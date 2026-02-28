fradifehérvárosztrák jégkorongligaftc

Újonc még a Fradi ebben a ligában, de kapott egy nagy esélyt

Mindkét magyar csapat, az FTC és a Fehérvár is vereséget szenvedett az osztrák jégkorongliga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában, így vasárnap, Fehérváron egymás ellen döntik el, melyikük jut be a rájátszásba.

A Magyar Kupa döntőjében a Fradi legyőzte a Fehérvárt Forrás: Fradi.hu
A forduló előtt matematikailag még az is elképzelhető volt, hogy a 9. helyen álló Linzet kiszorítva akár mindkét magyar csapat befér a legjobb tíz közé. Akkor így álltak: Linz 59 pont, Fehérvár 57, FTC 56. A Ferencváros éppen a Linzet fogadta, és győzelemmel pontszámban beérhette volna riválisát.

Hatalmas volt a küzdelem az FTC-Linz mérkőzésen. A Fradi a Fehérvár ellen még kivívhatja a rájátszást az osztrák jégkorongligában
Hatalmas volt a küzdelem az FTC-Linz mérkőzésen. A Fradi a Fehérvár ellen még kivívhatja a rájátszást az osztrák jégkorongligában Fotó: Fradi.hu

Elszalasztott magyar lehetőségek pénteken

Ez azonban nem sikerült: a Fradi telt ház előtt 2-0-ra kikapott a Tüskecsarnokban a Linztől, így elszalasztotta a közvetlen felzárkózás esélyét.

A Fehérvár sem tudott élni a lehetőséggel, szétlövésben 4-3-ra maradt alul a Vienna Capitals ellen Bécsben, amiért csak egy pont jár. Győzelem esetén a Fehérvár is biztosíthatta volna a helyét a rájátszásban tizeddiként, de a vereséggel következik zárásként a Fradi elleni rangadó. (A rendes játékidős győzelem három pontot, a hosszabbításos vagy szétlövéses siker kettőt, a ráadásban elszenvedett vereség egyet ér.)

Az állás az utolsó forduló előtt: 9. Linz 62 pont, 10. Fehérvár 58, 11. FTC 56. A Linz ezzel már biztosította helyét a rájátszásban, a két magyar csapat pedig egymás között rendezi le, melyikük lesz a tizedik.

Fehérvár–FTC: egyszerű képlet, óriási tét

A számolás nem bonyolult: az FTC csak akkor előzheti meg a Fehérvárt, ha vasárnap idegenben rendes játékidőben győz. Bármilyen más eredmény a hazaiaknak kedvez.

A párharc érdekessége, hogy az alapszakasz három eddigi egymás elleni mérkőzését egyaránt a Fehérvár nyerte, tehát a statisztika a Volán mellett szól. Ugyanakkor a Magyar Kupa döntőjében az FTC diadalmaskodott – ráadásul Fehérváron. Ez a siker most kapaszkodót jelenthet a zöld-fehérek számára.

Újonc a Fradi az osztrák ligában

Az FTC ebben az idényben szerepel először az osztrák bajnokságban, és már az is figyelemre méltó, hogy újoncként az alapszakasz utolsó fordulójáig versenyben van a rájátszásért. A vasárnapi mérkőzés történelmi jelentőségű lehet a klub számára.

A Fradi esélyeit növeli, hogy a válogatott hátvéd, Hadobás Zétény felépült ujjtöréséből, és már a Linz ellen is jégre lépett. Stabilitása sokat érhet egy ilyen kiélezett találkozón.

Az oszrák liga (ICEHL) 13 csapatos, maratoni, összesen 52 fordulós alapszakasza után három részre bomlik a mezőny: az 1–6. helyezettek egymás között küzdenek a minél jobb pozíciókért, a 7–10. helyezettek közül még kettő csatlakozhat a negyeddöntő mezőnyéhez, míg a 11–13. helyezettek számára véget ér az idény.

Fehérváron tehát nem csupán presztízscsata várható, hanem valódi döntő: két magyar csapat, egy rájátszáshely. Az újonc Ferencváros nagy esélyt kapott – vasárnap kiderül, él-e vele.

 

