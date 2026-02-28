Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Persze, tudom… mit írogatok én itt nekik? – kérdezheti joggal a mi oldalunk, hiszen úgysem érdekli őket, úgysem olvassák el, falra hányt borsó stb. És ugyanezt kérdezhetik ők is, hiszen valóban nem érdekli őket, nem olvassák el, meg különben is, propagandista vagyok… Az ellenzéki közbeszédben részt vevők döntő többségénél érvek, gondolatok nincsenek, csak a legalja panelek ismételgetése. De azért nem mindegyikük ilyen. Még manapság sem. Régebben pedig kifejezetten lehetett még akár értelmesen véleményt ütköztetni, vitázni, vagy simán csak megbeszélni, beszélgetni velük. Veletek – ha páran mégis elolvassátok.

Az, hogy az adok-kapok régóta megy, és fel is erősödött, az még talán nem is annyira lenne problémás. És emiatt nem is születtek volna meg a mai, pusztába kiáltott szavak. De őszintén felmerült bennem egy kérdés: ti mit képzeltek?

Nem is azt dörgölöm az orrotok alá, amikor Magyar Péter vállalhatatlan viselkedését, megnyilvánulásait relativizáljátok, bagatellizáljátok, nem vesztek róla tudomást. Hanem amikor konkrétan eltakarjátok az olvasóitok, követőitek elől a tényeket, átveritek őket. Mondjuk ki: hazudtok nekik.

És nem arról beszélek, amikor genderügyekben vagy a migráció kérdésében, relatíve bonyolultabb, összetettebb, gondolkodást igénylő és/vagy ideológiai töltetet is tartalmazó ügyekben torzítjátok, ferdítitek a valóságot. Amikor ilyenekben hazudtok, az valóban kifogásolható morálisan, de legalább magyarázható azzal (legyünk jóhiszeműek), hogy ti magatok is elhiszitek, amit mondtok. Hogy az idegen szép, a multikulti jó, hogy a migránsok valóban menekültek, jobb életre vágynak stb.

Persze nettó baromság mindez, de mondom, itt még erős jóindulattal ugyan, de lehet azt feltételezni, hogy nem puszta számításból csináljátok, hanem tényleg el is hiszitek a mindenféle woke-zagyvaságokat. Vagy a globalista narratívákat, amiket Magyar Péter is veletek együtt szajkóz. A szabadságharcukat vívó, csupaszív és dehogyis korrupt ukránokról, a buta és bolond Trumpról, a Londont bombázni készülő Putyinról, a nagyszerű brüsszeli vezetőkről, a kolbász-kerítésről a Lajtától nyugatra… Szolidaritásról, jogállamiságról, szeretetről, európai értékekről…Mindez egy rakás bullshit, de lehet azt mondani – még ha jó sok naivitás is kell hozzá –, hogy hisztek benne, amikor ezeket hajtogatjátok, és mi is elhisszük, hogy ti elhiszitek.