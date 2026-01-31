A venezuelai helyzet (2. rész)

Nicolás Madurót, Venezuela elnökét amerikai kommandósok egy vérprofi akció során elfogták (szó szerint a hálószobájában), megbilincselték, és egy New York-i börtönbe szállították. No de ilyet lehet csinálni? Egy másik, szuverén ország vezetőjével? És akár Orbán Viktort is elrabolhatnák ugyanígy?

Két héttel ezelőtt a Venezuela elleni amerikai támadáshoz vezető utat, annak kiváltó okait elemeztem, az ország történelmének rövid ismertetésével. A fő fókusz természetesen az elmúlt néhány évtizeden volt:

hogyan sikerült a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező, prosperáló országot két neomarxista diktátornak teljesen tönkretennie.

Ott tartunk tehát, hogy az országot gazdaságilag lenullázó, a lakosságot terrorban tartó diktátort az amerikaiak kiiktatták. És ilyenkor jön a – látszólag jogos – kérdés: mit szólnánk, ha valaki ideküldene egy katonai kommandót, kirángatná a magyar kormányfőt a hálószobájából, és elvinné egy New York-i börtönbe. Akkor visszakérdezek: ha ’56-ban avatkoztak volna be az amerikaiak (ahogy egyébként ígérgették is), akkor nagyon is örültünk volna.

Ám a párhuzam nagyon nem stimmel. Persze, lehet nem szeretni Orbán Viktort, ez mindenkinek szíve joga egy demokráciá­ban. De ahogy diktatúrázni is nevetséges egy olyan országban, ahol mindenki a legalpáribb, legprosztóbb módokon szidhatja a miniszterelnököt és támogatóit, bármilyen következmény nélkül (miközben fogalmuk sincs, milyen egy valódi diktatúra, mivel nem jártak még, mondjuk, Venezuelában), ugyanígy sántít a párhuzam Maduro és Orbán között is. Utóbbi például nem hajtat tankkal bele az ellene tüntető tömegbe (ahogy azt Maduro tette 2024-ben), sem nem árasztja el töméntelen mennyiségű kábítószerrel az Egyesült Államokat. Magyarország egy szuverén, demokratikus állam, ahol erős lakossági felhatalmazással bír a demokratikus kormány.

Venezuela viszont egy narkokommunista diktatúra.

A beavatkozást a helyi lakosság elsöprő többsége kifejezetten támogatta.

De persze ne legyünk álnaivak. Ahogy Kína sem emberbaráti szeretetből finanszírozta a venéz államot, úgy Trumpot sem humanitárius szempontok vezérelték. Maduro és családja konkrétan drogbáró (és aranycsempész). Az általa az Egyesült Államokba küldött bandák, főleg a Tren de Aragua tagjai is részt vesznek nemcsak a kokain, de a Mexikóból érkező fentanil csempészésében és terjesztésében is. De ez csak egy része a konfliktusnak. Az USA másik nagy baja Maduróval a Venezuelával szomszédos Guyanát érinti. Ami egészen 1966-ig brit gyarmat volt.