először ült a kispadon az NB I-ben Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
A 8. helyen álló Újpest 8 pontos előnnyel érkezett a már kiesést jelentő 11. pozíciót elfoglaló, az előző négy bajnokijukat elveszítő szabolcsiakhoz. Egy éve Szabó István irányításával huszáros hajrával kiharcolta a bennmaradást a Spartacus, amelyet immár az a Bódog Tamás irányít, aki Dárdai Pál másodedzője volt a berlini Herthánál. A decemberben Németországból hazatért korábbi megbízott szövetségi kapitány, Dárdai Pál sportigazgatóként ugyan nem meccsel, ám ott ült az Újpest élén vezetőedzőként debütáló, játékosként a lilákkal bajnok Szélesi Zoltán mögött. 

Dárdai Pál
Szélesi Zoltán irányítja az Újpestet, Dárdai Pál a háttérből segíti Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda / CZM

Dárdai Pál gólöröme

Horváth Krisztofer sérülés miatt nem került be be az Újpest FC keretébe, két új igazolás, Bodnár Gergő és Patrizio Stronati egyaránt a védelemben és a kezdőcsapatban kapott helyet. A Frankfurtból kölcsönvett utánpótlás-válogatott Fenyő Noah és Krajcsovics Ábel a cserék közé került, ahogy Ademi, Vlijter, Bese, Tajti és Brodics. 

Alig két perc elteltével Manner Balázs tört be balról az újpesti tizenhatoson belülre, éles szögből azonban a hosszú sarok mellé lőtt. Sokáig nem alakult ki komoly lehetőség egyik kapu előtt sem, majd a 19. percben egy klasszis villanással megszerezte a vezetést a vendégcsapat:

 Giorgi Beridze a balösszekötő helyéről parádésan és a levegőben úszó Kovács Dániel számára védhetetlenül csavart a bal felső sarokba (0-1). Dárdai Pál is felugrott örömében, és ölelkezett Szélesi Zoltánékkal.

Banai büntetőt védett

A 25. percben duplázhatott volna az előző 17 NB I-es fellépésén egyetlen gólt elérő georgiai szélső, aki kilépett, 10 méterről jobbról a rövid felső sarok mellé lőtt. Kisvártatva majdnem megbosszulta magát a kimaradt ziccer, a legaktívabb nyíregyházi, Manner lőtt a tizenhatos előteréből, a becsúszó védőn felpörgő labdája a lécen csattant. A szögletet követően kezezés miatt büntetőhöz jutott a házigazda. Banai Dávid azonban vetődve szögletre ütötte Bright Edomwonyi a bal sarokra szánt nem túl erős és helyezett lövését. 

Ami késett, nem múlott, a 45. percben kiegyenlített a Szpari: az újonnan igazolt osztrák támadó, Marko Kvasina egy csellel leültette Stronatit, és jobbal jobbról a hosszú sarokba lőtt (1-1). 

Bódog Tamás csapata nem érdemtelenül talált be, 11-szer próbálkozott gólszerzéssel az első félidőben, míg a fővárosiak csupán háromszor.

Villant a piros lap

A szünetben Nagy Dominikot váltó téli szerzemény, Muhamed Tijani egyből helyzetbe került, Banai lábbal védte a nigériai támadó ballábas, lapos lövését. 

Ritkán látható fegyelmezetlenségével Katona Bálint emberhátrányba hozta a Nyíregyházát, miután teljesen feleslegesen rácsúszott Ljujics lábára. A durva, sérülésveszélyes belépőért csak videózás után adott piros lapot Csonka Bence játékvezető az 52. percben.

Bódog reagált, a csatár Edomwonyi helyére a középpályás Toma Györgyöt küldte be. A Nyíregyháza egyáltalán nem állt vissza, 9 mezőnyjátékossal is igyekezett gólt szerezni, az Újpest kissé kényelmesen passzolgatott. A 70. percben elképesztő jelenetsor zajlott le, a bíró feltartotta a hazaiak középpályását, a labdavesztésből Újpest-ziccer alakult ki, a nemzetközi porondra vágyó Matko ballábas gurítását lábbal védte Kovács. Nem sokkal később a reklamáló nyíregyházi vezetőedző kapott sárga lapot. 

Felébredt az Újpest

A hajrához közeledve újabb védőt vetett be Bódog Tamás, aki érezte, fogytán játékosai ereje. Matko emelését remek reflexszel szedte ki a léc alól a Szpari kapusa, átvette a játék irányítását az Újpest. Ljujics kiváló szabadrúgását is kipiszkálta a léc segítségével Kovács Dániel. A csereként beállt Brodics tekerésénél verve volt, a labda kevéssel kerülte el a kapuját. Az ötperces ráadásban is megvolt az esélye, ám nem tudta begyötörni a gólt a Szélesi Zoltán és Dárdai Pál irányította vendégcsapat. Ha úgy tetszik, Bódog Tamás kibabrált korábbi berlini főnökével…

Az Újpest FC 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 19. fordulójának nyitómérkőzésén, s maradt a nyolcadik a tabellán. A Spartacus négy vereség után pontot szerzett, de így is 3 pont a hátránya a vasárnap Debrecenben pályára lépő DVTK-hoz képest.

Az NB I 19. forduló
Szombat:
Nyíregyháza–Újpest FC 1-1 (1-1), Nyíregyháza, 3750 néző, jv.: Csonka, gólszerző: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.), kiállítva: Katona B. (Nyíregyháza, 52.)
Kisvárda–MTK Budapest 15.00 (M4 Sport)
Puskás Akadémia–Paksi FC 19.45 (M4 Sport)

Vasárnap:
Debrecen–Diósgyőr 13.00 (M4 Sport)
Kazincbarcika–ZTE 15.00 (M4 Sport+)
Ferencváros–ETO FC 18.15 (M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása ITT látható!

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

