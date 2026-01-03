Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Magyar Péter miniszterelnök akar lenni, Orbán Viktor helyébe lépni… vagy valami másról van szó?

A választ személyiségének alapos és szakszerű lélektani elemzésével kaphatjuk meg.

Kezdve a gyerekkortól, ahol az úgynevezett „érzelmileg elérhetetlen szülő” tipikus esetével szembesülhetett. Amikor a szülő – elsősorban az anya – nem mutat érzelmet, nem ismerteti meg a gyerekkel a szeretet mintáját (sémáját – hogy még szakmaibb kifejezést használjunk). A gyerek így állandóan megfelelni akar, hogy ne érezzen folytonos kivetettséget.

A gyerekben ugyanis neveléssel, éréssel alakul ki az önazonosság, az úgynevezett „szelf”. Amire ugyan rárakódik egy csomó réteg a későbbi élete során, de ha egészséges, egységes a „belső én”, akkor az ki is tud bontakozni, illetve mások számára is elérhető lesz, tudnak kapcsolódni hozzá, és ő is másokhoz. Kicsit olyan, mint a hagyma: a lehántott rétegek alatt a közepén ott van a picike, gömb alakú, szívre, magra hasonlító, tovább már nem hámozható darab. De ha késsel vágjuk ketté, akkor ez a rész sem marad egyben, ez is széthasad.

A narcisztikus személyiségeknél épp ez történt: gyerekkorban kettétört az érzelmi fejlődésük; nem alakult ki egységes, koherens éntudatuk. A pszichológia gyakran beszél az emberben lévő „belső gyermekről”; alapvetően pozitív fogalomként. A személyiségnek ez a része a tisztaságot, az őszinte, önzetlen szeretetet, a könnyedséget, játékosságot, kedvességet, humort hordozza magában, felnőtt korban is. A belső gyermeket azonban „gondozni” kell. Ez egyszerre jelenti a kibontakozás támogatását, az őszinte, gyermeki (nem gyermeteg!) személyiség megélésének lehetőségét, ugyanakkor a fegyelmet, a határok meghúzását is. A narcisztikusoknál azonban nincs egészséges belső gyermek – mert már gyermekkorban eleve el lett fojtva. Hanem egy sérült gyermek alakult ki bennük; amit aztán visznek is tovább magukkal.

De emellett, sőt éppen emiatt, egyfajta önvédelemként, a felnőttkori adaptációhoz a narcisztikus kialakít egy másik szelfet, amit aztán túl is tol. Felépít magában egy önmagát nagyra tartó, mindent és mindenki mást állandóan bíráló, felelősségre vonó, faggató-vallató, grandiózus személyiséget. (Ezt „kritikus szülő” énállapotnak is nevezzük.) De a kettő között állandóan megmarad a dichotómia. A grandiózus énje mindig elnyomja a belső, sérült gyermeket. Így kialakul egy folytonos úgynevezett szégyendinamika, súlyos önértékelési problémákkal. Amire aztán megint ad egy önvédelmi reakciót. Amikor szembesítik például a hazugságaival, tévedéseivel vagy simán csak valamivel, amit korábban mondott, de azóta már máshogy gondolja, akkor nincs semmiféle belátás, önreflexió. Szégyen van és bosszú van – utóbbi a védekező mechanizmus.

Magyar Péter narcisztikus személyiségének működése öt pilléren alapszik. Ezek: 1. kóros biztonságra törekvés, 2. kóros kontrollmánia, 3. intenzív érzelmek kiváltása másokból, 4. szex, 5. pénz.

Ha mind az öt pillér stabil, ki van elégítve, akkor benne tud maradni a kapcsolatban. Nemcsak a romantikus, hanem bármilyen emberi kapcsolatban. De ezek a kapcsolatok nála mindig attól függenek, hogy ki mit tud hozzátenni az öt pillér kiszolgálásához. Ezt úgy mondjuk: a kapcsolatai „ellátmányalapúak”. Nincsenek valós érzelmek. (Mivel az érzelmi fejlődése már korábban megrekedt.) Ugyanakkor tudja, hogyan kell ezeket az érzelmeket „leszimulálni”, azaz kognitív módon, „agyból” képes olyan megnyilvánulásokra, amelyek érzelmeket utánoznak; akár kifejezetten meggyőzően.