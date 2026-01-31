idezojelek
Vélemény

A venezuelai helyzet (2. rész)

ÉN CSAK LEÍRTAM… Az ország egy narkokommunista diktatúra, a beavatkozást a helyi lakosság támogatta.

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
Cikk kép: undefined
Nicolás MaduroDelta ForceTrumpdrogbáró 2026. 01. 31. 5:40
Fotó: ADALBERTO ROQUE
0

Nicolás Madurót, Venezuela elnökét amerikai kommandósok egy vérprofi akció során elfogták (szó szerint a hálószobájában), megbilincselték, és egy New York-i börtönbe szállították. No de ilyet lehet csinálni? Egy másik, szuverén ország vezetőjével? És akár Orbán Viktort is elrabolhatnák ugyanígy?
Két héttel ezelőtt a Venezuela elleni amerikai támadáshoz vezető utat, annak kiváltó okait elemeztem, az ország történelmének rövid ismertetésével. A fő fókusz természetesen az elmúlt néhány évtizeden volt: 

hogyan sikerült a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező, prosperáló országot két neomarxista diktátornak teljesen tönkretennie.

Ott tartunk tehát, hogy az országot gazdaságilag lenullázó, a lakosságot terrorban tartó diktátort az amerikaiak kiiktatták. És ilyenkor jön a – látszólag jogos – kérdés: mit szólnánk, ha valaki ideküldene egy katonai kommandót, kirángatná a magyar kormányfőt a hálószobájából, és elvinné egy New York-i börtönbe. Akkor visszakérdezek: ha ’56-ban avatkoztak volna be az amerikaiak (ahogy egyébként ígérgették is), akkor nagyon is örültünk volna.

Ám a párhuzam nagyon nem stimmel. Persze, lehet nem szeretni Orbán Viktort, ez mindenkinek szíve joga egy demokráciá­ban. De ahogy diktatúrázni is nevetséges egy olyan országban, ahol mindenki a legalpáribb, legprosztóbb módokon szidhatja a miniszterelnököt és támogatóit, bármilyen következmény nélkül (miközben fogalmuk sincs, milyen egy valódi diktatúra, mivel nem jártak még, mondjuk, Venezuelában), ugyanígy sántít a párhuzam Maduro és Orbán között is. Utóbbi például nem hajtat tankkal bele az ellene tüntető tömegbe (ahogy azt Maduro tette 2024-ben), sem nem árasztja el töméntelen mennyiségű kábítószerrel az Egyesült Államokat. Magyarország egy szuverén, demokratikus állam, ahol erős lakossági felhatalmazással bír a demokratikus kormány. 

Venezuela viszont egy narkokommunista diktatúra. 

A beavatkozást a helyi lakosság elsöprő többsége kifejezetten támogatta.

De persze ne legyünk álnaivak. Ahogy Kína sem emberbaráti szeretetből finanszírozta a venéz államot, úgy Trumpot sem humanitárius szempontok vezérelték. Maduro és családja konkrétan drogbáró (és aranycsempész). Az általa az Egyesült Államokba küldött bandák, főleg a Tren de Aragua tagjai is részt vesznek nemcsak a kokain, de a Mexikóból érkező fentanil csempészésében és terjesztésében is. De ez csak egy része a konfliktusnak. Az USA másik nagy baja Maduróval a Venezuelával szomszédos Guyanát érinti. Ami egészen 1966-ig brit gyarmat volt.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A britek lehet, hogy ma már kicsit dühösek is, hogy elengedték. Néhány éve ugyanis kiderült: az ország partjai mentén található a világ vélhetően legnagyobb olajmezeje. Szakértői becslések szerint akkora készletet tartalmaz, aminek a világ vezető olajtermelő országai is csak a harmadával-ötödével rendelkeznek. Maduro kitalálta, hogy Guyana nyugati része, az Essequibo folyóról elnevezett tartomány, nagyjából lakatlan őserdő, Venezuelához tartozik. Fel is vonultatta a határnál a venezuelai haderőt. 

Ha Trump most nem küldte volna rá a Delta Force-ot, Maduro egy-két éven belül megtámadta és elfoglalta volna Guyana kétharmadát. Mert ha övé ez a terület, akkor a nemzetközi jog szerint az ehhez tartozó tengeri sáv is Venezueláé. Guyana viszont már az USA stratégiai üzleti partnere. Az ilyet pedig az USA megvédi.

Trump harmadik problémája Venezuelával pedig Irán. Ők is nagy játékosok a világ olajpiacán. A harmadik legnagyobb tartalékkal rendelkeznek, de csak a 8. legnagyobb kitermelők. Irán terrorszervezeteket finanszíroz Libanonban, Szíriában, Jemenben, Gázában, és még ki tudja, hol mindenütt, emellett atombombát akar előállítani, ezért nemzetközi szankciók sújtják. Sőt, a szankciók egy része már 1979, az iszlamista hatalomátvétel óta érvényben van. (Ez mondjuk mutatja, hogy a pénzügyi-gazdasági szankciók mennyire hatékonyak akár csak egy közepes országgal szemben. De ezt a kérdést most nem feszegetjük.) Tény, hogy Irán nehezen tud olajat eladni – kivéve Kínának. És a nemzetközi bankrendszerekből is ki van zárva. Így mindenféle kerülőutak, árnyékbankok használatára kényszerül. Venezuela volt az egyik fő kerülőút. Sőt, szinte az egyetlen, miután a közel-keleti államok döntő többsége, most már Szíriát is beleértve, egy ideje nem működik együtt Iránnal. 

Az iráni iszlamista rezsim Venezuelán keresztül futtatott keresztül rengeteg tranzakciót, és finanszírozta az előbb említett terrorszervezeteket is. Valamint nagy mennyiségű drogot szállított Venezuela hajón nemcsak az USA, hanem Afrika irányába is, elsősorban Libériába és Sierra Leonéba, ahonnan aztán az Irán-barát Hezbollah csempészte tovább Guineán, Malin és Algérián át Európába.

De Iránban megtervezett drón- és egyéb fegyveralkatrészeket is gyártottak Venezuelában, amit aztán ugyanezek a hajók szállítottak vissza Iránba, ahol ballisztikus rakétákat raktak össze belőlük, amikkel vagy Izraelt támadták épp meg, vagy Oroszországnak adták el. Venezuela lekapcsolása tehát valójában az iráni népet elnyomásban tartó, az egykor prosperáló, a több évezredes perzsa kultúrát hordozó, ugyanakkor a korábbi vezető, a sah alatt egyre inkább modernizálódó, Nyugat-barát országot gazdaságilag és társadalmilag is a középkorba visszalökő, a nőket kukászsákokba öltöztető iszlamista-terrorista rezsim elleni fellépés része. Ahol közben forradalom zajlik; a 47 éve elnyomott nép eddigi legerősebb próbálkozása a szabadság visszaszerzésére.

Persze jogos a kérdés: Amerika valóban szabadságot akar-e Iránban? S ha megdől az iszlamista rezsim, akkor az eredmény nem ugyanolyan káosz és anarchia lesz-e, mint a korábbi beavatkozások után Szíriában, Líbiában, vagy korábban Afganisztánban és Irakban. Ezt nem tudhatjuk biztosan. De Trump eddigi megnyilvánulásaiból úgy tűnik, ő és kormánya élesen szemben áll az USA nemzetközi politikáját eddig uraló, globalista katonai-ipari komplexummal (amelynek pénzügyi központja a londoni City). Tehát nem biztos, hogy a britek által évszázadok óta alkalmazott, az USA által is átvett „teremts káoszt, hogy uralkodhass fölöttük” elv alapján dolgoznak, hanem tényleg lehet valamilyen komoly rendezési terv és szándék.

Nem véletlen Izrael szorosabb bevonása sem. Az iráni iszlamista rezsim deklaráltan el akarja pusztítani a zsidó államot. Atombombát is ezért próbál előállítani. Iránban valaha nagyon jelentős számú zsidó kisebbség élt, amely azóta részben Izraelbe, részben az Egyesült Államokba menekült. Az USA-ban iráni zászlót lobogtató lelkes tömegek kezében az izraeli zászló nem valami cionista összeesküvést jelent. Hanem a vallási identitásuk része. Úgy lobogtatják együtt az iráni és az izraeli zászlót, ahogy a venéz emigránsok a venezuelait és az amerikait. A venézek Amerikától, az irániak Izraeltől várják országuk felszabadítását.

Végül még két fontos szereplőről nem, vagy csak alig beszéltünk. 

Kína és Oroszország.

Az oroszok rossz néven vették, amikor a CIA 2014-ben, Obama elnöksége alatt egy puccsot vezényelt le Ukrajnában (ez volt a Majdan), melynek keretében az akkori külügyminiszter-helyettes, Victoria Nuland és a kijevi amerikai nagykövet, Geoffrey Pyatt telefonon beszélték meg, hogy ki lesz Ukrajna következő miniszterelnöke. (Ezt onnan tudjuk, hogy konkrét hangfelvétel szivárgott ki róla.)

A történet folytatását ismerjük: Ukrajnát az USA, Európa és a NATO előretolt helyőrségnek szánta Oroszországgal szemben, és ezért tört ki a háború. Oroszország közben egyre szorosabb együttműködést alakított ki Venezuelával is. Most viszont vélhetően része a Trump és Putyin közötti tárgyalásoknak, hogy az oroszok elfordítják a fejüket Venezuela kapcsán, cserébe az ukrán helyzet Oroszország számára is megfelelő rendezéséért. Trump katonai akciója Maduróval szemben pontosan olyan volt, amit az oroszok is megpróbáltak Kijevben: bevetni egy elitalakulatot, kiiktatni a vezetést, és szépen hazamenni. Az oroszoknak nem sikerült, az amerikaiaknak viszont tökéletesen, egyetlen polgári áldozat nélkül. Meg nem erősített hírek szerint valami olyan fülsiketítő-agyzsibbasztó hangfegyvert is bevetettek, amitől teljesen lebénultak Maduró kubai testőrei, és amely ismeretlen fegyver híre teljes ledöbbenést okozott, egészen Pekingig.

Végül akkor Peking. Lehet, hogy Kína nem csak emiatt az állítólagos, ismeretlen fegyver miatt nem reagált élesen. Hanem talán velük is megállapodhatott Trump, hogy vér nélkül övéké lehet Tajvan. A jelekből erre következtethetünk, és ha így van, akkor tényleg óriá­si geopolitikai átrendeződés zajlik; mindhárom nagyhatalom megkapja teljes egészében a saját érdekszféráját, előretolt állások, beékelődött szigetek nélkül. (Érdemes lesz ilyen szemmel figyelni az eseményeket Kubában is.)

Ha megszületik ez az USA–Oroszország–Kína-egyensúly, és a világ ily módon történő felosztása, akkor kik azok, akik nem kaptak lapot, sőt már nem is ülnek az asztalnál? Az Európai Unió! De nagyon szeretnének ott ülni.

Ezért zsarolják az USA-t azzal, hogy ők továbbra is finanszírozzák Ukrajnát, fenntartva a háborús állapotokat. Ez azonban nem fog örökké működni. Az EU vezetésének sikerült a kontinenst egyre irrelevánsabbá tennie. A migránsok tömeges beengedésével szétverik a saját társadal­maikat. Az agyament zöldprogramokkal és a deindusztrializációval elérték, hogy Európa részesedése a világ GDP-jéből az 1980-as években mért 30 százalékról mára 15 százalék alá esett.

Európa már nem nagyhatalom. Nemhogy az egyes országai külön-külön. Egyetlen reális lehetőségük, hogy minden nagyhatalommal működő, pragmatikus viszonyt alakítsanak ki. Ezt az utat jelenleg egyedül Magyarország járja. Hogy mennyire leszünk képesek hosszú távon is fenntartani, az a jövő kérdése. Sok múlik azon is, hogy olyan politikai vezetőket választunk-e, akik képesek jó döntéseket hozni és országunkat ezen az úton tartani.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektelefon

Miért egyedül? A teló nem barát

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekenergiabiztonság

A Fidesz a garancia a magyar energiaszuverenitás megvédésére

Zsigmond Barna Pál avatarja

Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben durva jogi trükközéseket alkalmaznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu