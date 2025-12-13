NB IMTK BudapestÚjpest FC

Öngólok és őrült fordulatok, hét találattal zárult a fővárosi rangadó

Hét gólt hozott az MTK Budapest és az Újpest FC szombat esti, 4-3-as vendégsikerrel zárult mérkőzése az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Az NB I 17. fordulójában lejátszott találkozó szünetében még 1-1-re álltak a csapatok, a második játékrészben azonban potyogtak a gólok, az adok-kapokból pedig végül az újpestiek kerültek ki győztesen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 21:10
Őrült versenyfutást hozott a kékmezes MTK Budapest és az Újpest szombat esti NB I-es mérkőzése. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre
A hazaiak a nyolcadik, a vendégek pedig a tizedik helyről várták a szombati játéknap zárómeccsét. Az NB I múltjának két meghatározó bajnokcsapata a jelenben nem tündököl, az MTK 2008, az Újpest FC 1998 óta vár az újabb bajnoki címre. Az aktuális idényben is más célokért küzdenek, ám az egymás elleni összecsapás izgalmas párharcot ígért.

A magyar futball múltjának két meghatározó csapata, az MTK és az Újpest jelenleg az alsóházhoz tartozik az NB I-ben
A magyar futball múltjának két meghatározó csapata, az MTK és az Újpest jelenleg az alsóházhoz tartozik az NB I-ben (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

 

Még az első félidőben meglett Matko tizedik NB I-es találata

Az MTK már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést, ám Átrok István közeli, a védekező Fiola Attilán megpattant lövésére a kapus, Banai Dávid még vissza tudott érni. Ami késett, nem múlott: a 12. minutumban már tényleg megszerezte a fórt a vendéglátó, miután egy középre adott labda az újpesti középpályás, Tom Lacoux sarkáról, hat méterről a bal alsóba pattant. Öngóllal került előnybe az MTK Budapest!

A folytatásban kétszer is nagy védés kellett Banaitól, majd az Újpest is próbálkozott támadásépítéssel, ám igazán veszélyes gólhelyzetet nem tudott kidolgozni. A 37. percben változott a helyzet, akkor Aljosa Matko kínálta meg egy erős lövéssel Demjén Patrikot, aki szögletre mentett. Demjén kapus hárított a 45. percben is Lacoux lökete után, a kipattanóra viszont az idénybeli tizedik élvonalbeli találatát szerző Matko lecsapott, és hét méterről gólt szerezve még a szünet előtt 1-1-re alakította az állást.

 

Öt gól a második játékrészben

A térfélcserét követően újabb öngólt láthattak a nézők, az 52. percben egy centerezés után a menteni igyekvő MTK-futballista, Kovács Patrik juttatta saját kapujába a labdát. Nem sokáig vezetett 2-1-re az Újpest, mivel a 67. percben az MTK 24 éves játékosa, a csereként beállt Törőcsik Péter 17 méterről, ballal lőtt a bal alsóba (2-2).

Ezzel még nem volt vége, sőt, a 77. minutumban ismét magához ragadta az előnyt az Újpest! Horváth Krisztofer átadását vette át remekül a büntetőterületen belül Matko, aki a szerencsével sem állt hadilábon, mivel a védő, Kádár Tamás úgy pöckölte rá a labdát, hogy az felpördült, és Demjén kapus feje fölött utat talált a kapuba. Újabb négy perc kellett, hogy a vendégek 3-2-es vezetésére válaszul egalizáljon az MTK, Németh Hunor szabadrúgásból a sorfalba lőtt, majd a visszapattanó labdát 18 méterről küldte a jobb alsóba. 

A végeredmény mégsem ekkor, hanem a 84. percben alakult ki: Arijan Ademi és Horváth Krisztofer összjátéka után utóbbi lőtt a kapuba, ezzel nyert 4-3-ra az Újpest.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a hajrában a fiatal Újpest-játékos, Kaczvinszki Dominik ápolásra szorult, miután Marin Jurina csúnyán fejbe rúgta, a 19 éves védő végül hordágyon hagyta el a pályát.

Az idei utolsó bajnokin, jövő szombaton az MTK a Zalaegerszeg vendége lesz, míg az Újpest egy nappal később, december 21-én fogadja a Kazincbarcikát.

NB I, 17. forduló
Szombat

  • Nyíregyháza–ETO FC 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, játékvezető: Bognár, gólszerző: Gavrics (66.)
  • Puskás Akadémia–Diósgyőr 2-1 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, jv.: Kovács I., gólszerzők: Lukács (19., 47.), illetve Acolatse (10.)
  • MTK Budapest–Újpest FC 3-4 (1-1), Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, jv.: Kárpály, gólszerzők: Lacoux (12., öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), illetve Matko (45., 77.), Kovács P. (52., öngól), Horváth K. (85.)

Vasárnap

  • Kazincbarcika–Paks 12.15
  • Ferencváros–Debrecen 14.45
  • Kisvárda–Zalaegerszeg 18.45
    A bajnokság állása ITT látható!

 

