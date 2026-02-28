idezojelek
Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

ÉN CSAK LEÍRTAM... – Az nektek nem baj, hogy teljesen lejáratjátok magatokat?

Jeszenszky Zsolt
Persze, tudom… mit írogatok én itt nekik? – kérdezheti joggal a mi oldalunk, hiszen úgysem érdekli őket, úgysem olvassák el, falra hányt borsó stb. És ugyanezt kérdezhetik ők is, hiszen valóban nem érdekli őket, nem olvassák el, meg különben is, propagandista vagyok… Az ellenzéki közbeszédben részt vevők döntő többségénél érvek, gondolatok nincsenek, csak a legalja panelek ismételgetése. De azért nem mindegyikük ilyen. Még manapság sem. Régebben pedig kifejezetten lehetett még akár értelmesen véleményt ütköztetni, vitázni, vagy simán csak megbeszélni, beszélgetni velük. Veletek – ha páran mégis elolvassátok.

Az, hogy az adok-kapok régóta megy, és fel is erősödött, az még talán nem is annyira lenne problémás. És emiatt nem is születtek volna meg a mai, pusztába kiáltott szavak. De őszintén felmerült bennem egy kérdés: ti mit képzeltek?

Nem is azt dörgölöm az orrotok alá, amikor Magyar Péter vállalhatatlan viselkedését, megnyilvánulásait relativizáljátok, bagatellizáljátok, nem vesztek róla tudomást. Hanem amikor konkrétan eltakarjátok az olvasóitok, követőitek elől a tényeket, átveritek őket. Mondjuk ki: hazudtok nekik. 

És nem arról beszélek, amikor genderügyekben vagy a migráció kérdésében, relatíve bonyolultabb, összetettebb, gondolkodást igénylő és/vagy ideológiai töltetet is tartalmazó ügyekben torzítjátok, ferdítitek a valóságot. Amikor ilyenekben hazudtok, az valóban kifogásolható morálisan, de legalább magyarázható azzal (legyünk jóhiszeműek), hogy ti magatok is elhiszitek, amit mondtok. Hogy az idegen szép, a multikulti jó, hogy a migránsok valóban menekültek, jobb életre vágynak stb.

Persze nettó baromság mindez, de mondom, itt még erős jóindulattal ugyan, de lehet azt feltételezni, hogy nem puszta számításból csináljátok, hanem tényleg el is hiszitek a mindenféle woke-zagyvaságokat. Vagy a globalista narratívákat, amiket Magyar Péter is veletek együtt szajkóz. A szabadságharcukat vívó, csupaszív és dehogyis korrupt ukránokról, a buta és bolond Trumpról, a Londont bombázni készülő Putyinról, a nagyszerű brüsszeli vezetőkről, a kolbász-kerítésről a Lajtától nyugatra… Szolidaritásról, jogállamiságról, szeretetről, európai értékekről…Mindez egy rakás bullshit, de lehet azt mondani – még ha jó sok naivitás is kell hozzá –, hogy hisztek benne, amikor ezeket hajtogatjátok, és mi is elhisszük, hogy ti elhiszitek.

De amit az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban műveltetek, az nagyon kemény. Biztos nem egyformán csináltátok; bevallom, hogy én csak a HVG és a 24.hu megnyilvánulásait láttam, de bőven elég volt.

Adott a következő helyzet: Bütyök dél körül kiposztolja, hogy összegyűjtöttek 250 ezer aláírást, a Fidesz a fasorba’ nincs. A Tisza-standoknál kígyók kígyóznak, a fideszes aktivisták lógó orral állnak, vagy már kullognak is haza. Értem én, hogy a Facebookon, a szekta buborékjában ez működik. És kell is az effajta megerősítés. Nyilván azon is lehetne lamentálni, hogy

helyes-e, amikor a szektavezér ilyen gátlástalanul veri át, hülyíti egyre jobban a saját híveit – de hát a szektavezérek már csak ilyenek. Ezért ne is lamentáljunk ezen. De basszus, be kell szállni ebbe a játékba, föl kell menni erre a nagyon csúszós pályára a (cseléd)sajtónak is?

Mert este aztán a Nemzeti Választási Iroda kihozta a hivatalos számokat, hogy ki mennyi aláíróívet adott le. Amelyeken 8-8 aláírásra van hely. Tehát ha figyelembe vesszük azt is, hogy esetleg nem mindegyik volt tele, meg hogy lehettek hibás, érvénytelen stb. aláírások is, de azért nagyságrendileg egyértel­műen meg lehet határozni, hogy ki hány aláírást gyűjtött össze és adott le. Sőt, 

még az is kiderült, hogy a Tisza összesen nem is vett át annyi aláírási ívet, amennyi ahhoz kellett volna, hogy 250 ezer aláírásuk legyen – még akkor sem, ha mindegyik tele lett volna, csupa hibátlan adattal. Tehát nagyon világosan és egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péter hazudott.

Erre természetesen megvan a válasza neki és a szektának: a Nemzeti Választási Iroda hazudik, hamis adatokat közöl, a fideszes propaganda része.

OK, a buborékban, a szektában, a fészbukon ez is működik. A híveket soha nem érdekli a valóság. Pedig minden épeszű ember tisztában van vele, hogy egy ilyen hivatalos szerv – még ha az ott dolgozók gondolkodás, ideológia, politikai preferencia stb. terén esetleg húznak is erre vagy arra – hivatalként, államigazgatási entitásként nem teheti meg, hogy hamis adatokat közöljön. Nem morális, hanem gyakorlati okokból. Egyrészt mert a procedúra során ez kiderülne, és lebuknának. Másrészt mert nekik ezekkel az adatokkal, információkkal dolgozniuk kell.

Tulajdonképpen már önmagában az is röhej, hogy el kell magyarázni, az NVI nem teheti meg, hogy ebben a kérdésben ne mondjon igazat. De mondom, Bütyök ettől még hergelheti tovább a híveit, ilyen a politikai stílusa.
De nektek, „újságíróknak” nem kellemetlen, amit csináltok? Vagy amelyikőtök nem csinálja, annak nincs szekunder szégyenérzete, hogy a kollégák ezt csinálják? 

Az a szómágia, csűrés-csavarás, amit a HVG és a 24.hu előadott, próbálván megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, az valami egészen szürreális; de senkit sem zavar köztetek? Sőt, nemcsak megmagyarázni, hanem kerek perec visszatámadni, és kijelenteni, hogy a Fidesz hazudott. 

„Ajánlásgyűjtési verseny: Orbán hazugsággal vádolta Magyart, de végül a Fidesznek sikerült hazudnia. Vannak ugyanis a hivatalos ajánlások és van egy másik kategória, a támogatói ajánlás.”

Kérem? Hogy mi van?? És ezt így hogy??? 

Komolyan kitaláltok egy ilyen mesét, hogy megmagyarázzátok, hogy a 110 ezer aláírás az miért és hogyan lett valójában 250 ezer?

De 140 ezer aláírás nem olyan aláírás, mint a többi aláírás, nem olyan, mint amilyen aláírások hivatalosan kellenek, de azért az is aláírás, és valójában ugyanannyit ér, még ha nem is hivatalos, mint hogyha hivatalos lenne…?

Tételezzük fel, hogy valóban van 140 ezer olyan aláírás, ami nem felel meg a formai követelményeknek, nem a hivatalos nyomtatványon szerepel stb. Tehát 140 ezer ember csak úgy aláírta, hogy ő támogatja a tiszás jelölt(ek)et, bárki is legyen az. Most ennek abszurd, irreális mivoltától tekintsünk is el. Meg attól is, hogy el lehet-e hinni ezt az adatot. Hogy 140 ezer valós, létező személy fogta magát (a 110 ezren kívül), és aláírt valahol, valamit, amivel a Tisza Pártot támogatja. De ha ez mind igaz és valós… na és? (Hogy egy örök klasszikust idézzek.) Sem elvi, sem gyakorlati hozadéka, jelentősége nincs.

De muszáj volt megírni. Mert meg kellett védeni a mundér becsületét a hívek előtt. Még ha ehhez nettó hülyeségeket kellett is beszélnie a HVG-nek. (Mondanám, hogy az egykor szebb napokat megélt, többre érdemes kiadványnak, vagy annak örököseinek… de azok a szebb napok annyira régen voltak, hogy nem is emlékszünk már rájuk.) Ám még ezen is jócskán túl tudott tenni a 24.hu. Így szól a bizonyítványmagyarázás: „Ha a szorzó adott, ám a szorzandó nem, akkor nem tudni, mennyi a szorzat. Amúgy meg kábé mindegy is. Már ha több, mint százhatszor ötszáz.”

Kérem? Hogy mi van?? És ezt így hogy??? Ismét ugyanezek a kérdések jutnak a józan ember eszébe, ugyanolyan megdöbbenést követően. Itt ugye a mandátumokra és a szükséges aláírások számára utal a költő… vagy legalábbis ezt vélelmezhetjük. 

Mert értelme nincs annak, amit írt. Ambrózy Áron kiválóan fogalmazott: szerinte ez az az eset, „amikor a bütyökista propagandista is a dadaizmusba menekül”. A modern művészetben kevésbé jártasak számára: gyakorlatilag gügyög, mint egy kisbaba. Összefüggéstelenül rak egymás mellé szavakat, értelmetlenül beszél.

Szóval srácok – miért csináljátok ezt? És tényleg nem a mi szempontunkból kérdezem, nem erkölcsi oldalról. Mert tényleg megszoktuk, hogy mindenben hazudtok. Azt nem mondom, hogy így szeretünk benneteket, de így ismerünk, így fogadunk el. Hanem a ti szempontotokból kérdezem: mit képzeltek?

Azt képzelitek, hogy a csávó igazat mond? Nyilván nem, nem vagytok hülyék. A saját szempontotokból nem az a baj, hogy egy hazudozót támogattok. Nyilván ezért kapjátok az eurót, OK. 

De az nektek nem baj, hogy teljesen lejáratjátok magatokat? Mi lesz április 13-án? Mert ha 12-én győz a Fidesz – amire, ti is tudjátok, hogy elég komoly esély van –, azt már ti sem fogjátok tudni kimagyarázni. Nincs az a dadaizmus, amivel sikerülhet. És minden a nyakatokba ömlik. Az összes hazugságotok a választásokkal, a várható eredményekkel kapcsolatban.

A közvélemény-kutató cégekkel együtt ti is mentek a levesbe. És hiába a sok-sok euró, amit most kaptok azért, hogy a csillagokat is lehazudjátok. Ha buktok, elzárják a csapokat. Olvasóitok pedig nem lesznek, mert a csalódottságukban elsők között rátok fognak haragudni, amiért hitegettétek, átvertétek őket. Mert nemcsak fals reményeket árultok nekik, hanem számokban, adatokban, ellenőrizhető információkban is félrevezetitek őket. Csak azért, hogy egy beteg szélhámost, egy politikai kalandort hatalomba segítsetek.

Értem én, hogy tizenhat éve frusztrál benneteket a Zorbán, és bárki mellé, egy narcisztikus pszichopata mellé is simán odaálltok, ha esélyt láttok rá, hogy legyőzheti. De egész jól meg is éltek abból tizenhat éve, hogy Orbán kormányoz, és vele szemben határozhatjátok meg magatokat. Eddig egzisztenciát tudtatok erre építeni. És 

eddig még nem léptétek át oly mértékben a valóság és a kreált világotok közötti határvonalat, ami miatt már az olvasóitok is megbüntetnének. Mert ügyesen csináltátok, nem láttak át a szitán, nem jutott el hozzájuk a valóság. De a múlt hétvégi „teljesítményetekkel” végleg átléptétek a Rubicont.

Sőt, ez már nem is a Rubicon számotokra, hanem a Styx. Biztos, hogy jó cél a teljes önmegsemmisítés?

