A venezuelai helyzet (1. rész)

Valójában mi és miért történik Venezuelában? Mi köze van Iránhoz? (Ahol közben forradalom zajlik.) És még milyen további országok érintettek? Megnézzük…

Az Egyesült Államok Venezuelával szembeni katonai fellépése látványosan akkor kezdődött, amikor az amerikai haditengerészet elsüllyesztett néhány drogcsempészhajót a Karib-tengeren. Amely hajókat nemcsak hogy venezuelai bűnbandák üzemeltettek, hanem nyílt titok volt, hogy ezt az egész tevékenységet a kormánnyal összefonódva végzik. Maduro elfogásával most tehát kiiktatták a legfőbb drogbárót? Nem csak erről van szó.

Akkor biztos az olajról. Igen, Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával. Nagyobbal, mint a jelenleg piacvezető Szaúd-Arábia. De ez is csak a kép egy része. A teljes képhez meg kell ismernünk és értenünk egyrészt Venezuela történelmét és mai helyzetét, másrészt az Egyesült Államok geo­politikai stratégiáját.

El a kezekkel Venezuelától! – ezt kiabálják ma szó szerint jobbról-balról. Köztük olyanok is, akik előszeretettel neveznek diktátornak demokratikusan megválasztott, legitim politikai vezetőket, de most a világ egyik leggátlástalanabb diktátoráért tüntetnek.

Meg hát korábban követelték, hogy Amerika vagy valaki avatkozzon be Gázában, „védjék meg” őket a gonosz Izraeltől, hogy aztán a szegény palesztinok végre a folyótól a tengerig terjedő birodalmukban szabadon kövezhessék meg a nőket és dobálhassák le a tetőről a melegeket. Szóval azt is meg kell értenünk, hogy ezt a kettős mércét miért alkalmazzák a világ jóemberkedő széplelkei, megint csak jobbról és balról is. És meg is fogjuk érteni.

De először a legfontosabb alapismeretek Venezueláról. A korábbi spanyol gyarmat 1811. július 5-én vált függetlenné, Kolumbia és Chile után harmadikként Dél-Amerika országai közül. Szóval nem egy korábban tevehajcsárok vagy bantu törzsek által lakott, csak a XX. század közepén függetlenedett, ezt követően pedig banánköztársasággá váló országról beszélünk, hanem egy 200 éves államról. Amelynek nyilván voltak jobb és rosszabb periódusai. Az olajkitermelés 1914-ben kezdődött meg. A 30-as évekre Venezuela a világ első számú olajexportőrévé és a harmadik legnagyobb kitermelőjévé vált (az USA és a Szovjetunió mögött).