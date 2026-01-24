Folytatódik az NB I, európai kupaszereplésre hajt az Újpest gólerős légiósa

Hullámzó őszi szezont tudhat maga mögött az újpesti együttes az NB I-ben. Az Újpest FC 18 bajnokin 22 pontot gyűjtött, ezzel nyolcadik a tizenkét klubot felvonultató tabellán. A lila-fehérek augusztus végétől november elejéig összesen hat találkozón át voltak nyeretlenek, menesztették a vezetőedzőt, Damir Krznart, majd bár a naptári év végéhez közeledve is botladoztak, végül az utolsó két őszi fordulóban győzni tudtak az MTK Budapest vendégeként, valamint vendéglátóként a Kazincbarcika ellen is. A 2025/2026-os kiírás idei szakaszának már nem a megbízott edző, Bodor Boldizsár, hanem a december 30-án kinevezett Szélesi Zoltán irányításával vág neki a gárda, amely még karácsony előtt, december 18-án bejelentette Dárdai Pált, mint új sportigazgatót is.

Dárdai Pál (balra) és Ratatics Péter elnök tavaly decemberben állapodott meg arról, hogy a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az Újpest FC sportigazgatója lesz (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A nemzetközi kupahelyet még elcsípné az Újpest FC támadója

Noha az Újpest a pontverseny alsóházában áll, egy mutatóban mégis az élmezőnyhöz tartozik: a góllövőlistán a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániellel holtversenyben, 11 találattal első a csapat tavaly nyáron szerződtetett támadója, a szlovén válogatott Aljosa Matko.

– Új szakmai vezetés, új edző, több új játékos is érkezett télen, és ilyenkor mindig felbolydul kicsit az élet a csapaton belül. De most nem így történt, megbeszéltünk mindent, és úgy kezdjük a tavaszi szezont, hogy lépésről lépésre haladva érjük el a céljainkat – kezdte a Mol Csapatnak adott interjúját Aljosa Matko.

Az Újpest FC nagy célokkal vágott neki a bajnokságnak, és Matko még most is hisz abban, hogy előrébb tudnak majd lépni.

– A szezon elején azt mondtuk, a dobogóra akarunk kerülni. Erre, bár nem lenne lehetetlen, már nincs sok esélyünk, de a nemzetközi kupahelyet még el lehet csípni, ha végre úgy fogunk teljesíteni, ahogy a keret erejéből fakadóan elvárható az Újpest FC-től. De ez nem egyszerű helyzet egy játékosnak sem. Mi látjuk magunkat edzés közben, tudjuk magunkról, hogy mit tudunk, mire vagyunk képesek, de ha a meccseken ez nem jön ki, akkor az egész nem ér semmit. Senki nem fogja megsimogatni a fejünket egy vereség után, hogy „én tudom ám, hogy ennél jobbak vagytok”. A szavak már nem számítanak, csak az eredmények – jelentette ki a 25 éves szlovén.