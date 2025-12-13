A Győr húzgálja a Fradi bajszát és ragaszkodik a dobogó tetejéhez

Azon senki sem lepődött meg, hogy a nyíregyházi ultrák nem jelentek meg szokott helyükön a lelátón – a csapat gyenge teljesítménye ellen tiltakoztak, az első félidőt a stadionon kívül töltötték –, azon viszont igen, hogy a vendégcsapat kapujában cserére szánta el magát Borbély Balázs. A Győr hálóját ezen a találkozón a súlyos sérüléséből visszatérő Megyeri védte, és a kapus teljesítményén egyáltalán nem látszott a majd féléves kihagyás. A zöld-fehérek úgy léptek a kiesés ellen menekülő Nyíregyháza otthonában pályára – ahol korábban már számtalan, parázs hagulatú meccset vívtak egymással –, ha megnyerik a meccset, akkor – ha csak 24 órára is, de – a tabella élére ugorhatnak. Nos, a zsinórban negyedik meccsén is betaláló Gavrics góljával sikerült is megszerezni a 3 pontot, így a győriek most szívhatják a magaslati levegőt, győzelmi kényszerbe hajszolva a vasárnap a Debrecen ellen rangadót játszó Fradit.

A nyíregyházi tábor ezúttal a Győr elleni meccsen csak a második félidőben jelent meg a lelátón, ám nem tudták kiszurkolni a pontszerzést Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

A Győr már-már a Verebes-korszakot idézi

Érdekesség, hogy a két csapat 2024 nyarán kéz a kézben jutott fel az NB I-be, ahol aztán igencsak kinyílt az olló a két klub között. A két csapat a szombati meccs előttig 30 alkalommal került szembe egymással az első osztályban, az örökmérleg:

13 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem,

a gólkülönbség 49–29 a győrieknek.

Nos, a szombati bajnokin sem változott a helyzet, hiszen a győriek – immár szokásuk szerint, zsinórban harmadszor – egygólos győzelmet arattak a nyírségiekkel szemben, így edzőjük, Borbély Balázs félszázadik NB I-es meccsén belőtték a Nyíregyháza elleni 50. találatukat. Ha a gólokban még el is marad, de helyezésben, eredményességben már a Verebes-korszakot idézi a csapat, és a Fradi elsőszámú kihívójává vált a Győr.

Ki gondolta volna ezt 2024 nyarán, vagy éppen 1 döntetlen és 6 vereség után tavaly ősszel, hogy az előző szezonban a 4. helyen zár a győri gárda, kis híján bejut a Konferencialiga alapszakaszába – egy fránya gólon múlt –, míg a mostani idényben a bajnoki cím egyik nagy esélyesévé növi ki magát.

A Nyíregyháza viszont egyre nagyobb bajba kerül, hiszen a Fradi 3-1-es legyőzését követően egymás után harmadszor kaptak ki. Ráadásul mindezt úgy, hogy gólt sem tudtak lőni.