A Győr húzgálja a Fradi bajszát és ragaszkodik a dobogó tetejéhez

Amikor 2024 nyarán a két csapat közösen feljutott az NB I-be, egyik szurkolótábor sem gondolt arra, hogy másfél év alatt ekkora különbség lesz a két gárda között. A Győr immár bajnokesélyessé nőtte ki magát, míg a Nyíregyháza ismételten hatalmas küzdelmet folytat a bennmaradásért. A két csapat szombati bajnokiján érvényesült a papírforma, és a zsinórban negyedik meccsén is betaláló Gavrics találatával 1-0-ra nyert az ETO, és legalább egy napig a tabella a zöld-fehérek nevével kezdődik.

Molnár László
2025. 12. 13. 16:26
Zeljko Gavric bombaformában van, zsinórban a negyedik bajnokiján lőtt gólt
Zeljko Gavric bombaformában van, zsinórban a negyedik bajnokiján lőtt gólt Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Azon senki sem lepődött meg, hogy a nyíregyházi ultrák nem jelentek meg szokott helyükön a lelátón – a csapat gyenge teljesítménye ellen tiltakoztak, az első félidőt a stadionon kívül töltötték –, azon viszont igen, hogy a vendégcsapat kapujában cserére szánta el magát Borbély Balázs. A Győr hálóját ezen a találkozón a súlyos sérüléséből visszatérő Megyeri védte, és a kapus teljesítményén egyáltalán nem látszott a majd féléves kihagyás. A zöld-fehérek úgy léptek a kiesés ellen menekülő Nyíregyháza otthonában pályára – ahol korábban már számtalan, parázs hagulatú meccset vívtak egymással –, ha megnyerik a meccset, akkor – ha csak 24 órára is, de – a tabella élére ugorhatnak. Nos, a zsinórban negyedik meccsén is betaláló Gavrics góljával sikerült is megszerezni a 3 pontot, így a győriek most szívhatják a magaslati levegőt, győzelmi kényszerbe hajszolva a vasárnap a Debrecen ellen rangadót játszó Fradit.

A nyíregyházi tábor ezúttal a Győr elleni meccsen csak a második félidőben jelent meg a lelátón, ám nem tudták kiszurkolni a pontszerzést
A nyíregyházi tábor ezúttal a Győr elleni meccsen csak a második félidőben jelent meg a lelátón, ám nem tudták kiszurkolni a pontszerzést      Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

A Győr már-már a Verebes-korszakot idézi

Érdekesség, hogy a két csapat 2024 nyarán kéz a kézben jutott fel az NB I-be, ahol aztán igencsak kinyílt az olló a két klub között. A két csapat a szombati meccs előttig 30 alkalommal került szembe egymással az első osztályban, az örökmérleg:

  • 13 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem,
  • a gólkülönbség 49–29 a győrieknek.

Nos, a szombati bajnokin sem változott a helyzet, hiszen a győriek – immár szokásuk szerint, zsinórban harmadszor – egygólos győzelmet arattak a nyírségiekkel szemben, így edzőjük, Borbély Balázs félszázadik NB I-es meccsén belőtték a Nyíregyháza elleni 50. találatukat. Ha a gólokban még el is marad, de helyezésben, eredményességben már a Verebes-korszakot idézi a csapat, és a Fradi elsőszámú kihívójává vált a Győr.

Ki gondolta volna ezt 2024 nyarán, vagy éppen 1 döntetlen és 6 vereség után tavaly ősszel, hogy az előző szezonban a 4. helyen zár a győri gárda, kis híján bejut a Konferencialiga alapszakaszába – egy fránya gólon múlt –, míg a mostani idényben a bajnoki cím egyik nagy esélyesévé növi ki magát. 

A Nyíregyháza viszont egyre nagyobb bajba kerül, hiszen a Fradi 3-1-es legyőzését követően egymás után harmadszor kaptak ki. Ráadásul mindezt úgy, hogy gólt sem tudtak lőni. 

NB I, 17. forduló:

Szombat

  • Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Bognár, gólszerző: Gavric (66.)
  • Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 16.30
  • MTK Budapest–Újpest FC 19.00

Vasárnap

  • Kazincbarcika–Paks 12.15
  • Ferencváros–Debrecen 14.15
  • Kisvárda–Zalaegerszeg 18.45

