idezojelek
Vélemény

A venezuelai helyzet (1. rész)

ÉN CSAK LEÍRTAM… – Nicolás Maduro kifüstölésével az olaj is felszabadult, nem csak a lakosság.

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
Cikk kép: undefined
Nicolás MaduroAmerikavenezuelai politika 2026. 01. 17. 5:42
Fotó: ADALBERTO ROQUE
0

Valójában mi és miért történik Venezuelában? Mi köze van Iránhoz? (Ahol közben forradalom zajlik.) És még milyen további országok érintettek? Megnézzük…

Az Egyesült Államok Venezuelával szembeni katonai fellépése látványosan akkor kezdődött, amikor az amerikai haditengerészet elsüllyesztett néhány drogcsempészhajót a Karib-tengeren. Amely hajókat nemcsak hogy venezuelai bűnbandák üzemeltettek, hanem nyílt titok volt, hogy ezt az egész tevékenységet a kormánnyal összefonódva végzik. Maduro elfogásával most tehát kiiktatták a legfőbb drogbárót? Nem csak erről van szó.

Akkor biztos az olajról. Igen, Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával. Nagyobbal, mint a jelenleg piacvezető Szaúd-Arábia. De ez is csak a kép egy része. A teljes képhez meg kell ismernünk és értenünk egyrészt Venezuela történelmét és mai helyzetét, másrészt az Egyesült Államok geo­politikai stratégiáját.

El a kezekkel Venezuelától! – ezt kiabálják ma szó szerint jobbról-balról. Köztük olyanok is, akik előszeretettel neveznek diktátornak demokratikusan megválasztott, legitim politikai vezetőket, de most a világ egyik leggátlástalanabb diktátoráért tüntetnek.

Meg hát korábban követelték, hogy Amerika vagy valaki avatkozzon be Gázában, „védjék meg” őket a gonosz Izraeltől, hogy aztán a szegény palesztinok végre a folyótól a tengerig terjedő birodalmukban szabadon kövezhessék meg a nőket és dobálhassák le a tetőről a melegeket. Szóval azt is meg kell értenünk, hogy ezt a kettős mércét miért alkalmazzák a világ jóemberkedő széplelkei, megint csak jobbról és balról is. És meg is fogjuk érteni.

De először a legfontosabb alapismeretek Venezueláról. A korábbi spanyol gyarmat 1811. július 5-én vált függetlenné, Kolumbia és Chile után harmadikként Dél-Amerika országai közül. Szóval nem egy korábban tevehajcsárok vagy bantu törzsek által lakott, csak a XX. század közepén függetlenedett, ezt követően pedig banánköztársasággá váló országról beszélünk, hanem egy 200 éves államról. Amelynek nyilván voltak jobb és rosszabb periódusai. Az olajkitermelés 1914-ben kezdődött meg. A 30-as évekre Venezuela a világ első számú olajexportőrévé és a harmadik legnagyobb kitermelőjévé vált (az USA és a Szovjetunió mögött).

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olaj nagy gazdasági fejlődést hozott az országnak, bár ez a fejlődés nagyon kiegyenlítetlen volt. Ennek ellenére Venezuela az ígéret földjének tűnt – nem véletlenül emigráltak oda 1945 után, illetve 1956-ban is jelentős számban a kommunizmus elől menekülő magyarok. Különösen, hogy 1948-tól a kifejezetten antikommunista Marcos Perez Jimenez állt az ország élén. Elnöksége alatt óriási iparosítás és infrastrukturális fejlesztés zajlott. A regnálását jobboldali diktatúrának nevezi a történetírás, de valójában csak a kommunistákkal szemben alkalmazott retorziókat, a lakosság általánosságban békés, prosperáló életet élt.

A kommunistákkal szembeni agresszív fellépését a félelem indukálta: a szomszédos Kolumbiában polgárháború zajlott, az ország szétesett és kommunista miniállamok jöttek létre, mint például a Sumapaz Köztársaság. De a Szovjetunió aktív destabilizáló tevékenységének hatására erős volt a kommunista befolyás a két legnagyobb dél-amerikai országban, a Venezuelával rá­adásul szomszédos Brazíliában, valamint Argentínában is. Jimenez rettegett tőle, hogy a kommunisták az ő hatalmát is megpróbálják megdönteni. Ez végül meg is történt, de nem a kommunisták, hanem egy katonai puccs által. De a lakosság körében is masszív volt az elégedetlenség, ugyanis időközben a Közel-Keleten is felfedezték az olajat, és a megnövekedett kitermelés hatására óriásit zuhantak az olajárak, ami földhöz vágta Venezuela gazdaságát is. Ezután alakult meg épp venezuelai kezdeményezésre 1960-ban az OPEC az olajár szabályozására.

A következő nagyjából negyven év hullámzó gazdasági viszonyokat hozott. Az olajkitermelésbe bekapcsolódó amerikai tőke hatására Caracas és Maracaibo fejlett, kifejezetten amerikai jellegű nagyvárosokká váltak, de az ország többi része jelentősen lemaradt. Kialakult ugyan egy tehetős felső középosztály, de a létszámban folyamatosan növekvő széles tömegek egyre inkább elszegényedtek. A demokrácia ugyan működött, a választások meglehetősen és meglepően tiszták voltak, de a politikai erők valójában összejátszottak, és egy korrupt, pártokon átívelő elit kezében volt az ország szinte teljes vagyona és irányítása.

Az ezzel az elittel szembeni elégedetlenség, a tömeges szegénység és az ezzel járó bűnözés, a rossz közbiztonság mind-mind közrejátszott abban, hogy 1998-ban megválasztották elnöknek Hugo Chávezt. Aki 1992-ben már megpróbálkozott egy katonai puccsal, de sikertelenül. Börtönbe is zárták, de két év múlva kiengedték. 1998-as hatalomra jutása még legitim választással történt, az ezt követő három újraválasztása már bizonyított csalások segítségével. De ki tudott építeni és meg tudott szilárdítani egy puha diktatúrát, ami az évek során egyre keményebbé vált. Különösen helyettese és utóda, Nicolás Maduro alatt, aki Chávez 2013 márciusában, rákban bekövetkezett halála után örökölte meg a főnökétől az elnöki funkciót.

A Chávez–Maduro-rezsim 27 éve során betiltották és felszámolták a kritikus médiu­mokat, ellenzéki vezetőket börtönöztek be, a rendszert nyíltan kritizáló hétköznapi embereket megkínozták vagy megölték. És közben az ország gazdasága tönkrement. 

A 2000-es évek elején az olajbevételek még magasak voltak, de nem történt semmilyen diverzifikáció a gazdaságban. Amikor pedig megjött a következő válság (2008-ban), akkor beállt a totális csőd, a világ legmagasabb inflációjával és élelmiszerhiánnyal. Ráadásul a különböző, papíron jól kinéző segélyprogramokkal ugyan sikerült megvásárolni a lumpentömegek támogatását, de munkahelyteremtés helyett alamizsnaosztogatás történt, és az olajbevételek bezuhanásával elfogyott a pénz.

Olyannyira, hogy az időközben államosított venezuelai olajvállalat, a PDVSA tulajdonában lévő olajfinomítót eladták, hogy az állam némi bevételhez jusson. A vevő: Kína. És külön pikantériája a sztorinak, hogy ez az olajfinomító nem is Venezuelában van! Hanem a partjaihoz közel fekvő Curacao szigetén. Ami holland fennhatóságú terület, tehát de jure az Európai Unió területe. Szóval a világ egy bonyolult hely.

Tehát még egyszer: az egykor prosperáló, a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező országot a Chávez–Maduro-féle kommunista diktatúra tönkretette. A népre való hivatkozással elnyomták és elszegényítették a népet. Az elmúlt két és fél évtized során több mint nyolcmillió ember hagyta el az országot. 

Jelenleg 31,5 milliós a népesség. Tehát a negyede külföldön él! Nem, már rég nem csak az amerikai vállalatoknak dolgozó, jómódú felső rétegek menekültek el – ahogy azt az európai neomarxisták szeretik állítani, valótlanul. Hanem mindenki, aki csak tehette. Szegények és jómódúak. És persze rengeteg bűnöző is – ez egy másik történet, amiről lesz még szó.

A szűk kormányzati elitet leszámítva a lakosság tehát gazdasági és politikai elnyomásban élt. Olyannyira, hogy a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező országban rendszeresen sorba kellett állni az embereknek benzinért. Nem 15 percet. Fél napokat! És még így sem volt elég! Merthogy hiába a sok olaj, azt ki is kell termelni. És hiába a legnagyobb készlet, a harmadik legnagyobb kitermelőből Venezuela mára a 18. helyre esett vissza. De még a kitermelés sem ér sokat önmagában; az olajat fel is kell dolgozni, hogy használható legyen. De azt már a kínaiak csinálják, kvázi bérmunkában.

Ráadásul évek óta Kína finanszírozza tokkal-vonóval az egész ország működését.

 Venezuela teljes csődben van.

 Nem működnének a közszolgáltatások, a repülőterek, nem kapnának fizetést az állami alkalmazottak, ha Kína nem adna ezekre pénzt. Persze nem baráti szeretetből csinálja. Hanem egyrészt geopolitikai befolyásért, másrészt – nem lepődünk meg – olajért. Kína cserébe venezuelai olajat kap. És nagyon nyomott áron számolják el. Ha Venezuela nem adná olcsón, Kína abban a pillanatban megszakítaná az állam finanszírozását. A venezuelai kormány teljes mértékben Kína kezébe került. Na ennyit arról, amikor az idióta neomarxista diákok azt ordítják New York utcáin, hogy el a kezekkel Venezuelától. Az ott élő venezuelai emigránsok odamentek ezekhez az idióta tüntetőkhöz, és elküldték őket a francba. Merthogy évek óta arra várnak, hogy valaki végre szabadítsa meg az országukat Madurótól.

De Magyarországon is sokan hangoztatják, megint csak szó szerint jobbról-balról, hogy Amerika megsértette Venezuela nemzeti szuverenitását. De ezt a szuverenitást Maduro már rég eladta Manfred Webernek… bocsánat, Kínának. Igen, az teljesen jogos, hogy senkinek nincs joga beleszólni abba, hogy más országok hogyan szervezik meg a saját életüket. Ez az adott ország népére tartozik. Csakhogy a venéz néptől elvette ezt a jogot egy diktátor. Aztán átadta egy másik országnak. Az olajjal együtt. Mert amin most szintén sokan fel vannak háborodva, teljességgel az alapvető ismeretek híján, hogy micsoda dolog, hogy az Egyesült Államok rátette a kezét Venezuela olajára. Többek között azzal, hogy 30 millió hordónyi, szankció alatt lévő olajat lefoglalt, amit az USA fog piaci áron értékesíteni, és ebből a pénzből segíti majd Venezuela gazdasági talpra állását. Amiben nyilván Amerika is érdekelt, ez nem vitás. Eddig ezt a szankcionált olajat, amint arról az előbb szó volt, súlyosan áron alul adta át Venezuela Kínának. Kína ilyen módon már réges-rég rátette a kezét az ország olajkészletére. 

Maduro kifüstölésével tehát az olaj is felszabadult, nem csak a lakosság.

No de mit szólnánk, ha valaki ideküldene egy katonai kommandót, kirángatná a magyar kormányfőt a hálószobájából, és elvinné egy New York-i börtönbe? Látszólag jogosnak tűnik a párhuzam. Valójában azonban nagyon sántít. Hogy miért, az két hét múlva, a második részben derül ki. Mint ahogy az is, mi köze mindehhez Guyanának, Iránnak, Izrael­nek és Oroszországnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbrüsszel

Széles szövetség a magyar úton

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekGrönland

Robert C. Castel: Se szabály, se világ, se rend

Robert C. Castel avatarja

A grönlandi válság és a liberális világrend agóniája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu