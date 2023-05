Hadobás Zétény felkészülten kopogtat az NHL kapuján

Az elmaradhatatlan baseballsapka, póló, rövidnadrág, alatta jól látható kötés. Hadobás Zétény így fogad a családi otthonban. A bandázs története hokis berkekben jól ismert. Az Ausztria elleni sorsdöntő mérkőzés második harmadának vége felé a húszéves hátvéd kemény lövést blokkolt, ami után sántikálva hagyta el a jeget. A folytatásra visszatért, s persze a vereség, a kiesés napok múltán is jobban fáj neki, mint a lövés nyoma.

Hadobás Zétény nem rettent meg a világsztároktól a vb-n. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jobban bánja a fogát, mint a lábszárát

– A szünetben jéggel, spray-vel is kezeltek, semmit sem használt. Bevettem egy marék fájdalomcsillapítót, az végre segített. A meccs közben persze nem is figyeltem a fájdalomra, utána kezdett el sajogni a lábam, ahogy kezdett kiürülni a szervezetemből az adrenalin. A mérkőzés után megröntgeneztek, először azt mondták, elrepedt a lábszárcsontom, majd újra elvégezték a vizsgálatot, ami már azt mutatta, megúsztam zúzódással. A fogamat jobban bánom, amit kivertek az osztrákok. Azért is, mert az persze megtorlatlan maradt több osztrák szabálytalansággal egyetemben. Napok múltán, tudom, nincs értelme ezen rágódni, mégis bosszantó, hogy nem kaptunk egyenlő esélyt Ausztria ellen – eleveníti fel Hadobás Zétény az idei jégkorong-világbajnokság magyar szempontból utolsó mozzanatait.

Több szempontból is árulkodó mozzanatait. Mondhatnánk, hokiban az szinte természetes, hogy a játékosok – ha kell, ha csak bírják – sérülten is vállalják a szereplést. Ám hogy a legfiatalabb játékosra lábtörés gyanúja mellett is égető szüksége van a csapatnak, s ő vállalja is a játékot, az azért több mint beszédes.

Kínálja magát a következtetés: Hadobás Zétény berobbant a nemzetközi élvonalba az idei világbajnokságon. Ám valószínűleg a vb tamperei csoportküzdelme is csupán egy pillanatfelvétel, egy tagadhatatlan fontos állomás a szédületes tempóban felfelé ívelő karrierjében.

Västeras, válogatott, NHL

A DVTK-t, a Miskolcon eltöltött másfél évet maga mögött hagyva Hadobás Zétény 2022 nyarán a fejlődést szem előtt tartva tért vissza Svédországba, a másodosztályú Västeras – hangsúlyozzuk – U20-as csapatába. A mögöttünk hagyott idénye álomszerűen alakult. A sikertörténete három szálon futott: a klubjában, a válogatottban és a játékospiacon. Mindezek dióhéjban:

1. Västerasban már az ősszel felkerült a felnőtt keretbe, az évadot pedig azzal zárta, hogy a klub profi szerződést kínált neki.

2. Decemberben az U20-as divízió I/A világbajnokságon nem csupán a bennmaradást kiharcoló magyar válogatott, hanem az egész torna legjobb játékosának választották. Februárban bekerült a magyar felnőttválogatottba, a felkészülés során minden kétséget kizáróan biztosította a helyét a vb-csapatban, a világbajnokságon aztán a három legjobb magyar hokis közé sorolták.

3. Harmadrészt pedig márciusi hírként felkerült az észak-amerikai profiliga, az NHL idei draftlistájára.

– A világbajnokságon, a svédek elleni meccs után odajött hozzám Danny Brooks, a Washington Capitals igazolásokért felelős igazgatója. Beszélgettünk, mondta, tetszik neki a játékom, s hogy figyelnek a továbbiakban is. Ezek után talán érthető, hogy belevéstem az eszembe az NHL draftjának idei időpontját: június huszonnyolcadika és huszonkilencedike – utal Hadobás Zétény az álomszerű utazás következő fontos állomására.

Hetedik, negyedik, harmadik…? Eddig hat magyar jégkorongozó került fel az NHL draftlistájára, Hadobás Zétény a hetedik. Persze az lenne az igazi, ha negyedikként említhetnénk azok között, akiknek a játékjogát le is foglalták. A lista persze ennél is tovább szűkíthető azokra, akikkel szerződést is kötöttek. Gröschl Tamás volt az első fecske még 1999-ben. Az ő játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), őt 2000-ben Szuper Levente (Calgary Flames, 4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas János (Dallas Stars, 2. kör, 32. hely) követte. Szuper és Vas ennél is továbbjutott, mindkettőjükkel szerződést kötöttek. Szupert kilenc meccsre be is nevezték cserekapusként, de az már nem adatott meg neki, hogy pályára is lépjen a földkerekség legerősebb bajnokságában. További három magyar hokis került fel az NHL-draftlistára: Hári János kétszer is (2010 és 2012), Horváth Bálint (2016), legutóbbi pedig Papp Kristóf (2020). Hadobás Zétény e tekintetben is szűk körbe került az NHL bűvkörében. Ő a hetedik magyar, de lehet negyedik, harmadik, második, sőt első is. Jóslatokba persze korai lenne bocsátkozni.

Azzal persze ő is tisztában van, ha történetesen a Capitals vagy valamelyik másik klub netán lefoglalja a játékjogát, az még nem jelenti azt, hogy a nyártól máris az NHL-ben folytatja. Annyit mégis mindenképpen, hogy a fiatal tehetségek között immár a legjobbak közé sorolják.

A cselgáncs volt az első vetélytárs

Pedig nem volt ez mindig így. S itt ugorjunk egy nagyot az időben. Az elmúlt idény fejleményei egy elszánt ifjú kibontakozásának már jól látható magasságban lévő grádicsai, amelyek alatt, előtt azonban olykor gyötrelmes lépéseket is meg kellett tenni.

Hadobás Zétény ötévesen húzott először korcsolyát. Miként az édesanyja meséli, arra kérte a férjét, hogy szombat délelőttre keressen Zétinek elfoglaltságot, hogy az újszülött kishúggal is minőségi időt tudjon tölteni. Így kötött ki Zéti a Lobogó utcai jégpályánál, ahol néhány alkalom után azt tanácsolták neki, érdemes lenne megpróbálkoznia a hokival. Hamarosan a Budai Bocsok igazolt játékosa lett, aztán váratlanul komoly vetélytársa akadt. Mármint a jégkorongnak. Hadobás Zétény hétévesen a cselgáncsba is belekóstolt, s a tehetsége eleinte inkább abban a sportágban mutatkozott meg, kétszer megnyerte például az országos diákolimpiát, s a nemzetközi versenyekről is mindig éremmel tért haza.

– Tizenegy éves voltam, amikor választani kellett. Addig heti kétszer judo-, háromszor pedig hokiedzésre jártam, de tovább már nem lehetett együtt csinálni a két sportágat. A hoki az U12-es korosztálytól válik komollyá, akkortól már nagy pályán játszanak a gyerekek is. Nehéz volt, mert jól ment a judo, de a hoki mint csapatsport azért jobban vonzott – mondja Hadobás az akkori dilemmájáról.

S ha már a jégkorong mellett döntött, akkor a szülei támogatásával Zéti mindent beleadott, hogy minél jobb legyen. Már egész fiatalon hátvédként játszott, persze gyakran így is megesett, hogy ő lett egy-egy torna gólkirálya… Noha a többség csatár szeretne lenni, ő ösztönösen megérezte, mi az igazán neki megfelelő poszt. Ma már ezt a termete is igazolja, 188 centijéhez 90 kg párosul, már csupán néhány kiló izmot kell magára pakolnia ahhoz, hogy ideálisak legyenek a paraméterei.

Tokaji Viktor a MAC-nál, majd a DVTK-nál is Hadobás Zétény edzője volt

A mai napig hálás a nevelőedzőinek, Gegesy Boglárkának, Gömöri Csabának és persze Tokaji Viktornak. A korábbi válogatott hátvéd, aki a MAC U16-os csapatában az edzője is volt, szombatonként reggel hattól tartott egyéni képzést hátvédeknek Káposztásmegyeren, amelyekről Zéti szinte sohasem hiányzott.

Az U16-ból egyből az U18-ba

Hadobás Zétény ezen felül a szülei jóvoltából nyaranta rendszeres résztvevője volt a szlovák Marián Gáborík nevével fémjelzett fejlesztő táboroknak, s a téli szünetekben is megragadta a lehetőséget a plusz edzésekre. Tizennégy évesen, 2018 januárjában történetesen Bécsben tréningezett, s a tábor végén azzal szólította meg egy svéd edző, hogy szeretne beszélni a szüleivel. A kapcsolatfelvétel eredményeként augusztusban Hadobás Zétény a Stockholmtól északra fekvő Märstába költözött, és a helybéli Arlanda Wings játékosa lett.

– Nagyon akartam menni, akkor már a hoki volt a mindenem, pedig itthon nem tartottak kiugró tehetségnek. Korábban például kimaradtam az U14-es válogatottból, s az U15-ben sem ment igazán jól a játék, elkeseredésemben akkor még az is megfordult a fejemben, hogy abbahagyom. A szüleim azzal a feltétellel engedtek ki Svédországba, hogy majd egy családnál helyeznek el, ehhez képest még áprilisban is egy raktárépület felső szintjében kialakított, ablak nélküli lakásban laktam – meséli az ifjú játékos.

Ennek is megvolt az előnye. A földszinten volt egy úgynevezett stick handling, a korongkezelést, lövőkészséget fejlesztő pálya, s Zéti gyakran éjszakába nyúlóan is ott töltötte az időt… Kiharcolta továbbá, hogy a reggeli edzéseken is részt vehessen. Svédországban az általános iskola kilenc osztályból áll, s a reggeli tréningekre alapesetben csak a gimisek jártak. Ő lett a kivétel.

A svéd a harmadik legerősebb bajnokság Azt minden sportrajongó tudja, hogy Kanada a jégkorong őshazája és napjaink vezető hatalma, a National Hockey League (NHL) pedig a földkerekség legnépszerűbb, legnagyobb piaci értékű és egyben természetesen a legszínvonalasabb bajnoksága. Kanadában van a legtöbb jégpálya (fedett és nyitott is), a legtöbb igazolt játékost azonban már az Egyesült Államokban tartják nyilván, mindkét országban meghaladja a számuk a félmilliót. Nem meglepő, hogy e rangsorban Oroszország a harmadik, az orosz bázisú bajnokság, a KHL pedig a második legerősebb liga az NHL mögött. A harmadik helyen mindjárt a svéd bajnokság (SHL vagy Elitserien) következik. Európában Oroszország és Finnország mögött Svédországban van a legtöbb igazolt játékos (több mint hatvanezer), s van még egy fontos adat, amiért emeli a svéd jégkorong presztízsét. A 2022–23-as idény adatai alapján Kanada (294) és az Egyesült Államok (202) mögött Svédország (67) adja a legtöbb hokist az NHL-be, vastagon megelőzve Oroszországot (40), Finnországot (33) és Csehországot (30).

Svédországban egy külföldi srácnak persze nem olyan egyszerű kitűnni. Hadobás Zétény is megtapasztalta a nehézségeket. Amikor kikerült Märstába, olyan jól teljesített az edzéseken, hogy felmerült, egyből az Arlanda Wings U18-as csapatában számítanak rá. Aztán majdnem az U16-osból is kiszorult, mivel az az edző, aki kihívta, felkerült a felnőttcsapathoz, az utódja pedig Hadobást a negyedik sorban jegelte.

Korong az első svédországi gól emlékére

Átmenetileg mintha itthon is megfeledkeztek volna róla. Mivel a klubcsapata hamarabb nevezte be, 2018-ban az Arlanda Wings színeiben vett részt a nemzetközileg is jegyzett U16-os Modo-kupán. S mit ad Isten, a csapat többek között az ő két gólpasszának köszönhetően győzte le 4-0-ra a magyar válogatottat. Ezután Hadobás Zétény egyből két szintet ugrott, és az U18-as válogatottban találta magát…

– Mindennap beszéltem telefonon a szüleimmel, a testvéremmel, ami sokat segített. Anyukám továbbá kapcsolatot teremtett a kint élő magyarokkal, akik segítettek, ha szükségem volt valamire, illetve a csapattársak szülei is fuvaroztak, támogattak. A legfontosabb talán mégis az volt, hogy imádtam jégkorongozni, s tudtam, Svédországban minden adott a fejlődésem érdekében – idézi fel Hadobás Zétény az első svédországi éveket.

Hadobás Zétény sokat köszönhet Tokaji Viktornak

Aztán váratlanul mégis el kellett hagynia Svédországot. A Covidot a jégkorongélet is megsínylette, Hadobás Zétény azonban végül ebből is jól jött ki. 2020 márciusában, amikor kitört a járvány, lényegében lezárult az idény Svédországban, így nem okozott különösebb visszaesést, hogy hazajött. Nyáron ugyan visszatért, de novemberben Svédországban lezárták a bajnokságot, ezért ismét hazatért. Az U18 utánpótlás válogatott edzője, Svasznek Bence azt tanácsolta neki, itthon csakis felnőttcsapathoz igazoljon. A MAC-nál nem számítottak rá, a DVTK-nál azonban Svasznek közbenjárásra leszerződtették, s a csapat vezetőedzője, Tokaji Viktor a szlovák ligában is számított rá.

– Nagyon hálás vagyok Tokinak. Nemcsak azért, mert lehetőséget adott, hanem mert nagyon sokat foglalkozott velem. Nála értettem meg igazán, mi a különbség az utánpótlás és a felnőtthoki között – méltatja korábbi edzőjét Hadobás.

Az ifjú tehetség másfél évet húzott le Miskolcon, s noha tavaly nyáron már kis túlzással bárhová igazolhatott volna Magyarországon, úgy érezte, itt az idő, hogy visszatérjen Svédországba, s a felnőttek között is szerencsét próbáljon. Szerencséjére az egyik svéd menedzser, Thomas Rundqvist fiával együtt játszott Diósgyőrött, e kapcsolatnak köszönhetően lett egy éve a Västeras játékosa.

A története innen már jól ismert. Hadobás Zétény beverekedte magát a Västeras felnőttcsapatába, majd a válogatottba, és felkerült az NHL draftlistájára. Ezek közül nyilván az első részsiker volt a legfontosabb, az hozta magával a többi lehetőséget. Csak hogy érzékeltessük ennek az értékét, a Västeras az U20-as csapat játékosai közül egyedül vele kötött profi szerződést az évad során, pedig a társak között akadt olyan is, aki szintén felkerült az NHL draftlistájára.

Kíváncsian várjuk a folytatást. Merthogy nem ez a történet vége, abban egészen biztosak lehetünk. Hadobás Zétény persze tisztában van vele, még fejlődnie kell ahhoz, hogy beteljesüljön az álma és valóban eljusson az NHL-be.

– A világbajnokság egyszerre volt nagyszerű élmény és kemény lecke. A saját bőrömön érezhettem, hogyan játszanak a világ legjobbjai. Ugyanakkor az is kiderült, nincs óriási lemaradásunk. A világ elitjébe tartozók mindenben, korcsolyázásban, technikailag, erőnlétileg csak kicsit jobbak, ám ezek összeadódva látványos különbséget jelentenek, s ami mindennél fontosabb, a sztárok alig hibáznak – foglalta össze a világbajnokság tapasztalatait.

Hadobás Zétény nem ül a babérjain, már e héten visszautazik Svédországba és edzésbe áll. Ki tudja, a nyáron ennél is messzebbre kell utaznia. Június 28. vagy 29. óhatatlanul kijelöli a folytatás irányát.

Borítókép: Hadobás Zétény februárban mutatkozott be a magyar jégkorong-válogatottban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)