újpest fcNB Inyíregyházaaljosa matko

Folytatódik az NB I, európai kupaszereplésre hajt az Újpest gólerős légiósa

Aljosa Matkón eddig sem múlott az eredményesség. Az Újpest FC tavaly igazolt szlovén támadója a góllövőlista megosztott első helyéről várja a bajnokság hétvégi folytatását, csapata azonban mindössze nyolcadik a tabellán. Az újpestiek idei legelső ellenfele szombaton 12.30-tól a Nyíregyháza lesz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 5:50
Az Újpet FC támadója, Aljosa Matko eredményes őszt zárt az NB I-ben. Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hullámzó őszi szezont tudhat maga mögött az újpesti együttes az NB I-ben. Az Újpest FC 18 bajnokin 22 pontot gyűjtött, ezzel nyolcadik a tizenkét klubot felvonultató tabellán. A lila-fehérek augusztus végétől november elejéig összesen hat találkozón át voltak nyeretlenek, menesztették a vezetőedzőt, Damir Krznart, majd bár a naptári év végéhez közeledve is botladoztak, végül az utolsó két őszi fordulóban győzni tudtak az MTK Budapest vendégeként, valamint vendéglátóként a Kazincbarcika ellen is. A 2025/2026-os kiírás idei szakaszának már nem a megbízott edző, Bodor Boldizsár, hanem a december 30-án kinevezett Szélesi Zoltán irányításával vág neki a gárda, amely még karácsony előtt, december 18-án bejelentette Dárdai Pált, mint új sportigazgatót is.

Dárdai Pál (balra) és Ratatics Péter elnök tavaly decemberben állapodott meg arról, hogy a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az Újpest FC sportigazgatója lesz
Dárdai Pál (balra) és Ratatics Péter elnök tavaly decemberben állapodott meg arról, hogy a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az Újpest FC sportigazgatója lesz (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A nemzetközi kupahelyet még elcsípné az Újpest FC támadója

Noha az Újpest a pontverseny alsóházában áll, egy mutatóban mégis az élmezőnyhöz tartozik: a góllövőlistán a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániellel holtversenyben, 11 találattal első a csapat tavaly nyáron szerződtetett támadója, a szlovén válogatott Aljosa Matko.

– Új szakmai vezetés, új edző, több új játékos is érkezett télen, és ilyenkor mindig felbolydul kicsit az élet a csapaton belül. De most nem így történt, megbeszéltünk mindent, és úgy kezdjük a tavaszi szezont, hogy lépésről lépésre haladva érjük el a céljainkat – kezdte a Mol Csapatnak adott interjúját Aljosa Matko.

Az Újpest FC nagy célokkal vágott neki a bajnokságnak, és Matko még most is hisz abban, hogy előrébb tudnak majd lépni.

– A szezon elején azt mondtuk, a dobogóra akarunk kerülni. Erre, bár nem lenne lehetetlen, már nincs sok esélyünk, de a nemzetközi kupahelyet még el lehet csípni, ha végre úgy fogunk teljesíteni, ahogy a keret erejéből fakadóan elvárható az Újpest FC-től. De ez nem egyszerű helyzet egy játékosnak sem. Mi látjuk magunkat edzés közben, tudjuk magunkról, hogy mit tudunk, mire vagyunk képesek, de ha a meccseken ez nem jön ki, akkor az egész nem ér semmit. Senki nem fogja megsimogatni a fejünket egy vereség után, hogy „én tudom ám, hogy ennél jobbak vagytok”. A szavak már nem számítanak, csak az eredmények – jelentette ki a 25 éves szlovén.

Budapest, 2025. december 13. Aljosa Matko, az Újpest játékosa a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában játszott MTK Budapest - Újpest FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. december 13-án. MTI/Bodnár Boglárka
Aljosa Matko számára eredményes, az Újpest FC szemszögéből viszont hullámzó volt az őszi idény (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Aljosa Matko bízik a jobb folytatásban

Az új esztendőt a 14 pontos, ezzel a kieső, 11. helyen álló Nyíregyháza vendégeként szombaton 12.30-kor kezdi az Újpest, amely ha sikerrel jár, sorozatban harmadik meccsén nyer. Ez Aljosa Matko szerint remek visszaigazolás volna.

Két győzelemmel zártuk az őszt, ha jól kapjuk el a rajtot, és nyerni tudunk, az már három zsinórban. Még ennél is fontosabb, hogy egy sikerrel mindenki látná az elvégzett munka eredményét, mert nagyon keményen dolgoztunk télen. Gondolni sem akarunk a győzelmen kívül semmi másra

 – szögezte le Matko, aki elégedett az eddigi 11 találatával. – Ha valaki a szezon előtt azt mondja, hogy már a téli szünetre kétszámjegyű terméssel vonulok, boldogan elfogadtam volna. De ha azt is hozzáteszi, hogy az Újpest a tabella alsó felében fog állni, eszem ágában nem lett volna aláírni. Persze, örülök neki, hogy eredményesen játszottam, és ezt várom magamtól tavasszal is. Nagyon jól érzem magam Magyarországon, illetve az Újpestnél, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan már egészen más képet mutat majd a tabella is. Mert igazán elégedett csak akkor leszek, ha európai kupameccsen viselhetem majd a lila mezt.

Az Újpest nyíregyházi mérkőzése mellett szombaton további kettő, majd vasárnap újabb három bajnokit játszanak az NB I-ben, amely a 33. fordulóval, május közepén ér majd véget. 

Az NB I 19. fordulójának programja
Szombat:
Nyíregyháza–Újpest FC 12.30 (M4 Sport)
Kisvárda–MTK Budapest 15.00 (M4 Sport)
Puskás Akadémia–Paksi FC 19.45 (M4 Sport)

Vasárnap:
Debrecen–Diósgyőr 13.00 (M4 Sport)
Kazincbarcika–ZTE 15.00 (M4 Sport+)
Ferencváros–ETO FC 18.15 (M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása ITT látható!

Az Újpest és a Nyíregyháza tavaly szeptemberi összecsapása 2-2-es döntetlennel zárult:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektordai

Tordai Bence őrült ámokfutásba kezdett, teljesen kiborult Pulaiék mérése miatt

Csépányi Balázs avatarja

Marakodik a baloldal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.